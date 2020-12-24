18 клише из фильмов, которые у любого киномана уже в печенках сидят

В мире кино, по всей видимости, существуют специальные чемоданы для переноски суммы в $ 1 млн. Никто даже не проверяет, вся ли сумма в наличии, ведь если чемодан полный, то и денег там известно сколько. Наверняка они продаются в каждом киоске, ведь так часто бывают нужны.

Даже если герои едут по ровной и прямой дороге, им все равно необходимо постоянно вертеть рулем, будто объезжая препятствия. При этом водители всегда могут обернуться на пассажиров сзади и говорить с ними хоть целую минуту. Надеемся, что в реальной жизни никто не будет так делать.