18 клише из мира кино, которые докажут, что сценаристы мало смыслят в нашей с вами жизни

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Не все мы хотим видеть стандартные жизненные проблемы в кино, но иногда ляпы сценаристов выходят за все границы. Остается надеяться, что, видя некоторые сцены, никто не примет их за чистую правду и уж тем более не захочет повторить такое в реальности.

Редакция AdMe.ru внимательно смотрит кино и не может не заметить моменты явно из разряда фантастики.

1. Броня

Похоже, не все киноделы знают, зачем воинам нужна броня. Вряд ли в реальной жизни она бы создавалась, чтобы придать мужчинам брутальности, а женщинам — добавить привлекательности. Такая броня не только не защищает жизненно важные органы, но и стесняет движения.

2. Взрывная волна не ранит

За спинами героев то и дело происходят фантастические взрывы, но последствия для персонажей такие, словно их просто ветром отбросило, а иногда лишь прическу потрепало. Отряхнулся — и можно спасать мир дальше. В жизни последствия летальны. Взрывная волна — это не просто толчок, а огромное давление на каждую клетку тела, включая внутренние органы. В общем, если отбросило взрывом, то встать уже не получится.

3. Кричать «такси!», чтобы оно подъехало

Нет, серьезно, вы хоть раз видели, чтобы кто-то так делал? Если будете неистово кричать это в реальности, то как минимум вызовете недоумение и неодобрительные взгляды. Мы понимаем, что это делается, чтобы мы видели импульсивность персонажа, но пора уже придумать что-нибудь другое.

4. Действие дротика с транквилизатором

Если серьезно воспринимать действие транквилизаторов в кино, то профессия анестезиолога просто не нужна, ведь можно глушить всех дротиками. На деле на человека очень сложно рассчитать дозу, это оружие даже почти не используется в полиции и армии. А животные могут бегать по 30–45 минут после выстрела в них, поэтому как экстренная мера эта штука тоже бесполезна.

5. Роды

Все, что связано с темой родов, в кино выглядит нереально. Мама хорошо себя чувствует все 9 месяцев, а потом за час до появления ребенка начинаются схватки. Перенести все это в жизни будет далеко не так просто. А когда ребенок рождается, он выглядит красивым, чистым и в 2 раза больше, чем должен быть. Не хотим разочаровывать киноделов, но в реальности они липкие, опухшие и больше похожи на инопланетян, чем на людей.

6. Ранения и комы

Героя избивают, режут, подстреливают, а потом он сбегает из больницы, выдернув все трубки и катетеры. Причем если после этого ему попадутся на глаза противники, то шансов у них уже не будет. «Выспавшись» в недельной коме, герой уже ни за что никому не уступит. Вот только в реальности в таком состоянии человек вряд ли сможет даже нормально ходить.

7. «Нет времени объяснять»

Эту фразу мы часто слышим, когда объяснить все же было время, потому что произнести ее иногда дольше, чем изложить суть проблемы. Более того, в реальности мы ее вообще не используем. Предпочтительнее все же сообщить суть проблемы, прежде чем заставить человека совершить какое-то странное действие или следовать за вами. «За мной гонятся», «это поможет нам» или что-то еще, что даст хоть какое-то представление о том, что происходит.

8. Компьютеры

Больная мозоль для тех, кто знаком с компьютерами, — это их изображение в кино. Эти штуки издают какие-то странные звуки, кнопки слишком шумят, интерфейсы программ выглядят так, словно нарисованы в Paint. В телесериале «Морская полиция: Спецотдел» сценаристы зашли еще дальше: помимо сочетания уже перечисленного, герои умудряются еще и вдвоем печатать на одной клавиатуре. Причем зачастую 15 секунд печати позволяют хакерам контролировать любой электроприбор в любой точке мира.

9. Диалоги без запинок и пауз

Разумеется, актеры хорошо заучивают свои реплики и тщательно тренируют интонацию. Только это не всегда выглядит естественно, поскольку в жизни это редкость. Сморозить чушь, забыть название, с 3-й попытки выговорить сложное слово — с этим пришлось бы сталкиваться героям, не будь их текст написан заранее.

10. Ученые знают все

Если герой носит халат или владеет какой-то лабораторией, то он непременно хорош абсолютно во всех сферах науки. Построить робота из металлолома, пересадить парочку органов, взломать систему безопасности ФБР — лишь малая часть списка его способностей. К сожалению, в реальном мире требуются десятилетия, чтобы получить выдающиеся знания хотя бы в одной сфере.

11. Сражения на мечах

Для красоты момента киноделы превращают такие сцены в подобие танца. Смотреть, конечно, приятно, но когда таким способом действительно борются за свою жизнь, то выглядит это менее эффектно. Все превращается в попытку резануть или ткнуть противника любыми способами, напрочь забывая о ритме и красивых движениях.

12. Ухоженные зубы и волосы в фильмах о древних людях или войне

Ни о какой серьезной гигиене зубов в древние времена речи, разумеется, не шло, как и на фронте. Даже сегодня каждый второй имеет проблемы с зубами, а тогда это было проблемой всего человечества без исключения. Не говоря уже об идеальных прилизанных прическах и ухоженной бороде.

13. Лечение ран алкоголем или прижиганием

В жизни спирт наносят только на чистую кожу, например перед уколом. Лить его на открытую рану можно, только если вы хотите сделать еще хуже. То же самое касается и прижигания. Может, вы и остановите кровотечение, но уничтожите близлежащие ткани, что вызовет еще более серьезные проблемы.

14. Школьные шкафчики

Если персонажам какого-то подросткового фильма нужно поговорить, то это непременно произойдет около школьных шкафчиков. Причем у всех они подобны святыне: там хранятся очень личные вещи, фотографии и прочее. Пора придумать новый шаблон, так как в реальности их почти никто не использует, все носят вещи в рюкзаках. Кстати, нижние шкафчики тоже существуют, но попробуйте вспомнить, чтобы кто-то в кино хоть раз их использовал.

15. Включать душ, стоя под ним

Не знаем, в каких домах живут сценаристы, но если бы они попробовали провернуть такой трюк в наших, то выскочили бы из-под душа с криками. Порой кажется, что существует только 2 режима подачи воды: один доставляет жидкость прямиком из глубин Северного Ледовитого океана, а второй — из жерла вулкана.

16. Не согласовывать время и место встречи

Большинство свиданий в фильмах либо согласовывается за кадром, либо его участники обладают экстрасенсорными способностями. Зачастую в романтическую атмосферу ресторана нас погружают после слов «хорошо, увидимся на свидании» или «заеду за тобой». Куда вы собрались идти, как вы встретитесь и во сколько — совершенно ненужные вопросы.

17. «Покажу» вместо «объясню»

Похоже, герои некоторых картин совсем не ценят свое время, иначе невозможно объяснить некоторые сцены. Иногда после выхода из машины в кино можно услышать вопрос «и что мы здесь делаем?». Будто у них не было целой поездки, чтобы это обсудить. Или, например, герою хочется узнать какие-то детали, а второй говорит: «Я тебе покажу». После этого они могут сколько угодно добираться до места, а по прибытии мы услышим что-то вроде «вот тут все началось», словно это нельзя было просто объяснить или показать на карте.

18. Перевоплощения из дурнушек в красавиц

Стереотипные непопулярные девушки в кино обычно являются такими из-за неподходящего стиля, но обладают при этом огромным потенциалом за счет природных данных. Стоит им подумать о смене образа, как они тут же превращаются в богинь, а мужчины вокруг вдруг забывают дышать. К тому же это сразу меняет характер: из забитой «серой мыши» они становятся уверенными в себе экстравертами. К сожалению, в реальной жизни для таких кардинальных перемен придется поработать посерьезнее.