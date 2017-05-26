18 киногероев, за гримом которых прячутся наши любимые актеры

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Никакие цифровые технологии не сравнятся с мастерством талантливого гримера, который владеет своим искусством в совершенстве и знает, как из принца сделать лягушку и наоборот.

AdMe.ru представляет 18 фотографий известных киноперсонажей, в которых практически невозможно узнать артистов и знаменитостей.