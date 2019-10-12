18 фактов о легендарной комедии «Служебный роман», после которых вам захочется срочно ее пересмотреть
Прошло уже более 40 лет с тех пор, как на экраны советских кинотеатров вышла одна из самых любимых отечественных комедий — «Служебный роман». Картина моментально завоевала сердца публики: в первые месяцы проката ее успело посмотреть почти 60 млн человек. Сегодня фильм Эльдара Рязанова все так же собирает миллионы зрителей, только уже перед экранами телевизоров.
AdMe.ru решил выяснить, как проходили съемки этой легендарной комедии и какие интересные детали остались за кадром.
- История о чудесной трансформации Мымры до сих пор, несмотря на свою двухсерийность, смотрится на одном дыхании. И лишь немногие ее почитатели знают, что изначально у фильма было другое название — «Сказка о руководящей Золушке». Однако его забраковали в худсовете и попросили заменить на менее кричащее.
- Сама же картина основана на пьесе «Сослуживцы», авторами которой являются Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский. Она была написана в 1971 году и тогда же поставлена в театре. В 1973 году вышел двухсерийный фильм-спектакль, который не получил зрительского отклика, и авторы пьесы решили написать сценарий к собственной экранизации.
- Режиссер Эльдар Рязанов заранее знал, кто из актеров должен исполнить главные роли в «Служебном романе». Киностудия доверилась ему, и в итоге обошлись без масштабных кинопроб и утверждений. Правда, Олег Басилашвили изначально хотел воплотить на экране роль Новосельцева и пытался убедить в этом режиссера. Однако в процессе работы над ролью Самохвалова он признал, что роли были розданы верно.
- К слову, во время съемок Олегу Басилашвили пришлось испытать сильнейший стресс. По сюжету его герой должен был в одной из сцен проехать 100 м до места работы, а актер ни разу до этого не сидел за рулем. В результате, несмотря на изучение азов вождения, Басилашвили разнес киоск «Союзпечати», но все обошлось без жертв и взысканий. Сам он вспоминает этот случай так:
«На одном из дублей я еду, все идет хорошо. Вижу створ камеры, еду на нее, а камера в киоске стоит. И вдруг передо мной возникают две жизнерадостные дурехи, которые попали в кадр. И я от ужаса нажимаю не на тормоз, а на газ. Это обычная ошибка начинающего автомобилиста. Ну, слава богу, они разлетелись в разные стороны, а я врезался в киоск „Союзпечати“ и по камере, которая там стояла, и понял: все, гонорара я не получу».
- Однако испытать стресс на съемочной площадке пришлось не только исполнителю роли Самохвалова. Попотеть пришлось и костюмерам, перед которыми стояла важная задача — превратить Андрея Мягкова, которого вся страна знала по роли обаятельного доктора Жени Лукашина из «Иронии судьбы», в канцелярскую крысу, а Алису Фрейндлих — в Мымру. Первому в итоге в этом помогли накладные усики и очки в массивной оправе, а второй — бесформенные вышедшие из моды наряды, хранящиеся в самых отдаленных уголках «Мосфильма», мальчишеские туфли 36-го размера и очки в массивной оправе, которые откуда-то откопал оператор.
- Внешне героиня Алисы Фрейндлих, Любовь Прокофьевна Калугина, не сильно тянула на начальницу учреждения, но выдавали ее другие примечательные детали. К примеру, квартира в элитном доме, на одной из стен которой висела репродукция картины Амедео Модильяни «Девушка в матроске» (1918 г.).
- Или же редкая и дорогостоящая по тем временам вещь — венгерский компьютер с выдвижной клавиатурой Videoton-340. На съемочную площадку его ежедневно доставлял сотрудник Центрального статистического управления, а вечером увозил обратно. А все потому, что стоил он 440 тыс. руб., то есть как внушительный автопарк жигулей.
- Однако в фильме был подчеркнут социальный статус не только «сухаря в юбке», но и остальных персонажей. Для этого Рязанов разбросал своих героев по столице. Начальство в лице Калугиной и Самохвалова проживало в центре. Новосельцев с детьми и секретарша Верочка ехали на работу из районов метро «Новослободская» и «Чертаново», а Оля Рыжова добиралась на электричках ярославского направления.
- В киноверсии пьесы «Сослуживцы» один из ключевых персонажей претерпел серьезные изменения. Речь идет о секретарше Верочке, которая по изначальной задумке была молодой длинноногой красавицей. В фильме эта роль была переписана под миниатюрную Лию Ахеджакову.
- Еще одна примечательная деталь — режиссер позволил актерам свободно импровизировать во время съемок, от этого почти все диалоги получились такими живыми. Однако это также привело к тому, что отснятого материала оказалось гораздо больше, чем нужно для двух серий. Рязанову во время монтажа пришлось избавляться от целых эпизодов и даже ролей.
- Так, к примеру, из картины почти полностью исчез тот самый муж секретарши Верочки, с которым она все время ругается. Он тоже был сотрудником этого учреждения, и играл его Александр Фатюшин. Актер по состоянию здоровья не смог продолжить участие в съемках картины, в итоге его сюжетная линия была вырезана. Осталось лишь несколько ничего не значащих кадров с его участием. Например, в самом начале фильма Верочка обменивается со своим мужем недобрыми взглядами, видимо, после утренней ссоры.
- А вот эмоциональную сцену, где Новосельцев дает пощечину Самохвалову, вырезать не стали. Тем более что далась она тяжело: Мягков никак не мог залепить убедительную оплеуху Басилашвили, несмотря на его уговоры не стесняться. В конце концов разозленный сам на себя Мягков нанес удар сильнее, чем рассчитывал. Этот дубль и вошел в финальный вариант фильма.
- Не обошлось в «Служебном романе» и без киноляпов. К примеру, зоркие зрители могли заметить, что часы в кабинете Мымры всегда показывают одно и то же время — 09:30. А цветы, подаренные Новосельцевым, сначала стоят в кабинете у Калугиной, затем появляются у нее дома, а на следующее утро снова стоят у нее на рабочем столе в офисе.
- А еще более внимательные киноманы могли заметить, что конь с крыльями, которого так героически тащил Новосельцев, уже мелькал в другом советском киношедевре — ленте Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».
- А статую мраморной красавицы, примостившуюся возле большой лестницы учреждения в «Служебном романе», через 7 лет можно было наблюдать в другой картине — фильме Марка Захарова «Формула любви». Ныне она украшает особняк на Воронцовом поле.
- Музыку к картине Рязанова написал советский кинокомпозитор Андрей Петров. Он же придумал мелодию песни «У природы нет плохой погоды...». Режиссер долгое время скрывал, что стихи для нее написал он сам. Сделать ему это пришлось для того, чтобы не ставить Петрова в неудобное положение, если ему совсем не понравятся строки. Рязанов сказал ему, что автор стихов — английский поэт Уильям Блейк.
- В отличие от многих других рязановских фильмов, актеры, играющие главные роли в картине, сами исполняют все песни.
- Когда у Эльдара Рязанова спросили, что же такого особенного в этой картине, что зрители готовы пересматривать ее из раза в раз, режиссер пожал плечами и ответил:
«Знаете, может быть, все это оттого, что я тогда был безумно влюблен. И эту свою влюбленность каким-то образом транслировал не только актерам, но и всей съемочной группе, поскольку снимали мы в какой-то удивительно теплой атмосфере доверия, доброжелательности и веры в чудо».
А что, на ваш взгляд, делает эту кинокомедию особенной?
Фото на превью Служебный роман / Киностудия «Мосфильм»