18 фактов о Мишель Мерсье, которая сыграла полсотни разных женщин, но все знают ее только как Анжелику

В 1960-х Мишель удалось пройти кастинг на главную роль в экранизации цикла романов об Анжелике. Главной претенденткой на роль была Брижит Бардо, но она отказалась от участия в съемках. «Маркизу ангелов» также могла сыграть Катрин Денев, однако ее посчитали слишком бледной. Еще одной кандидаткой являлась Джейн Фонда, но она говорила по-французски с американским акцентом. Марина Влади почти подписала контракт со студией, но в последний момент продюсеры все же утвердили на роль Мерсье.