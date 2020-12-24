18 клише из фильмов, которые у любого киномана уже в печенках сидят
Чтобы произвести впечатление на зрителей или как-то сдвинуть сюжет с мертвой точки, кинотворцам приходится всячески выкручиваться. Жаль, что иногда на ум им приходят только рояли в кустах или заезженные клише. Они уже не вызывают эмоций, а лишь заставляют нас закатывать глаза.
AdMe.ru, кажется, догадался, что написано в методичке у деятелей киноиндустрии. Мы думаем, что именно так там все и выглядит.
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В фильме есть какой-то трусливый, проблемный персонаж, который только косячит? Что ж, подождите немного: в конце он непременно совершит какой-то героический поступок и всех спасет.
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Когда персонаж отвечает на телефонный звонок, но нам не слышно собеседника, он будет дублировать каждое его слово: «Тебе нужны деньги? $ 5 тыс.? До среды?»
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Если кто-то сказал, что какое-то событие невозможно, то оно непременно должно произойти. Вот бы и нам так, чтобы мечты всегда сбывались.
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Женские подмышки всегда бритые. Апокалипсис на дворе, героиня месяцами бегает от зомби или выживает в условиях открытого космоса — неважно. Если она поднимет руку, то мы будем знать, что брилась она максимум вчера.
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В мире кино, по всей видимости, существуют специальные чемоданы для переноски суммы в $ 1 млн. Никто даже не проверяет, вся ли сумма в наличии, ведь если чемодан полный, то и денег там известно сколько. Наверняка они продаются в каждом киоске, ведь так часто бывают нужны.
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Даже если герои едут по ровной и прямой дороге, им все равно необходимо постоянно вертеть рулем, будто объезжая препятствия. При этом водители всегда могут обернуться на пассажиров сзади и говорить с ними хоть целую минуту. Надеемся, что в реальной жизни никто не будет так делать.
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Любой персонаж, который зачем-то мелькает в кадре, но ничего толком не делает или косит под дурачка, окажется не тем, кем его все считали.
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Посторонние всегда лучше раскрывают дела, чем полиция. Служители закона, как мы знаем, в большинстве фильмов исполняют роль сирен и мигалок и появляются лишь тогда, когда преступление уже раскрыто.
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По сюжету люди могут дружить с детства или 20 лет состоять в браке, но если нам покажут их переписку, то это будут их первые сообщения друг другу.
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Семьи на повседневный ужин готовят по 100 блюд, которые никто не ест. Взрослые общаются, дети воротят нос. Только песики, если таковые имеются, непременно захотят присоединиться к трапезе.
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Одеяло после любой откровенной сцены подозрительным образом принимает форму латинской буквы L, закрывая фигуру женщины и бедра мужчины. Ну, мы понимаем, что они там пытаются от нас скрыть, но в реальной жизни такое правило почему-то не работает.
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Туалет и ванная — это те места, где непременно случается какой-то поворот в жизни героя. Возможно, именно поэтому они так редко туда ходят: боятся. Даже после сна заглянуть не торопятся. А уж если действие происходит в темном лесу и персонажу нужно отойти от компании, то точно жди беды.
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Мужчины с маниакальной настойчивостью добиваются женщины. В конце она сдается, и начинается роман. В реальности она скорее позвонит в полицию.
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Снайперы из кино не ищут легких путей и всегда выдают свою позицию лазерными прицелами. Как будто никто не заметит эту красную точку на персонаже.
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Киношный завтрак в рабочие будни: можно никуда не торопиться, наготовить тонну еды, пообщаться с семьей. Не знаем, как им это удается, потому что обычные люди успевают только принять душ, разогреть вчерашнюю еду или быстренько схомячить булку.
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Если за женщинами гонятся, то они всегда спотыкаются и падают. Не знаем, что это за болезнь, но обычно люди не валятся с ног на ровном месте. А если такое и случилось, то не пятятся лицом к преследователю со скоростью улитки.
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Неважно, кем работает главный герой и работает ли вообще, но если мы смотрим не драму, то жилье у него будет под стать успешному бизнесмену. Конечно, в жизни тоже бывает, что богатая семья оставляет родственнику наследство, но жаль, что не так часто, как в кино.
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Девушки запросто влюбляются в самых мерзких персонажей или бестолковых качков, которые над ними насмехаются. При этом добряки, которые все для них делают, оказываются во френдзоне.
А какие клише заставляют вас закатывать глаза?