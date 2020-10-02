18 киноляпов в «Изгое», которые мы не замечали, хотя смотрели фильм чуть ли не 10 раз
Приключенческая драма Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли вышла ровно 20 лет назад. Этот фильм о выживании видел, пожалуй, каждый, и, скорее всего, не раз, ведь это не кино, а настоящий театр одного актера, за игрой которого можно наблюдать вечно. Но, даже смотря киноленту в 10-й раз, зрители не замечают некоторых очевидных ляпов — например мгновенную смену дня и вечера.
Мы в AdMe.ru снова внимательно пересмотрели «Изгой» и зафиксировали ошибки, которые не заметили ни режиссер, ни большинство зрителей. А в конце статьи мы делимся парочкой впечатляющих фактов о съемках «Изгоя».
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В начале фильма мальчик бежит по улицам Москвы, чтобы доставить посылку. Он пробегает мимо известных московских достопримечательностей: собора Василия Блаженного, МГУ, Большого каменного моста. На самом деле этот путь занял бы у него добрых 4–5 часов. Вряд ли мальчик — марафонец.
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В самолете Чак рассматривает подарок от своей невесты Келли — карманные часы — и затем кладет их на подлокотник. Через несколько кадров часы оказываются в другой части подлокотника, самолет при этом не попадал в зону турбулентности.
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Когда самолет падает, Чак наблюдает за приближением к поверхности океана через лобовое стекло. При ударе самолета о воду героя отбрасывает назад, в сторону грузового отсека, хотя по законам физики его бы отбросило вперед, к кабине, и, скорее всего, он бы погиб от удара.
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Когда плот с Чаком выносит на берег, герой Хэнкса лежит головой к океану. В следующем кадре — уже параллельно берегу.
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Когда Чак поднимает первую коробку с посылкой, видно, что из воды справа от героя ничего не торчит. В следующем кадре оттуда виднеется множество камней. Ошибка возникла из-за того, что сцену с дальнего ракурса снимали чуть позднее, когда уже был отлив.
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Когда Чак впервые находит пещеру, на улице день, то есть до вечера еще как минимум пара часов. Но через несколько кадров Чак идет в пещеру уже во время заката.
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Когда герой впервые поднимается на гору, его борода заметно длиннее, чем во многих более поздних сценах, например когда он обнаруживает и хоронит тело Альберта Миллера.
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Когда Чак рассматривает бумажник погибшего пилота, из дальнего кармашка торчит долларовая купюра. Но в следующем кадре — крупным планом — она уже не торчит.
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Также в бумажнике есть водительское удостоверение, где указана дата рождения Альберта — 19.06.49. Когда Чак хоронит пилота, он высекает на скале «1950–1995».
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Когда Чак прикладывает свою ногу к ботинку Альберта, его пальцы торчат над ботинком. Это означает, что у Чака размер ноги несколько больше, чем у пилота. Но, когда он надевает ботинки с уже вырезанными носами, видно, что обувь на самом деле вполне его размера.
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Кстати, о ботинках. В действительности Чак никак не мог их обрезать, ведь к тому моменту он еще не нашел коньки. А если бы даже нашел, все равно они не были бы достаточно острыми, чтобы разрезать прочную кожу ботинок.
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Чтобы сделать повязку на рану, Чак разрезает штаны лезвием одного из коньков. В этот момент шнурка на коньке нет. Мгновение спустя мы видим оба конька со шнурками, продетыми через одну петлю (один из этих шнурков как раз и снимет Чак, чтобы затянуть повязку).
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Когда Чак в гневе кидает волейбольный мяч, тот все еще находится в упаковке. Но в ранних сценах, когда Чак перевязывает рану, мяч уже вытащен из коробки.
- Когда Чак разводит огонь и затем ест краба, можно заметить, что горящие в костре дрова явно были распилены пилой.
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Когда Чак лежит на плоту и видит рядом гигантский грузовой корабль, он из последних сил протягивает руку, чтобы его заметила команда корабля. В этот момент камера показывает плот сверху. Под ним вода бледно-зеленого цвета и видно, что мелко, хотя Чак, по идее, должен находиться посреди глубокого океана. Очевидно, что эту сцену снимали в резервуаре с водой.
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В конце фильма Чак раскладывает карту на капоте машины, на котором есть следы пальцев, оставшиеся от предыдущих неудачных дублей.
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В конце фильма происходит несколько метаморфоз с тенями. В эпизоде, когда девушка стоит возле пикапа, видно, что тень заканчивается в паре сантиметров от авто. В следующее мгновение она становится длиннее на добрых полметра. Еще обратите внимание на крыло машины: оно почти целиком освещается солнцем, а через мгновение оказывается уже в тени кузова пикапа.
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Затем, когда девушка уезжает, Чак выходит на середину перекрестка и смотрит вдаль. Тень находится позади него. В следующем кадре тень уже впереди Чака, хотя он не разворачивался на 180 градусов. Чак сделает это пару секунд спустя. Очевидно, что финальную сцену снимали несколько дней.
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Съемки фильма проходили между 1998 и 2000 годами, с перерывом на год. Во время подготовки к съемкам Хэнкс поправился на 23 кг, чтобы сделать его трансформацию более драматичной. После того как большая часть фильма была снята, производство было приостановлено на год, чтобы актер смог похудеть и отрастить волосы и бороду так, будто он жил на острове несколько лет.
- «Персонаж» Уилсон был добавлен в сценарий случайно. Во время подготовки к фильму сценарист Уильям Бройлс — младший консультировался с профессиональными экспертами по выживанию, а затем сам решил пожить неделю в одиночку на изолированном пляже в Калифорнийском заливе. Ему по-настоящему приходилось искать себе воду, пищу и строить убежище. Бройлс-младший ловил скатов и ел их в сыром виде, учился открывать кокосы.
Во время эксперимента на берег выбросило волейбольный мяч. Этот момент стал источником вдохновения для создания неодушевленного спутника главного героя фильма. К тому же, с точки зрения сценариста, его присутствие также позволяло реалистично показать диалог в ситуации с участием одного человека.
Несмотря ни на что «Изгой» остается одним из наших любимейших фильмов, который мы можем пересматривать десятки раз. А вы при просмотре кино обращаете внимание на нестыковки и неточности?