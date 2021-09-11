18 голливудских актеров и актрис, которым удалось круто изобразить в кино русских и без балалайки в руках
Наши любимые актеры часто изумляют нас яркими перевоплощениями в кино. Они играют и исторических персонажей, и героев художественной литературы; порой их герои добродушны, а порой — само зло во плоти. А случается и так, что перед артистами кино стоит задача изобразить человека другой национальности. В данном случае помимо актерского таланта нужно обладать соответствующей внешностью и знаниями об особенностях другой культуры.
Мы в AdMe.ru вспомнили фильмы, в которых голливудские звезды сыграли русских и у них это получилось весьма недурно.
Кейт Бланшетт — агент Ирина Спалько («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», 2008)
Джеймс Макэвой — секретарь Валентин Булгаков («Последнее воскресение», 2009)
Скарлетт Йоханссон — агент Наташа Романофф («Мстители», 2012)
Флоренс Пью — агент Елена Белова («Черная вдова», 2021)
Робин Уильямс — саксофонист Владимир Иванов («Москва на Гудзоне», 1984)
Арми Хаммер — агент Илья Курякин («Агенты А.Н.К.Л», 2015)
Кэтрин Зета-Джонс — разведчица Катя («РЭД-2», 2013)
Джейсон Айзекс — маршал Георгий Жуков («Смерть Сталина», 2017)
Дженнифер Лоуренс — балерина Доминика Егорова («Красный воробей», 2018)
Джуд Лоу — снайпер Василий Зайцев («Враг у ворот», 2001)
Рейчел Вайс — милиционер Таня Чернова («Враг у ворот», 2001)
Рэйф Файнс — балетный педагог Александр Пушкин («Нуреев. Белый ворон», 2018)
Анджелина Джоли — агент Наташа Ченкова («Солт», 2010)
Джаред Лето — эмигрант Виталий Орлов («Оружейный барон», 2005)
Харрисон Форд — капитан Алексей Востриков («К-19», 2002)
Арнольд Шварценеггер — строитель Роман Мельник («Последствия», 2017)
Том Харди — офицер Лев Демидов («Номер 44», 2015)
Нуми Рапас — учительница Раиса Демидова («Номер 44», 2015)
Какие фильмы из представленных в статье вы видели? Как считаете, справились ли актеры с возложенной на них задачей изобразить русских?
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