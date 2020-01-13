18 фактов о «Кин-дза-дза!» — фильме, который после премьеры разнесли в пух и прах, а спустя годы он стал культовым
В 1987 году на широкий экран вышел фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», который сегодня, спустя больше трех десятков лет, считается одним из шедевров отечественного кинематографа. Цитаты из ленты практически сразу ушли в народ, а слово «пепелац» наверняка хоть раз употребляли даже те, кто ни разу не смотрел эту кинокартину.
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По первому замыслу Георгия Данелии, сюжетом фильма «Кин-дза-дза!» должна была стать современная история «Острова сокровищ» Стивенсона, события которой разворачивались бы в космическом пространстве. Однако в процессе совместного с Ревазом Габриадзе написания сценария планы режиссера изменились. Более того, правки вносились и во время съемок — к их окончанию папка со сценарием весила больше 5 кг.
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В сценарии, к примеру, была прописана еще одна раса, проживающая на Плюке, — фитюльки. Однако от нее пришлось отказаться: по задумке режиссера, ее представители должны были быть анимационными, а технологии, позволяющей совмещать мультипликацию и живую съемку, тогда не было.
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Сразу после выхода на экраны «Кин-дза-дза!» провалился в прокате и занял только 14-е место по количеству зрителей: люди просто не понимали, что именно демонстрируют на экране любимые актеры, поскольку вместо ожидаемой от Данелии комедии получили сложную философскую притчу.
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Не понравилась картина не только зрителям, но и именитым кинематографистам. Так, например, актер Михаил Пуговкин сказал такие слова: «Теперь на экране все больше появляется типов, которые отвратительны зрителям. А что делать? Персонажи эти — отражение нашей убогой действительности. Одни названия лент чего стоят: „Плюмбум“, „Кин-дза-дза!“, „Сэнит зон“. Со временем мы этим переболеем».
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После окончательного монтажа продолжительность фильма была равна 105 минутам. Однако «Мосфильм» отказался выпускать его односерийным: согласно обязательству перед Госкино, киностудия должна была выпустить 2 отдельных фильма или 2 серии одного и того же. В противном случае около 5 тыс. человек недополучили бы зарплату. Поэтому фильм был перемонтирован — все вырезанные сцены были «вписаны» обратно — и превращен в 2-серийную ленту длительностью 135 минут.
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Перед премьерой в кинотеатре Евгений Леонов вышел к зрителям и сказал: «Мы, конечно, понимаем: длинная картина получилась. Надо бы было отрезать метров 300, но тогда, знаете ли, „Мосфильм“ не выполнил бы плана... Люди без премии останутся. Вы уж потерпите. Она... это... хорошая».
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Для съемок художники разработали большое количество эскизов костюмов. Однако из-за того, что одновременно с комедией Данелии на «Мосфильме» шла работа над масштабной лентой Сергея Бондарчука и весь пошивочный цех был чрезвычайно загружен, от их создания пришлось отказаться. Поэтому наряды для персонажей картины сооружали буквально из всего, что попадалось под руку. Так, например, шлем героя Евгения Леонова сделали из гульфика от старого летного костюма. К нему тянулись какие-то трубочки, и актер спросил у режиссера, не для того ли они, чтобы летчики в них справляли нужду. Данелия ответил отрицательно, но трубочки на всякий случай отрезал.
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Режиссер рассказывал, что странное название появилось благодаря Леонову: «У нас поначалу в пепелаце висел гамак. В нем раскачивался Леонов. К нему подсел Любшин, поинтересовался: „Что у тебя в портфеле?“ Леонов за ним, как эхо, повторял: „Феле-феле-феле...“ Дальше отвечает: „Зелень“. — „Какая?“ — „Кинза“. И давай петь: „Кин-дза-дза-дза...“ Всю дорогу пел. „Не можешь заткнуться?“ Песня испепелилась — название осталось...»
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Для Леонида Ярмольника в фильме написали роль продавца космической пыли. Более того, и сама картина должна была называться «Звездная пыль». Однако актеру сняться так и не довелось: когда он впервые приехал на съемки в Каракумы, декорации для его эпизода сгорели, а во время его второго визита в них въехал не очень трезвый водитель грузовика. После этого режиссер принял решение убрать из будущей киноленты героя Ярмольника, вместе с которым исчезло и ее название.
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В титрах «Кин-дза-дза!» указан грузинский строитель Рене Хобуа, однако человек с таким именем и фамилией в фильме не играл. Более того, его имя упоминается в каждой работе режиссера — это была традиционная шутка Данелии.
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Роль Би была написана для Алексея Петренко, но актеру не понравился сценарий. Потом на роль утвердили Валентина Гафта, но, отрепетировав несколько сцен, ушел и он, сочтя, что Данелия уделяет ему мало внимания. В итоге роль пацака гениально исполнил Юрий Яковлев.
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Свое название — «пепелац» — летательный аппарат Уэфа и Би получил от грузинского слова «пепела», что значит «бабочка». В другом фильме Данелии, «Мимино», именно бабочкой называл свой вертолет герой Вахтанга Кикабидзе. Кстати, сам Кикабидзе тоже должен был сниматься в «Кин-дза-дза!», однако врачи запретили ему работать в пустыне.
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Изначально пепелац был изготовлен художником-постановщиком фильма Теодором Тэжиком в виде макета, который на съемках использован не был. Тот же пепелац, который мы видим в фильме, Тэжик сделал из найденного на свалке и покрытого полиуретаном хвоста самолета ТУ-104.
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На самом деле пепелацев было изготовлено несколько. Из Москвы в Каракумы их отправили железной дорогой, а по пути они пропали — что, впрочем, неудивительно, поскольку в сопроводительных документах они значились не иначе, как «пепелацы». Своими силами найти летательные аппараты не удалось, и съемочная группа обратилась в КГБ. Те груз нашли, но во Владивостоке, из-за чего съемки перенесли на полтора месяца и актерам и группе пришлось работать над фильмом в условиях адской жары.
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В одном из интервью Георгий Данелия рассказывал: «После выхода фильма ко мне обратился американский режиссер с предложением делать спецэффекты для его картины. Сказал, что его впечатлило, как у нас летает пепелац. А я ему: „А там нет спецэффектов. Военные дали нам гравицапу. Мы поставили ее на декорацию, и она летала. Вы обратитесь к русским военным. Это их разработки. А то вдруг я вам тайну расскажу. У нас с этим строго — меня будут считать шпионом“. Он и обратился. Потом мне позвонили из Министерства обороны и наорали: „Вы что дурака валяете?!“»
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Песня «Ку. Ку. Ку. Ку. Ы-ы-ы-ы-ы-ы» была написана композитором Гией Канчели специально для фильма и состоит всего из 2 нот. Чтобы она звучала как можно противнее, ее исполняли особым образом: композитор Игорь Назарук извлекал из синтезатора неприятные звуки, Данелия играл на скрипке, профессиональный скрипач — профессионально скрипел замком, а сам Канчели царапал бритвой по стеклу.
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Наименованию «КЦ» спички, которые были, как известно, величайшей ценностью на Плюке, обязаны... спичкам. Данелия говорил, что название было взято прямо с коробка: так коротко была обозначена Барнаульская фабрика имени Клары Цеткин, где спички и были изготовлены.
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Русскую народную песенку «Марусенька», которая в фильме звучит дважды, Данелия вставлял и в другие картины, где снимался гениальный Леонов. Режиссер вспоминал в интервью, что это была любимая песня Евгения Павловича.
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В 2013 году Георгий Данелия выпустил полнометражный мультфильм «Ку! Кин-дза-дза». Это была последняя работа великого мастера.
А вы относите себя к поклонникам фильма «Кин-дза-дза!» или вам больше по душе какой-то другой фильм Данелии?