18 фактов из мира кино, узнав которые вы захотите пересмотреть любимые фильмы и убедиться, что мы не врем

Пересматривая любимые фильмы, мы всегда открываем для себя что-то новое. Маленькие, но очень интересные и порой важные детали можно заметить исключительно при внимательном просмотре. В этой статье вы найдете факты из мира кино, реакция на которые может быть только одна: «Внезапно!»

Опираясь на свои и пользовательские наблюдения, AdMe.ru собрал 18 фактов, узнав которые вы точно захотите пересмотреть парочку фильмов.

  • Обе актрисы исполняли роль Сары Коннор. Лина Хиди в сериале «Терминатор: Хроники Сары Коннор» и Эмилия Кларк в фильме «Терминатор: Генезис»
  • В серии фильмов «Индиана Джонс» Шон Коннери исполняет роль отца главного героя, персонажа Харрисона Форда. В реальности разница в возрасте актеров составляет 12 лет.
  • Знаменитая фраза Сонни Корлеоне «Бада-Бинг» в фильме «Крестный отец» — импровизация Джеймса Каана.
  • В фильмах Гильермо дель Торо «Блэйд II» и «Хеллбой II: Золотая армия» главных злодеев сыграл Люк Госс. Оба персонажа выглядят так, будто они из одной вселенной.
  • В режиссерской версии фильма «Чужие» дочь Эллен Рипли (Сигурни Уивер) сыграла мама Сигурни Уивер — Элизабет Инглис.
  • Актрисе Кэрри Хенн, исполнявшей роль малышки Ньют в фильме «Чужие», 42 года.
  • Торс и рука, которые изображены на обложке фильма «Красота по-американски», принадлежат американской модели Хлое Хантер, а не актрисе Мине Сувари, исполнившей главную роль в картине.
  • В фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» прототипом тюрьмы «Яма» стал древний ступенчатый колодец Чанд Баори.

  • Студия Disney отказалась снимать «Назад в будущее», так как посчитала, что отношения между Марти и его мамой вызовут возмущение у зрителей.

  • На 28-й минуте фильма Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика» в кадре проезжает ВАЗ-2104 с правым рулем.
  • На съемках фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофер Нолан был впечатлен игрой Тома Харди, лицо которого было заключено в маску. После этого режиссер решил, что актеру нужны лишь глаза, чтобы справиться с ролью. Собственно, именно поэтому в фильме «Дюнкерк» большую часть времени мы видим только глаза Тома.
  • В последнем фильме с Брюсом Ли «Игра смерти» есть сцена, где злоумышленник меняет холостые патроны на боевые, чтобы избавиться от персонажа Брюса Ли. В 1993 году на съемках фильма «Ворон» сын Брюса Ли — Брэндон — был убит актером Майклом Масси из пистолета 44-го калибра. Застрявшая в стволе заглушка не была замечена никем из съемочной группы и вылетела при выстреле холостым патроном.

  • После финальных титров фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» начинается маленькая сцена с участием мартышки капитана Барбоссы.

  • Роль Хищника в одноименном фильме 1987 года исполнял Жан-Клод Ван Дамм, но из-за разногласий со съемочной группой Брюссельский Мускул покинул проект.
  • Декорации логова инопланетян из фильма «Чужие» использовали в фильме Тима Бертона «Бэтмен» в качестве декораций фабрики Axis Chemicals, на которой персонаж Николсона падает в чан с кислотой и превращается в Джокера.
  • Финальная сцена в фильме «Обитель зла» 2002-го сделана путем копирования и вставки фрагментов. Обратите внимание на пожарные машины вверх по улице. Это те же машины, что и на переднем плане, только отзеркаленные.
  • В финальной сцене фильма «Удушье» на соседнем кресле с Виктором сидит Чак Паланик — автор романа «Удушье».

  • «Очень страшное кино» — рабочее название фильма «Крик» 1996 года.

А вы часто замечаете в фильмах то, чего не видят другие?

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  • 19 сентября 2018
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