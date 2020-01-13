18 фактов о «Кин-дза-дза!» — фильме, который после премьеры разнесли в пух и прах, а спустя годы он стал культовым

Свое название — «пепелац» — летательный аппарат Уэфа и Би получил от грузинского слова «пепела», что значит «бабочка». В другом фильме Данелии, «Мимино», именно бабочкой называл свой вертолет герой Вахтанга Кикабидзе. Кстати, сам Кикабидзе тоже должен был сниматься в «Кин-дза-дза!», однако врачи запретили ему работать в пустыне.

Изначально пепелац был изготовлен художником-постановщиком фильма Теодором Тэжиком в виде макета, который на съемках использован не был. Тот же пепелац, который мы видим в фильме, Тэжик сделал из найденного на свалке и покрытого полиуретаном хвоста самолета ТУ-104.

На самом деле пепелацев было изготовлено несколько. Из Москвы в Каракумы их отправили железной дорогой, а по пути они пропали — что, впрочем, неудивительно, поскольку в сопроводительных документах они значились не иначе, как «пепелацы». Своими силами найти летательные аппараты не удалось, и съемочная группа обратилась в КГБ. Те груз нашли, но во Владивостоке, из-за чего съемки перенесли на полтора месяца и актерам и группе пришлось работать над фильмом в условиях адской жары.