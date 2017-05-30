18 фото о том, как жилось бы персонажам Disney в современном мире

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Мы смотрим мультфильмы, чтобы окунуться в сказочную атмосферу, поверить в чудеса и волшебство. Когда-то многие мечтали оказаться во вселенной любимого мультика, чтобы уйти от реальности. А что, если представить реальность с любимыми героями? Мы в AdMe.ru пофантазировали и поместили любимых персонажей в современный мир.

Они бы тоже обожали делать селфи

И злодеи, и добрые герои зависали бы в соцсетях и мессенджерах

Они бы работали в офисах типа open space

Кто-то даже сделал бы себе там карьеру

Проводили бы время в кофейнях и ресторанах фастфуда

И забавлялись в развлекательных приложениях

Определенно занялись бы спортом

Возможно, даже экстремальным

Некоторые могли бы стать веганами или сыроедами

Чтобы следить за своей фигурой

Они вели бы активный образ жизни

А некоторые пошли бы на поводу у моды

Но все равно остались бы такими же дерзкими

И плохие, и хорошие парни украсили бы себя тату

В нашем мире они познакомились бы не на балу

А борьба положительных и отрицательных героев переместилась бы в мир видеоигр

Так же, как мы, они любили бы путешествовать