18 киногероев, за гримом которых прячутся наши любимые актеры

Никакие цифровые технологии не сравнятся с мастерством талантливого гримера, который владеет своим искусством в совершенстве и знает, как из принца сделать лягушку и наоборот.

AdMe.ru представляет 18 фотографий известных киноперсонажей, в которых практически невозможно узнать артистов и знаменитостей.

Йонду — Майкл Рукер

«Стражи Галактики», 2014

Аиша — Элизабет Дебики

«Стражи Галактики. Часть 2», 2017

Мистик — Ребекка Ромейн

«Люди Икс», 2000

Вождь племени Конов — Хью Грант

«Облачный атлас», 2012

Фавн — Даг Джонс

«Лабиринт Фавна», 2006

Битлджус — Майкл Китон

«Битлджус», 1988

Элис — Милла Йовович

«Обитель зла: Последняя глава», 2016

Капитан Тиг — Кит Ричардс

«Пираты Карибского моря: На странных берегах», 2011

Джейла — София Бутелла

«Стартрек: Бесконечность», 2016

Лутц Эберсдорф — Тильда Суинтон

«Суспирия», 2017

Соул — Эдди Мерфи

«Поездка в Америку», 1988

Апокалипсис — Оскар Айзек

«Люди Икс: Апокалипсис», 2016

Ведьма — Хелена Бонэм Картер

«Крупная рыба», 2003

Лес Гроссман — Том Круз

«Солдаты неудачи», 2008

Королева Нарисса — Сьюзан Сарандон

«Зачарованная», 2007

Существо — Майкл Чиклис

«Фантастическая четверка», 2005

Раввин — Мерил Стрип

«Ангелы в Америке», 2003

Дарт Мол — Рэй Парк

«Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», 1999

Фото на превью Cinemaholics_ / Twitter

21 На склад!
14 Комментарии

Творцы 80-го уровня!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!