18 голливудских актеров и актрис, которым удалось круто изобразить в кино русских и без балалайки в руках

Наши любимые актеры часто изумляют нас яркими перевоплощениями в кино. Они играют и исторических персонажей, и героев художественной литературы; порой их герои добродушны, а порой — само зло во плоти. А случается и так, что перед артистами кино стоит задача изобразить человека другой национальности. В данном случае помимо актерского таланта нужно обладать соответствующей внешностью и знаниями об особенностях другой культуры.