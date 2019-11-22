18 фактов о наших любимых фильмах, которые добавят им остроты
Рецепт отличного фильма состоит не только из хорошей режиссуры, крутого сюжета и профессиональных актеров. Главный секрет шедевра — это детали, которые делают любую киноленту уникальной и по-своему вкусной. Например, мир «Матрицы» окрашен в зеленый цвет, тогда как сцены, происходящие за ее пределами, имеют гораздо более реалистичный оттенок.
Мы в AdMe.ru в очередной раз погрузились в волнующую вселенную кинематографа и отдаем в ваши руки наши занимательные находки.
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Рычание динозавров из «Мира юрского периода» — это крики двух черепах во время спаривания.
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В фильме «Матрица» Нео работает на компанию Metacortex. Название состоит из двух слов: meta, что означает «идти за пределы и выше», и cortex — «внешний слой (граница) серого вещества, окружающий мозг». Вместе это означает «переходить границы разума», что и делает Нео в фильме.
- В фильме «Мстители», в сцене с поеданием шаурмы, Капитан Америка — единственный, кто не ест. Все потому, что это были досъемки и Крис Эванс тогда снимался в другом проекте, для которого он отрастил небольшую бороду. Так что гримерам пришлось ее скрыть, поэтому Эванс прикрывает лицо рукой и не ест.
- В ленте «Мстители: Война бесконечности» Том Холланд импровизировал свои последние слова, прежде чем рассыпаться от щелчка Таноса. «Со мной что-то творится, что-то происходит. Я ведь не умру, правда не умру? Но пожалуйста. Пожалуйста, я не хочу. Я не хочу. Простите».
© AFP / EAST NEWS © The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / New Line Cinema © Supplied by Capital Pictures / EAST NEWS
- Актер Джед Брофи активно снимался чуть ли не во всех фильмах мира «Властелина колец». Он сыграл всех этих персонажей: один из Назгулов, шарку, снага, орк, эльф, роханский всадник и гном Нори. А его сын сыграл сына Арагорна и Арвен — Эльдариона.
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- В сцене фильма «Бойцовский клуб», в которой герой Эдварда Нортона оказывается в ледяной пещере, пар из его рта принадлежит Леонардо Ди Каприо — его вклеили из фильма «Титаник».
- В фильме «Сокровище нации» все хорошие парни пользуются при работе в интернете поисковиком Google, а плохие — Yahoo!.
- Майкл Кейн был так напуган Джокером Хита Леджера в «Темном рыцаре», что забыл свои строки в первой сцене, которую они снимали вместе.
- Актриса, сыгравшая Самару в фильме ужасов «Звонок», озвучивала Лило в мультфильме «Лило и Стич».
- Джейсон Стейтем до своего первого фильма «Карты, деньги, два ствола» работал уличным продавцом. В самом начале данной картины ему пришлось сыграть самого себя в бывшей ипостаси.
- Актер из этого же фильма, Винни Джонс, на свой первый съемочный день отправился прямиком из полицейского участка. Он был арестован за избиение своего соседа.
- Лобби лондонского джентльменского клуба The Reform Club использовали в фильмах «1408» и «Шерлок Холмс» (2009).
- Пробы Хью Лори на роль главного героя в сериале «Доктор Хаус» проходили в туалете отеля в Намибии. Здесь актер репетировал свою роль для фильма «Полет Феникса», и, по его словам, уборная была единственным местом, где было достаточно света.
- Режиссер научно-фантастического триллера «К звездам» Джеймс Грэй обещал, что его картина будет «самым реалистичным отображением путешествия в космосе». Однако позже он признался, что один раз ему пришлось отойти от реализма из-за актерской игры Брэда Питта. В одной из сцен главный герой в исполнении Питта должен был плакать в условиях нулевой гравитации.
«Вы должны изменить мои слезы на постпродакшене, при нулевой гравитации они так не текут», — сказал мне Брэд после окончания съемок сцены. На что я ему ответил: «Извини, приятель, но мы их оставим, твоя игра была слишком хороша».
- В первый день съемок ленты «Дьявол носит Прада» Мерил Стрип сказала Энн Хэтэуэй: «Я считаю, ты идеальна для этой роли. Я так рада, что мы будем работать вместе». Затем она сделала паузу и продолжила: «Это последняя приятная вещь, которую ты от меня услышишь». И так и было.
- Несмотря на решающую схватку Рика с царем скорпионов в финале фильма «Мумия возвращается», на момент премьеры картины Брендан Фрэйзер и Дуэйн Джонсон так ни разу и не встретились лицом к лицу.
- Имя главного героя картины «Изгой» — Чак Ноланд. Если записать его имя следующим образом — C. Noland, то оно будет звучать как See no land («не вижу земли»).
А вы знаете какие-то неожиданные факты о фильмах или их съемке? Если да, то какой из них вас впечатлил больше всего?
Фото на превью The Devil Wears Prada / 20th Century Fox