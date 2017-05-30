18 фото о том, как жилось бы персонажам Disney в современном мире
Мы смотрим мультфильмы, чтобы окунуться в сказочную атмосферу, поверить в чудеса и волшебство. Когда-то многие мечтали оказаться во вселенной любимого мультика, чтобы уйти от реальности. А что, если представить реальность с любимыми героями?
Мы в AdMe.ru пофантазировали и поместили любимых персонажей в современный мир.
Они бы тоже обожали делать селфи
И злодеи, и добрые герои зависали бы в соцсетях и мессенджерах
Они бы работали в офисах типа open space
Кто-то даже сделал бы себе там карьеру
Проводили бы время в кофейнях и ресторанах фастфуда
И забавлялись в развлекательных приложениях
Определенно занялись бы спортом
Возможно, даже экстремальным
Некоторые могли бы стать веганами или сыроедами
Чтобы следить за своей фигурой
Они вели бы активный образ жизни
А некоторые пошли бы на поводу у моды
Но все равно остались бы такими же дерзкими
И плохие, и хорошие парни украсили бы себя тату
В нашем мире они познакомились бы не на балу
А борьба положительных и отрицательных героев переместилась бы в мир видеоигр
Так же, как мы, они любили бы путешествовать
И проводить время со своими друзьями
Фото на превью Walt Disney Feature Animation, Walt Disney Productions