18 известных актеров, которых мы не узнали в их первой роли
Как часто, просматривая свои детские фото, мы жалеем, что не можем вернуться в прошлое. Знаменитым актерам в этом смысле проще — нашел свой первый фильм, и вот тебе снова 23. Или 16. Или вообще 5.
Мы в AdMe.ru нашли 18 актеров, образ которых в первой роли разительно отличается от привычного. Смогли бы их узнать?
Тильда Суинтон в 1986-м и сейчас
Одна из первых ролей — драма «Эгомания — остров без надежды», где она сыграла молодую девушку Салли.
Дакота Фэннинг в 2004-м и сейчас
Сыграла роль девочки Маккензи в одной из серий «Друзей».
Дженнифер Коннелли в 1983-м и сейчас
Играла роль Деборы в детстве, фильм «Однажды в Америке».
Энтони Хопкинс в 1968-м и сейчас
Исторический фильм «Лев зимой», роль Ричарда.
Эмилия Кларк в 2010-м и сейчас
Роль Саванны в «Атаке из Триасового периода».
Джеймс Макэвой в 1995-м и сейчас
Сыграл Кевина в триллере «Соседняя комната».
Риз Уизерспун в 1991-м и сейчас
Исполнила роль Дани Трант в фильме «Человек на Луне».
Мэттью Макконахи в 1993-м и сейчас
Одна из первых ролей — Вундерсон, «Под кайфом и в смятении».
Кристина Риччи в 1990-м и сейчас
Дебютировала в полнометражном кино в роли Кейт Флекс, «Русалки».
Майкл Фассбендер в 2001-м и сейчас
Сериал «Братья по оружию», роль Бёртона Кристенсена.
Кирстен Данст в 1990-м и сейчас
Сыграла Кэмпбелд Маккой в картине «Костер тщеславий».
Джозеф Гордон-Левитт в 1987-м и сейчас
Принимал участие в нескольких эпизодах сериала «Семейные узы» в роли малыша Даги.
Норман Ридус в 1998-м и сейчас
Исполнил роль молодого парня в триллере «Темная гавань».
Кира Найтли в 1995-м и сейчас
Сыграла Селию Грейвз в детстве, фильм «Невинная ложь».
Хью Джекман в 1995-м и сейчас
Одна из первых главных ролей, сериал «Корелли» — Кевин Джонс.
Чак Норрис в 1972-м и сейчас
Дебютировал в образе Колта в фильме «Путь дракона».
Джоди Фостер в 1972-м и сейчас
Исполнила роль Саманты в приключенческом фильме «Наполеон и Саманта».
Майкл Кейн в 1964-м и сейчас
Фильм «Зулусы», роль лейтенанта Гонвиля Бромхеда.
Фото на превью DEM Film, depositphotos