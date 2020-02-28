18 киносцен, в которых режиссеры заморочились и отказались от спецэффектов

19 0 25 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каких-то 20 лет назад режиссерам приходилось выкручиваться, чтобы создать спецэффекты. Они вместе с реквизиторами и техниками строили сложные декорации, изощрялись с монтажом и перспективой. Зато сейчас зеленый экран и компьютерные технологии позволяют создать любую картинку, которая придет в голову киношникам. Тем ценнее фильмы, в которых авторы решили отказаться от бездушных визуальных эффектов в пользу старых добрых трюков и оптических приемов.

AdMe.ru нашел два десятка современных фильмов, режиссеры которых постарались на славу ради того, чтобы вы насладились живой картинкой. А в конце вас ждет бонус, который покажет тайну съемки популярного сериала.

1. Погоня на байках по Сан-Франциско, «Матрица-4»

Головокружительную погоню из «Матрицы-4», которая выйдет в 2021 году, на самом деле снимают на черепашьей скорости. Мотоцикл Нео и Тринити прикреплен к машине съемочной группы, и в этих кадрах не будет ни грамма фальши, разве что капелька киношной магии.

2. Робот ТАРС, «Интерстеллар»

Режиссер Кристофер Нолан признается в ненависти к компьютерным эффектам. Например, для «Интерстеллара» он вырастил целое поле кукурузы (а потом продал ее). Даже угловатый робот ТАРС, которого можно было нарисовать в 3D, — это марионетка.

3. Бэтмен вытаскивает Харли Квинн из воды, «Отряд самоубийц»

Марго Робби честно тренировалась с инструктором по дайвингу и научилась задерживать дыхание под водой на 5 минут. В кино сцена вошла в сильно урезанном виде: сначала Харли Квинн хохочет в машине, а потом резко оказывается под водой и тут же Бэтмен спасает ее. К сожалению, навыки Марго Робби не пригодились, но кадры все равно выглядят эффектно. Смотрите сами.

4. Бой Максимуса с тигром, «Гладиатор»

Вообще-то, режиссер фильма Ридли Скотт хотел вместо тигра использовать в этой сцене носорога, что оказалось смертельно опасно. Киношники прибегли к комбинированным съемкам: в них «участвовало» чучело тигра и самый настоящий полосатый зверь с дрессировщиком.

5. Захват самолета, «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Съемочная группа потратила на подготовку трюка с захватом воздушного судна несколько месяцев, кучу денег и разбила самый настоящий самолет (с разрешения властей, разумеется).

6. Дроид ВВ-8, «Звездные войны: Пробуждение силы»

Круглый робот Биби-8 — это марионетка. За кадром всегда находились 2 актера, которые дергали дроида за ниточки.

7. Заключительная сцена, «127 часов»

Фильм снят по реальной истории: скалолаз, застряв в камнях, вынужден отнять себе руку, чтобы спастись. Съемочная группа решила сделать анатомически правильную модель руки вместо компьютерных эффектов. Судя по всему, получилось у них здорово — на премьерных показах люди падали в обморок.

8. Экзоскелеты, «Грань будущего»

Техники картины своими руками собрали 70 экзоскелетов весом 20–50 кг, в которых актерам приходилось еще бегать и прыгать. Травмы актеров — и те настоящие. А на упаковку Тома Круза в костюм уходило 30 минут, и так по несколько раз в день.

9. Железный человек спасает людей, которые выпали из самолета, «Железный человек — 3»

Люди, которые сыпятся из самолета, на самом деле каскадеры из команды Red Bull. Эти ребята прыгнули с парашютами 600 раз ради сцены длиной в несколько минут.

10. Том Круз цепляется за взлетающий самолет, «Миссия невыполнима: Племя изгоев»

Том Круз настолько предан своей работе, что все трюки выполняет сам: актер карабкается на высокие башни, дерется, выпрыгивает из самолетов или, наоборот, цепляется за них на взлете без каскадеров.

11. Полеты на паутине, «Новый Человек-паук»

Кажется, Человек-паук существует на самом деле, и это не Питер Паркер, а каскадер, который ловко скачет по тросам.

12. Кража банковского сейфа, «Форсаж-5»

Сейф почти настоящий, только внутри него не деньги, а половина пикапа. Чтобы сейф не болтался, им управляет водитель.

13. Батальные сцены, «1917»

«1917» получил «Оскар» за лучшую операторскую работу и визуальные эффекты не зря. За кадром стоит кропотливая работа старой школы — взрывы, люди и ландшафты настоящие.

14. Блики в очках, «Достать ножи»

В очках героини отражались осветительные приборы, и съемочной группе пришлось склеить решетки, которые создавали эффект бликов от окна.

15. Погоня на мотоциклах по крышам Стамбула, «007: Координаты „Скайфолл“»

Погоня по узким крышам Стамбула абсолютно реальна: каскадеры несколько месяцев оттачивали навыки в полевых условиях, а потом носились по настоящим крышам.

16. Пустой Лондон, «28 дней спустя»

Бюджет у создателей фильма был очень ограничен: договариваться с властями, перекрывать улицы и часами выставлять камеры было не на что. Операторы воспользовались недорогими цифровыми видеокамерами и сняли Киллиана Мерфи с десятка разных точек, да еще и в 5 утра, в результате у нас создалось впечатление, что город обезлюдел.

17. Малыш, «Мандалорец»

По сути, Мандалорец — это отец-одиночка поневоле. А чтобы растопить сердца зрителей, малыша Йоду сделали без помощи компьютерных технологий. Это кукла-аниматроник — у Малыша есть яркая мимика, он двигает руками и забавно распахивает огромные глаза прямо как настоящий ребенок. Нужно ли говорить, что Малыш стал любимцем интернета?

18. Песчаная буря на Марсе, «Марсианин»

Снимать фильм о космических путешествиях без цифровых эффектов сложно, но создатели «Марсианина» использовали их по минимуму. Например, актерам пришлось пережить песчаную бурю, созданную при помощи мощных вентиляторов.

Бонус: режиссер сериала «Шучу» Джейк Шрейер поделился со своими подписчиками видео о том, как проходят съемки

А вы замечаете, когда киношники перебарщивают с компьютерной графикой, или просто наслаждаетесь сюжетом фильма?