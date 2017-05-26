18 киногероев, за гримом которых прячутся наши любимые актеры
Никакие цифровые технологии не сравнятся с мастерством талантливого гримера, который владеет своим искусством в совершенстве и знает, как из принца сделать лягушку и наоборот.
AdMe.ru представляет 18 фотографий известных киноперсонажей, в которых практически невозможно узнать артистов и знаменитостей.
Йонду — Майкл Рукер
«Стражи Галактики», 2014
Аиша — Элизабет Дебики
«Стражи Галактики. Часть 2», 2017
Мистик — Ребекка Ромейн
«Люди Икс», 2000
Вождь племени Конов — Хью Грант
«Облачный атлас», 2012
Фавн — Даг Джонс
«Лабиринт Фавна», 2006
Битлджус — Майкл Китон
«Битлджус», 1988
Элис — Милла Йовович
«Обитель зла: Последняя глава», 2016
Капитан Тиг — Кит Ричардс
«Пираты Карибского моря: На странных берегах», 2011
Джейла — София Бутелла
«Стартрек: Бесконечность», 2016
Лутц Эберсдорф — Тильда Суинтон
«Суспирия», 2017
Соул — Эдди Мерфи
«Поездка в Америку», 1988
Апокалипсис — Оскар Айзек
«Люди Икс: Апокалипсис», 2016
Ведьма — Хелена Бонэм Картер
«Крупная рыба», 2003
Лес Гроссман — Том Круз
«Солдаты неудачи», 2008
Королева Нарисса — Сьюзан Сарандон
«Зачарованная», 2007
Существо — Майкл Чиклис
«Фантастическая четверка», 2005
Раввин — Мерил Стрип
«Ангелы в Америке», 2003
Дарт Мол — Рэй Парк
«Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», 1999
Фото на превью Cinemaholics_ / Twitter