18 киноляпов в «Изгое», которые мы не замечали, хотя смотрели фильм чуть ли не 10 раз

Приключенческая драма Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли вышла ровно 20 лет назад. Этот фильм о выживании видел, пожалуй, каждый, и, скорее всего, не раз, ведь это не кино, а настоящий театр одного актера, за игрой которого можно наблюдать вечно. Но, даже смотря киноленту в 10-й раз, зрители не замечают некоторых очевидных ляпов — например мгновенную смену дня и вечера.