18 киношных образов, которые серьезно повлияли на мир моды

1. Лакированная кожа и латекс из «Матрицы»

2. Черное платье-бюстье из «Сладкой жизни»

3. Очки-вайфареры из «Завтрака у Тиффани»

4. Длинное черное пальто из «Матрицы»

5. Чокер из «Леона»

6. Объемная белая рубашка из «Криминального чтива»

7. Летящее белое платье из «Зуда седьмого года»

8. Цветные волосы из «Пятого элемента»

9. Мужские футболки с глубоким вырезом из «Пятого элемента»

10. Платье в горошек из «Красотки»

11. Ботфорты из «Красотки»

12. Берет из «Мечтателей»

13. Юбка-пачка из «Секса в большом городе»

14. Платье-комбинация из «Искупления»

Начало этому откровенному тренду положила знаменитая модель Кейт Мосс в 1993 году, когда надела прозрачную комбинацию на вечеринку Look of the Year. Однако настоящую популярность чувственные платья на тонких бретельках получили с легкой подачи Киры Найтли и художницы по костюмам фильма «Искупление» Жаклин Дюрран.

С момента выхода картины в 2007 году началась массовая мода на платья и топы в бельевом стиле.