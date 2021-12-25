Мы сравнили реальные портреты деятелей прошлого с актерами и актрисами, которые сыграли их в кино. И разница просто потрясает

Часто в биографических фильмах мы видим героев и героинь, мало чем похожих на своих реальных прототипов. Различия во внешности компенсируются талантом актеров и их умением перевоплощаться в других людей. А если еще к процессу подключаются умелые гримеры и костюмеры, то зритель вовсе не замечает подвоха.

Нам в AdMe.ru стало крайне любопытно, как же на самом деле выглядели реальные исторические личности, которых мы видели на экранах в исполнении голливудских знаменитостей. Поэтому мы взяли и сравнили кадры из фильмов с дошедшими до нас портретами.

Российский император Петр III

Российская императрица Екатерина Великая

Фаворитка королевы Анны — Сара Черчилль, герцогиня Мальборо

Другая фаворитка королевы Анны — Абигейл Мешэм

Французский король Людовик XIV

Анна Австрийская, супруга Людовика XIII

Мария Болейн

Джакомо Казанова

Английская королева Елизавета Йоркская

Фаворитка Людовика XIV Франсуаза-Атенаис де Монтеспан

Испанская инфанта Мария Терезия Испанская

Английский король Генрих IV

Немецкая принцесса Елизавета Шарлотта Пфальцская

Британская писательница Анна Леонуэнс

Король тайского королевства Раттанакосин Монгкут

Французская принцесса Маргарита де Валуа (королева Марго)



Датский государственный деятель Иоганн Фридрих Струэнзе

Вот какой показали супругу датского короля Кристиана VII Каролину Матильду Великобританскую зрителям и как она выглядела на самом деле