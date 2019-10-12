18 фактов о легендарной комедии «Служебный роман», после которых вам захочется срочно ее пересмотреть

«На одном из дублей я еду, все идет хорошо. Вижу створ камеры, еду на нее, а камера в киоске стоит. И вдруг передо мной возникают две жизнерадостные дурехи, которые попали в кадр. И я от ужаса нажимаю не на тормоз, а на газ. Это обычная ошибка начинающего автомобилиста. Ну, слава богу, они разлетелись в разные стороны, а я врезался в киоск „Союзпечати“ и по камере, которая там стояла, и понял: все, гонорара я не получу».

Олег Басилашвили