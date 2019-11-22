18 фактов о наших любимых фильмах, которые добавят им остроты

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Рецепт отличного фильма состоит не только из хорошей режиссуры, крутого сюжета и профессиональных актеров. Главный секрет шедевра — это детали, которые делают любую киноленту уникальной и по-своему вкусной. Например, мир «Матрицы» окрашен в зеленый цвет, тогда как сцены, происходящие за ее пределами, имеют гораздо более реалистичный оттенок.

Мы в AdMe.ru в очередной раз погрузились в волнующую вселенную кинематографа и отдаем в ваши руки наши занимательные находки.

Рычание динозавров из «Мира юрского периода» — это крики двух черепах во время спаривания.

В фильме «Матрица» Нео работает на компанию Metacortex. Название состоит из двух слов: meta, что означает «идти за пределы и выше», и cortex — «внешний слой (граница) серого вещества, окружающий мозг». Вместе это означает «переходить границы разума», что и делает Нео в фильме.

В фильме «Мстители» , в сцене с поеданием шаурмы, Капитан Америка — единственный, кто не ест. Все потому, что это были досъемки и Крис Эванс тогда снимался в другом проекте, для которого он отрастил небольшую бороду. Так что гримерам пришлось ее скрыть, поэтому Эванс прикрывает лицо рукой и не ест.

, в сцене с поеданием шаурмы, Капитан Америка — единственный, кто не ест. Все потому, что это были досъемки и Крис Эванс тогда снимался в другом проекте, для которого он отрастил небольшую бороду. Так что гримерам пришлось ее скрыть, поэтому Эванс прикрывает лицо рукой и не ест. В ленте «Мстители: Война бесконечности» Том Холланд импровизировал свои последние слова, прежде чем рассыпаться от щелчка Таноса. «Со мной что-то творится, что-то происходит. Я ведь не умру, правда не умру? Но пожалуйста. Пожалуйста, я не хочу. Я не хочу. Простите».

Актер Джед Брофи активно снимался чуть ли не во всех фильмах мира «Властелина колец» . Он сыграл всех этих персонажей: один из Назгулов, шарку, снага, орк, эльф, роханский всадник и гном Нори. А его сын сыграл сына Арагорна и Арвен — Эльдариона.

. Он сыграл всех этих персонажей: один из Назгулов, шарку, снага, орк, эльф, роханский всадник и гном Нори. А его сын сыграл сына Арагорна и Арвен — Эльдариона. Позвонив по номеру: +44 7814 524077, вы попадете на горячую линию Хогвартса, где сможете узнать все о школе чародейства и волшебства. Если повезет, вам даже могут выслать письмо с приглашением.

В сцене фильма «Бойцовский клуб» , в которой герой Эдварда Нортона оказывается в ледяной пещере, пар из его рта принадлежит Леонардо Ди Каприо — его вклеили из фильма «Титаник».

, в которой герой Эдварда Нортона оказывается в ледяной пещере, пар из его рта принадлежит Леонардо Ди Каприо — его вклеили из фильма «Титаник». В фильме «Сокровище нации» все хорошие парни пользуются при работе в интернете поисковиком Google, а плохие — Yahoo!.

Майкл Кейн был так напуган Джокером Хита Леджера в «Темном рыцаре» , что забыл свои строки в первой сцене, которую они снимали вместе.

, что забыл свои строки в первой сцене, которую они снимали вместе. Актриса, сыгравшая Самару в фильме ужасов «Звонок», озвучивала Лило в мультфильме «Лило и Стич».

Джейсон Стейтем до своего первого фильма «Карты, деньги, два ствола» работал уличным продавцом. В самом начале данной картины ему пришлось сыграть самого себя в бывшей ипостаси.

работал уличным продавцом. В самом начале данной картины ему пришлось сыграть самого себя в бывшей ипостаси. Актер из этого же фильма, Винни Джонс, на свой первый съемочный день отправился прямиком из полицейского участка. Он был арестован за избиение своего соседа.

Лобби лондонского джентльменского клуба The Reform Club использовали в фильмах «1408» и «Шерлок Холмс» (2009).

и (2009). Пробы Хью Лори на роль главного героя в сериале «Доктор Хаус» проходили в туалете отеля в Намибии. Здесь актер репетировал свою роль для фильма «Полет Феникса», и, по его словам, уборная была единственным местом, где было достаточно света.

Режиссер научно-фантастического триллера «К звездам» Джеймс Грэй обещал, что его картина будет «самым реалистичным отображением путешествия в космосе». Однако позже он признался, что один раз ему пришлось отойти от реализма из-за актерской игры Брэда Питта. В одной из сцен главный герой в исполнении Питта должен был плакать в условиях нулевой гравитации.

«Вы должны изменить мои слезы на постпродакшене, при нулевой гравитации они так не текут», — сказал мне Брэд после окончания съемок сцены. На что я ему ответил: «Извини, приятель, но мы их оставим, твоя игра была слишком хороша».

В первый день съемок ленты «Дьявол носит Прада» Мерил Стрип сказала Энн Хэтэуэй: «Я считаю, ты идеальна для этой роли. Я так рада, что мы будем работать вместе». Затем она сделала паузу и продолжила: «Это последняя приятная вещь, которую ты от меня услышишь». И так и было.

Несмотря на решающую схватку Рика с царем скорпионов в финале фильма «Мумия возвращается» , на момент премьеры картины Брендан Фрэйзер и Дуэйн Джонсон так ни разу и не встретились лицом к лицу.

, на момент премьеры картины Брендан Фрэйзер и Дуэйн Джонсон так ни разу и не встретились лицом к лицу. Имя главного героя картины «Изгой» — Чак Ноланд. Если записать его имя следующим образом — C. Noland, то оно будет звучать как See no land («не вижу земли»).

А вы знаете какие-то неожиданные факты о фильмах или их съемке? Если да, то какой из них вас впечатлил больше всего?