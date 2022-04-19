18 фактов о фильмах «Гарри Поттер», которые скрыла от вас мантия-невидимка

Серия книг и фильмов, рассказывающая историю о волшебнике со шрамом на лбу, сумела завоевать сердца миллионов людей по всему миру, и кажется, что даже «после стольких лет» мы не перестанем ее любить и пересматривать. Она открыла нам новый мир магии, и каждый раз, когда мы читаем одну из этих книг или смотрим фильм, мы открываем для себя что-то новое.

Мы в AdMe.ru никогда не устанем наблюдать за Гарри, его друзьями и их приключениями, и именно поэтому решили представить вам новую подборку некоторых деталей, которые вы, возможно, не заметили.

1. По мере развития сюжета и того, как Гарри и его друзья начинают уничтожать крестражи, вы можете заметить, что одежда Волдеморта начинает тускнеть. Это признак того, что он становится слабее

2. В 1-м фильме саги, в сцене, где Гарри и Рон поднимаются по лестнице, можно заметить картину с изображением Анны Болейн, которую в свое время считали ведьмой

3. В 4-м фильме, когда в конце идут титры, мы видим надпись: «Ни один дракон во время съемок фильма не пострадал»

4. В фильме «Гарри Поттер и философский камень» на доске почета лучших игроков в квиддич изображены не только Джеймс Поттер, отец Гарри, но и профессор Макгонагалл. Кто бы мог подумать, что она была таким великим игроком

5. Ньют Саламандер, главный герой «Фантастических тварей», появился в 3-м фильме о Гарри Поттере. В тот момент, когда Гарри использует карту мародеров, можно заметить, как его имя перемещается по замку

6. В «Принце-полукровке» на подоконнике комнаты Тома Реддла в детском доме можно увидеть 7 камней, которые символизируют 7 частей, на которые он разделит свою душу, и 7 крестражей

7. После титров 2-го фильма мы можем увидеть сцену, которая показывает и проясняет судьбу профессора Златопуста Локонса

8. Во время 1-й части «Даров Смерти» мы можем заметить, как отросли волосы Гермионы. Из этого становится понятно, что на поиски крестражей друзья потратили очень много времени

9. В последнем фильме Люциус Малфой появляется с новой татуировкой на шее. Это номер заключенного, который ему дали, когда он попал в Азкабан

10. Когда во 2-м фильме Гарри появляется в Лютном переулке и встречает Хагрида, мы можем увидеть всю сагу о Гарри Поттере в витрине магазина

11. В фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» сбоку от лестницы висит портрет Волдеморта

12. Многие из нас, возможно, задавались вопросом, откуда Дамблдор знал, где искать крестраж. Правда в том, что в начале «Принца-полукровки» нам уже давали подсказки относительно его местонахождения

13. Невилл Лонгботтом — один из компаньонов, друзей и верных последователей Гарри. Похоже на то, что вдохновением для его фамилии послужило название одного из регионов Шира в романе Толкина «Властелин колец»

14. Перед началом великой финальной битвы профессор Слизнорт выпивает маленькую бутылочку Felix Felicis — эликсира удачи

15. В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» мы видим воссоединение Гермионы и Виктора Крама

16. Николас Фламель, обладатель философского камня в 1-м фильме, и его жена Перенель существовали в реальной жизни и пытались создать этот камень, который, как они верили, сделает их бессмертными

17. Нам известно, что Невилл живет со своей бабушкой, но мы не знаем, кто она. Однако благодаря 1-му фильму нам, по крайней мере, показали, как она выглядит

18. У «Кубка огня» могло быть другое название, и в качестве намека оно было напечатано в газетном заголовке: «Гарри Поттер и турнир трех волшебников»