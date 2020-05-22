18 киношных образов, которые серьезно повлияли на мир моды

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В современном мире зачастую модные тренды задают звезды инстаграма и ютьюба, а вот раньше иконами стиля, как правило, становились актрисы и их героини из фильмов. После выхода в широкий прокат очередной ленты модницы старались найти в магазинах или сшить «платье как у Мэрилин Монро» или «пальто как у Одри Хепберн». Причем многие культовые для своего времени вещи не теряют актуальности и по сей день.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить 18 знаковых предметов гардероба и трендов из кино, которые повлияли на современную моду. А в конце вас ждет довольно неожиданный бонус про Харли Квинн из популярного комикса.

1. Лакированная кожа и латекс из «Матрицы»

20 лет назад эта картина стала культовой и повлияла на множество областей, начиная от индустрии кино и заканчивая модой. Вскоре после выхода фильма мировые подиумы и красные дорожки заполонили длинные плащи, вещи из латекса и узкие солнцезащитные очки. Интересно, что, когда дизайнеры продумывали костюм Тринити, они опирались на фразу режиссеров о том, что героиня должна быть похожа на нефтяное пятно. В 2020 году тотал-лук из лакированной кожи или латекса выглядит все так же ультрамодно.

2. Черное платье-бюстье из «Сладкой жизни»

Для фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь» было создано роскошное черное платье-бюстье без бретелей. Именно в нем актриса Анита Экберг танцевала в фонтане Треви. Наряд произвел настоящий фурор, а художник по костюмам был удостоен премии «Оскар» за лучшие костюмы. Неудивительно, что эта модель не теряет своей актуальности уже несколько десятилетий и многие современные звезды выбирают для выхода на красную дорожку подобные платья с обнаженными плечами.

3. Очки-вайфареры из «Завтрака у Тиффани»

«Завтрак у Тиффани» подарил миру моды немало знаковых вещей: от заново переосмысленного маленького черного платья до длинного мундштука. Отдельно хочется отметить стильные солнцезащитные очки-вайфареры, в которых Холли Голайтли появлялась во многих ключевых сценах. Сегодня эта модель стала классикой и есть у многих современных девушек.

4. Длинное черное пальто из «Матрицы»

Благодаря «Матрице» также появилась мода на длинные черные пальто и плащи «как у Нео». Правда, почему-то многие считали пальто главного героя кожаным, но это не так. Вот что говорила об этом художник по костюмам «Матрицы»: «Люди постоянно говорят мне о кожаном пальто Нео, но на самом деле у него никогда не было кожаного пальто!» В реальности оно было сшито из дешевой шерстяной ткани, купленной в Нью-Йорке по $ 3 за метр. Режиссеры хотели, чтобы в сценах драк полы пальто эффектно развевались, так что плотная, тяжелая текстура ткани подходила для этого идеально.

5. Чокер из «Леона»

Чокеры появились давным-давно, но в массовую моду вошли в середине 90-х благодаря фильму «Леон». Тогда тонкая черная бархотка на шее 12-летней бунтарки Матильды стала своеобразным символом поколения. Современные модницы тоже обожают этот аксессуар — его можно увидеть на шее таких звезд, как Рианна, Ким Кардашьян, Майли Сайрус.

6. Объемная белая рубашка из «Криминального чтива»

Фильм Квентина Тарантино запомнился зрителям не только яркими цитатами, но и оригинальным образом Умы Турман. Поклонникам особенно полюбился ее наряд с классической просторной белой рубашкой. Если посмотреть на нынешние модные образы, то становится понятно, что подобная рубашка — обязательный элемент стильного городского гардероба, ведь ее можно успешно сочетать как с брюками, так и с юбкой.

7. Летящее белое платье из «Зуда седьмого года»

Несмотря на то что Мэрилин Монро снялась более чем в 30 фильмах, многим зрителям сильнее всего врезалась в память сцена из картины «Зуд седьмого года», когда ветер из вентиляционной шахты поднимает подол белоснежного платья красотки. Кстати, позднее оно было продано на аукционе за рекордные $ 5,6 млн. Неудивительно, что модель стала культовой и более 60 лет вдохновляет дизайнеров на создание аналогичных фасонов.

8. Цветные волосы из «Пятого элемента»

Сегодня цветными прядями и яркими волосами никого не удивишь — многие девушки любят разнообразить свой образ подобными акцентами. А пошел этот тренд еще из далеких 90-х, когда в моду вошел рейв. Правда, массовую популярность цветные волосы получили благодаря кинематографу — тогда режиссеры стали использовать эту деталь в образах главных героинь, чтобы подчеркнуть их необычность. Одним из ярких примеров стала героиня Миллы Йовович в фильме Люка Бессона «Пятый элемент».

9. Мужские футболки с глубоким вырезом из «Пятого элемента»

Вообще, «Пятый элемент» стал настоящим триумфом модельера Жан-Поля Готье, который придумал костюмы для этого фильма. Режиссер Люк Бессон дал дизайнеру полный карт-бланш, и Готье фанатично принялся за работу. Для картины было придумано и пошито около тысячи костюмов, многие из которых были настоящими произведениями искусства. Конечно, из-за своей экстравагантности они не ушли в народ, но зато благодаря кутюрье мы получили мужские вещи с глубокими вырезами. Готье всегда любил ломать стереотипы, поэтому использовал элементы женского гардероба в мужских костюмах. Так, у брутального Брюса Уиллиса появились вырезы на спине, а у манерного Руби Рода и вовсе были наряды с декольте.

10. Платье в горошек из «Красотки»

Когда на экраны вышел фильм «Красотка», многие женщины сразу же оценили прелесть гардероба героини Джулии Робертс. Конечно, наиболее ярким и эффектным оказалось вечернее красное платье, но, согласитесь, в обычной жизни оно малоприменимо. А вот скромное платье в крупный горошек стало настоящим открытием. Благодаря спокойной расцветке и простому силуэту этот фасон до сих пор является синонимом элегантности и аристократичности.

11. Ботфорты из «Красотки»

Вивиан Уорд подарила нам еще одну знаковую деталь гардероба — блестящие лаковые ботфорты. Одновременно вульгарные и эффектные, они стали одной из самой узнаваемой обуви в кино. Интересно, что до «Красотки» подобные ботфорты считались слишком вызывающими и не пригодными для ношения приличной девушкой. Однако в контексте доброй истории о любви эти сапоги быстро потеряли всю негативную коннотацию.

12. Берет из «Мечтателей»

В современных реалиях берет стал отличной альтернативой привычной шапке. Причем в моду он вошел в том числе благодаря кино. Киноманы легко вспомнят этот головной убор на героинях фильмов «Бонни и Клайд» или «Ребенок Розмари», но вот второе рождение ему подарила Ева Грин. После того как она появилась в красном берете в фильме «Мечтатели», этот образ утонченной француженки повторяют женщины во всем мире.

13. Юбка-пачка из «Секса в большом городе»

Популярный сериал «Секс в большом городе» завершился больше 15 лет назад, но его поклонницы все еще помнят яркие образы героинь телешоу. Пожалуй, в каком-то смысле героиня Сары Джессики Паркер стала иконой стиля для целого поколения. Благодаря ей в моду вошли именные кулоны, «голые» платья и, конечно, юбки-пачки. Сегодня, если загуглить «юбка как у Кэрри Брэдшоу», поиск мгновенно выдаст множество вариантов пышных юбок, похожих на балетные пачки.

14. Платье-комбинация из «Искупления»

Начало этому откровенному тренду положила знаменитая модель Кейт Мосс в 1993 году, когда надела прозрачную комбинацию на вечеринку Look of the Year. Однако настоящую популярность чувственные платья на тонких бретельках получили с легкой подачи Киры Найтли и художницы по костюмам фильма «Искупление» Жаклин Дюрран. С момента выхода картины в 2007 году началась массовая мода на платья и топы в бельевом стиле.

15. Вещи с мужского плеча из «Энни Холл»

Один из самых известных фильмов Вуди Аллена подарил миру не только новый прием в кинематографе — обращение к зрителю, но и модный женский образ. Костюмы для фильма создавал знаменитый модельер Ральф Лорен, и именно он придумал для героини Дайан Китон необычный для того времени образ в мужском стиле. Впоследствии он стал образцом для многих модниц, им полюбились пиджаки и жилеты как будто с мужского плеча, объемные брюки и галстуки.

16. Пальто-оверсайз из «Девяти с половиной недель»

Несмотря на то что фильм «Девять с половиной недель» вышел в 1986 году, можно смело сказать, что главная героиня в исполнении Ким Бейсингер выглядит сегодня очень актуально. Всему «виной» вещи оверсайз, которые стали весьма популярными после выхода фильма. Особенно зрителям запомнился объемный бежевый тренч Элизабет, который хорош тем, что сочетается практически с любым гардеробом. До сих пор подобные свободные модели классических оттенков составляют основу гардероба многих городских модниц.

17. Косы из «Игры престолов»

Образ Дейенерис Таргариен из суперуспешного сериала «Игра престолов» получился одним из самых ярких. Причем по мере взросления персонажа меняются ее одежда и прическа. Так, распущенные пепельные волосы и летящие наряды кхалиси сменяются причудливыми косами и платьями с имитацией чешуи. Так или иначе, тугие разнообразные косы приобрели особую популярность после выхода сериала. Девушки по всему миру вдохновляются образом Матери драконов и пытаются сделать подобные прически.

18. Бомж-стайл из «Безумного Макса»

Первая часть «Безумного Макса», которая вышла в 1979-м, стала прорывом в мире кино, но не привлекла особого внимания с точки зрения костюмов. Почти все герои фильма были одеты в стиль милитари. А вот четвертая часть истории — «Безумный Макс: Дорога ярости» — привела к тому, что многие дизайнеры взялись за постапокалиптическую моду. В итоге мы получили асимметричный крой, рваные и искусственно состаренные вещи, сочетания контрастных фактур, приглушенные оттенки и многослойность. В общем, в просторечии такой образ можно было бы охарактеризовать как бомж-стайл.

Бонус: иногда происходит обратный эффект, когда мир моды влияет на образ киношного персонажа

Американский дизайнер Джереми Скотт в 2011 году как будто заглянул в будущее и вывел на подиум точную копию героини фильма «Отряд самоубийц» Харли Квинн. Его модели ходили с разноцветными хвостами, в гипертрофированно яркой одежде и с довольно безумным макияжем.