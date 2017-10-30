18 известных актеров, которых мы не узнали в их первой роли

Как часто, просматривая свои детские фото, мы жалеем, что не можем вернуться в прошлое. Знаменитым актерам в этом смысле проще — нашел свой первый фильм, и вот тебе снова 23. Или 16. Или вообще 5.

Мы в AdMe.ru нашли 18 актеров, образ которых в первой роли разительно отличается от привычного. Смогли бы их узнать?

Тильда Суинтон в 1986-м и сейчас

Одна из первых ролей — драма «Эгомания — остров без надежды», где она сыграла молодую девушку Салли.

Дакота Фэннинг в 2004-м и сейчас

Сыграла роль девочки Маккензи в одной из серий «Друзей».

Дженнифер Коннелли в 1983-м и сейчас

Играла роль Деборы в детстве, фильм «Однажды в Америке».

Энтони Хопкинс в 1968-м и сейчас

Исторический фильм «Лев зимой», роль Ричарда.

Эмилия Кларк в 2010-м и сейчас

Роль Саванны в «Атаке из Триасового периода».

Джеймс Макэвой в 1995-м и сейчас

Сыграл Кевина в триллере «Соседняя комната».

Риз Уизерспун в 1991-м и сейчас

Исполнила роль Дани Трант в фильме «Человек на Луне».

Мэттью Макконахи в 1993-м и сейчас

Одна из первых ролей — Вундерсон, «Под кайфом и в смятении».

Кристина Риччи в 1990-м и сейчас

Дебютировала в полнометражном кино в роли Кейт Флекс, «Русалки».

Майкл Фассбендер в 2001-м и сейчас

Сериал «Братья по оружию», роль Бёртона Кристенсена.

Кирстен Данст в 1990-м и сейчас

Сыграла Кэмпбелд Маккой в картине «Костер тщеславий».

Джозеф Гордон-Левитт в 1987-м и сейчас

Принимал участие в нескольких эпизодах сериала «Семейные узы» в роли малыша Даги.

Норман Ридус в 1998-м и сейчас

Исполнил роль молодого парня в триллере «Темная гавань».

Кира Найтли в 1995-м и сейчас

Сыграла Селию Грейвз в детстве, фильм «Невинная ложь».

Хью Джекман в 1995-м и сейчас

Одна из первых главных ролей, сериал «Корелли» — Кевин Джонс.

Чак Норрис в 1972-м и сейчас

Дебютировал в образе Колта в фильме «Путь дракона».

Джоди Фостер в 1972-м и сейчас

Исполнила роль Саманты в приключенческом фильме «Наполеон и Саманта».

Майкл Кейн в 1964-м и сейчас

Фильм «Зулусы», роль лейтенанта Гонвиля Бромхеда.

Фото на превью DEM Film, depositphotos

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