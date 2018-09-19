18 фактов из мира кино, узнав которые вы захотите пересмотреть любимые фильмы и убедиться, что мы не врем

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Пересматривая любимые фильмы, мы всегда открываем для себя что-то новое. Маленькие, но очень интересные и порой важные детали можно заметить исключительно при внимательном просмотре. В этой статье вы найдете факты из мира кино, реакция на которые может быть только одна: «Внезапно!»