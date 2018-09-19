18 фактов из мира кино, узнав которые вы захотите пересмотреть любимые фильмы и убедиться, что мы не врем
Пересматривая любимые фильмы, мы всегда открываем для себя что-то новое. Маленькие, но очень интересные и порой важные детали можно заметить исключительно при внимательном просмотре. В этой статье вы найдете факты из мира кино, реакция на которые может быть только одна: «Внезапно!»
Опираясь на свои и пользовательские наблюдения, AdMe.ru собрал 18 фактов, узнав которые вы точно захотите пересмотреть парочку фильмов.
- Обе актрисы исполняли роль Сары Коннор. Лина Хиди в сериале «Терминатор: Хроники Сары Коннор» и Эмилия Кларк в фильме «Терминатор: Генезис»
© Terminator: The Sarah Connor Chronicles / Bartleby Company © Terminator Genisys / Paramount Pictures
- В серии фильмов «Индиана Джонс» Шон Коннери исполняет роль отца главного героя, персонажа Харрисона Форда. В реальности разница в возрасте актеров составляет 12 лет.
- Знаменитая фраза Сонни Корлеоне «Бада-Бинг» в фильме «Крестный отец» — импровизация Джеймса Каана.
- В фильмах Гильермо дель Торо «Блэйд II» и «Хеллбой II: Золотая армия» главных злодеев сыграл Люк Госс. Оба персонажа выглядят так, будто они из одной вселенной.
- В режиссерской версии фильма «Чужие» дочь Эллен Рипли (Сигурни Уивер) сыграла мама Сигурни Уивер — Элизабет Инглис.
- Актрисе Кэрри Хенн, исполнявшей роль малышки Ньют в фильме «Чужие», 42 года.
- Торс и рука, которые изображены на обложке фильма «Красота по-американски», принадлежат американской модели Хлое Хантер, а не актрисе Мине Сувари, исполнившей главную роль в картине.
- В фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» прототипом тюрьмы «Яма» стал древний ступенчатый колодец Чанд Баори.
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Студия Disney отказалась снимать «Назад в будущее», так как посчитала, что отношения между Марти и его мамой вызовут возмущение у зрителей.
- На 28-й минуте фильма Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика» в кадре проезжает ВАЗ-2104 с правым рулем.
- На съемках фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофер Нолан был впечатлен игрой Тома Харди, лицо которого было заключено в маску. После этого режиссер решил, что актеру нужны лишь глаза, чтобы справиться с ролью. Собственно, именно поэтому в фильме «Дюнкерк» большую часть времени мы видим только глаза Тома.
- В последнем фильме с Брюсом Ли «Игра смерти» есть сцена, где злоумышленник меняет холостые патроны на боевые, чтобы избавиться от персонажа Брюса Ли. В 1993 году на съемках фильма «Ворон» сын Брюса Ли — Брэндон — был убит актером Майклом Масси из пистолета 44-го калибра. Застрявшая в стволе заглушка не была замечена никем из съемочной группы и вылетела при выстреле холостым патроном.
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После финальных титров фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» начинается маленькая сцена с участием мартышки капитана Барбоссы.
- Роль Хищника в одноименном фильме 1987 года исполнял Жан-Клод Ван Дамм, но из-за разногласий со съемочной группой Брюссельский Мускул покинул проект.
- Декорации логова инопланетян из фильма «Чужие» использовали в фильме Тима Бертона «Бэтмен» в качестве декораций фабрики Axis Chemicals, на которой персонаж Николсона падает в чан с кислотой и превращается в Джокера.
- Финальная сцена в фильме «Обитель зла» 2002-го сделана путем копирования и вставки фрагментов. Обратите внимание на пожарные машины вверх по улице. Это те же машины, что и на переднем плане, только отзеркаленные.
- В финальной сцене фильма «Удушье» на соседнем кресле с Виктором сидит Чак Паланик — автор романа «Удушье».
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«Очень страшное кино» — рабочее название фильма «Крик» 1996 года.
А вы часто замечаете в фильмах то, чего не видят другие?
Фото на превью The Dark Knight Rises / DC Entertainment, Dunkirk / Canal+ [fr]