18 фактов о наших любимых фильмах, которые добавят им остроты

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Рецепт отличного фильма состоит не только из хорошей режиссуры, крутого сюжета и профессиональных актеров. Главный секрет шедевра — это детали, которые делают любую киноленту уникальной и по-своему вкусной. Например, мир «Матрицы» окрашен в зеленый цвет, тогда как сцены, происходящие за ее пределами, имеют гораздо более реалистичный оттенок.

Мы в AdMe.ru в очередной раз погрузились в волнующую вселенную кинематографа и отдаем в ваши руки наши занимательные находки.

© Jurassic World: Fallen Kingdom / Universal Pictures  

18 фактов о наших любимых фильмах, которые добавят им остроты

  • Рычание динозавров из «Мира юрского периода» — это крики двух черепах во время спаривания.

  • В фильме «Матрица» Нео работает на компанию Metacortex. Название состоит из двух слов: meta, что означает «идти за пределы и выше», и cortex — «внешний слой (граница) серого вещества, окружающий мозг». Вместе это означает «переходить границы разума», что и делает Нео в фильме.

© The Avengers / Marvel Studios  

18 фактов о наших любимых фильмах, которые добавят им остроты

  • В фильме «Мстители», в сцене с поеданием шаурмы, Капитан Америка — единственный, кто не ест. Все потому, что это были досъемки и Крис Эванс тогда снимался в другом проекте, для которого он отрастил небольшую бороду. Так что гримерам пришлось ее скрыть, поэтому Эванс прикрывает лицо рукой и не ест.
  • В ленте «Мстители: Война бесконечности» Том Холланд импровизировал свои последние слова, прежде чем рассыпаться от щелчка Таноса. «Со мной что-то творится, что-то происходит. Я ведь не умру, правда не умру? Но пожалуйста. Пожалуйста, я не хочу. Я не хочу. Простите».

© AFP / EAST NEWS   © The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / New Line Cinema   © Supplied by Capital Pictures / EAST NEWS  

18 фактов о наших любимых фильмах, которые добавят им остроты

  • Актер Джед Брофи активно снимался чуть ли не во всех фильмах мира «Властелина колец». Он сыграл всех этих персонажей: один из Назгулов, шарку, снага, орк, эльф, роханский всадник и гном Нори. А его сын сыграл сына Арагорна и Арвен — Эльдариона.

  • Позвонив по номеру: +44 7814 524077, вы попадете на горячую линию Хогвартса, где сможете узнать все о школе чародейства и волшебства. Если повезет, вам даже могут выслать письмо с приглашением.

© Fight Club / 20th Century Fox  

18 фактов о наших любимых фильмах, которые добавят им остроты

  • В сцене фильма «Бойцовский клуб», в которой герой Эдварда Нортона оказывается в ледяной пещере, пар из его рта принадлежит Леонардо Ди Каприо — его вклеили из фильма «Титаник».
  • В фильме «Сокровище нации» все хорошие парни пользуются при работе в интернете поисковиком Google, а плохие — Yahoo!.

© The Dark Knight / Warner Bros. Pictures  

18 фактов о наших любимых фильмах, которые добавят им остроты

  • Майкл Кейн был так напуган Джокером Хита Леджера в «Темном рыцаре», что забыл свои строки в первой сцене, которую они снимали вместе.
  • Актриса, сыгравшая Самару в фильме ужасов «Звонок», озвучивала Лило в мультфильме «Лило и Стич».

© Lock, Stock and Two Smoking Barrels / HandMade Films  

18 фактов о наших любимых фильмах, которые добавят им остроты

  • Джейсон Стейтем до своего первого фильма «Карты, деньги, два ствола» работал уличным продавцом. В самом начале данной картины ему пришлось сыграть самого себя в бывшей ипостаси.
  • Актер из этого же фильма, Винни Джонс, на свой первый съемочный день отправился прямиком из полицейского участка. Он был арестован за избиение своего соседа.

© 1408 / Dimension Films   © Sherlock Holmes / Warner Bros. Pictures  

18 фактов о наших любимых фильмах, которые добавят им остроты

  • Лобби лондонского джентльменского клуба The Reform Club использовали в фильмах «1408» и «Шерлок Холмс» (2009).
  • Пробы Хью Лори на роль главного героя в сериале «Доктор Хаус» проходили в туалете отеля в Намибии. Здесь актер репетировал свою роль для фильма «Полет Феникса», и, по его словам, уборная была единственным местом, где было достаточно света.

© Ad Astra / 20th Century Fox  

18 фактов о наших любимых фильмах, которые добавят им остроты

  • Режиссер научно-фантастического триллера «К звездам» Джеймс Грэй обещал, что его картина будет «самым реалистичным отображением путешествия в космосе». Однако позже он признался, что один раз ему пришлось отойти от реализма из-за актерской игры Брэда Питта. В одной из сцен главный герой в исполнении Питта должен был плакать в условиях нулевой гравитации.
    «Вы должны изменить мои слезы на постпродакшене, при нулевой гравитации они так не текут», — сказал мне Брэд после окончания съемок сцены. На что я ему ответил: «Извини, приятель, но мы их оставим, твоя игра была слишком хороша».

© The Devil Wears Prada / 20th Century Fox  

18 фактов о наших любимых фильмах, которые добавят им остроты

  • В первый день съемок ленты «Дьявол носит Прада» Мерил Стрип сказала Энн Хэтэуэй: «Я считаю, ты идеальна для этой роли. Я так рада, что мы будем работать вместе». Затем она сделала паузу и продолжила: «Это последняя приятная вещь, которую ты от меня услышишь». И так и было.

© The Mummy Returns / Universal Pictures  

18 фактов о наших любимых фильмах, которые добавят им остроты

  • Несмотря на решающую схватку Рика с царем скорпионов в финале фильма «Мумия возвращается», на момент премьеры картины Брендан Фрэйзер и Дуэйн Джонсон так ни разу и не встретились лицом к лицу.
  • Имя главного героя картины «Изгой» — Чак Ноланд. Если записать его имя следующим образом — C. Noland, то оно будет звучать как See no land («не вижу земли»).

А вы знаете какие-то неожиданные факты о фильмах или их съемке? Если да, то какой из них вас впечатлил больше всего?

Фото на превью The Devil Wears Prada / 20th Century Fox

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