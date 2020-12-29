18 фактов о Мишель Мерсье, которая сыграла полсотни разных женщин, но все знают ее только как Анжелику
Мишель Мерсье — французская актриса, которая запомнилась зрителям по роли несравненной Анжелики из экранизации романов Анны и Сержа Голон. Блестящая роль стала для Мерсье роковой: участие в съемках сделало ее настоящей звездой, но, несмотря на то что артистка снялась в десятках разных фильмов, все видели в ней только Анжелику.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить наиболее яркие факты из биографии исполнительницы роли «маркизы ангелов», чей образ копировали миллионы советских женщин.
Мерсье пришлось сменить имя ради карьеры
- Мишель Мерсье — это псевдоним. Настоящее имя актрисы — Жослин Ивонн Рене Мерсье. Дело в том, что оно не понравилось продюсерам, поскольку, по их мнению, было длинным и старомодным. Так Жослин превратилась в Мишель.
- По одной версии, имя было позаимствовано у Мишель Морган, сыгравшей главную роль в фильме «Ответный удар» — дебютной кинокартине Мерсье. Однако, по стечению обстоятельств, имя Мишель также некогда носила младшая сестра Жослин, умершая от тифа еще в детстве.
- Родители видели дочь наследницей фармацевтической компании, которой владело семейство. Но сама девушка еще в подростковом возрасте решила стать балериной и с 13 лет упорно занималась в разных студиях. Правда, впоследствии карьера балерины у нее не задалась, и она отдала предпочтение актерскому мастерству.
Анжелику должна была играть Брижит Бардо
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В 1960-х Мишель удалось пройти кастинг на главную роль в экранизации цикла романов об Анжелике. Главной претенденткой на роль была Брижит Бардо, но она отказалась от участия в съемках. «Маркизу ангелов» также могла сыграть Катрин Денев, однако ее посчитали слишком бледной. Еще одной кандидаткой являлась Джейн Фонда, но она говорила по-французски с американским акцентом. Марина Влади почти подписала контракт со студией, но в последний момент продюсеры все же утвердили на роль Мерсье.
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Роль Анжелики стала одновременно и благословением, и ужасом для актрисы. Успех мгновенно катапультировал ее к славе уровня Брижит Бардо, а «маркиза ангелов» затмила все другие аспекты ее карьеры. А ведь до этой киноленты она снялась порядка в 20 фильмах.
Роль «маркизы ангелов» стала для актрисы и триумфом, и проклятием
- К концу 1960-х имена Мишель Мерсье и Анжелика фактически стали синонимами. «С одной стороны, она принесла мне невероятную популярность, с другой — режиссеры перестали видеть во мне кого-либо еще, кроме Анжелики. Так что Анжелика для меня — и судьба, и триумф, и своего рода проклятие», — признавалась актриса.
- Триумфальный успех сериала никак не отразился на материальном благополучии актрисы: контракты были составлены так, что гонорары, по словам Мерсье, оказались смехотворны.
- Всего с 1964-го по 1968 год было выпущено 5 полнометражных фильмов об Анжелике.
Все мужчины видели в ней Анжелику, а не ее саму
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Мерсье выпускала мемуары, в которых суммировала свое раздражение гламурным образом, который она воплотила на экране. Она признавалась: «Все мужчины, которые ухаживали за мной, пытались соблазнить Анжелику... не меня».
- Несмотря на то что за свою актерскую карьеру Мерсье сыграла более полусотни разных женщин, большинству зрителей она запомнилась именно как Анжелика. Если вам хочется взглянуть на Мишель в каком-либо фильме помимо знаменитой серии, посмотрите «Леди Гамильтон». Там знаменитость предстает в образе очаровательной шатенки.
- Позже Мишель делилась с публикой, что ей удалось примириться с образом Анжелики, который она долгие годы люто ненавидела: «Я много лет пыталась забыть о ней, но сейчас она кажется мне маленькой сестренкой, которая всегда готова поддержать меня. Я научилась жить с нею рядом».
- В 1999 году финансовый крах заставил актрису выставить на продажу личные вещи и платья Анжелики, некогда выкупленные у киностудии.
Мишель преследовали неудачи в личной жизни
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В личной жизни красивая и добрая Мишель постоянно наталкивалась на негодяев. Ее обманывали, предавали. Она страдала. «Мужчины, которые встречались на моем пути, разрушили мою жизнь. Чего я хотела от них? Настоящей взаимной любви. А чего хотели они, нетрудно догадаться», — откровенно признавалась Мишель.
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По утверждению Мерсье, женского счастья она так и не познала, хотя у нее было 4 продолжительных союза. Два раза она официально была замужем, и оба брака кончились разводом.
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Последним возлюбленным Мерсье был итальянский принц, с которым она собиралась обвенчаться, но в последний момент тот передумал. Детей у актрисы нет.
- После долгого перерыва в конце 1990-х актриса вновь вернулась в кино и снималась вплоть до 2013 года, преимущественно в сериалах.
- В 2021 году Мерсье исполняется 82 года.
- Звезда признавалась, что Анжелика и все, что с ней связано, всегда будет важной частью ее жизни, сколько бы лет ни прошло. «Может быть, она слишком похожа на меня, а может быть, я вложила слишком много страсти в свою интерпретацию. Я не знаю... И тем не менее я играла во многих других фильмах, но, куда бы я ни приходила, люди не говорили о моей карьере, они говорили только об Анжелике», — рассказывала Мерсье.
А вы смотрели фильмы об Анжелике? По душе ли вам известная экранизация?