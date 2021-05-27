18 доказательств того, что знаменитости — это не идеальная картинка в инстаграме, а такие же люди, как мы с вами

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Мы привыкли к тому, что знаменитости выглядят безупречно, а простые житейские проблемы им, кажется, и вовсе незнакомы. На самом деле медийные личности — простые люди и могут попадать в прозаичные ситуации, порой не самые приятные.

Кто-то может сказать, что для звезды такой случай — провал, но мы в AdMe.ru не согласны. Мы считаем это очередным напоминанием о том, что никто не совершенен и пора поубавить требования к себе, которые навязали нам авторы отфотошопленных снимков из соцсетей.

Эти фото Анджелины Джоли озадачили поклонников по всему миру

Выяснилось, что всему виной светоотражающая пудра, которую видно только на снимках, сделанных со вспышкой.

Такая же ситуация случилась и с Майли Сайрус годом ранее

Джей Ло — признанная дива, но даже она может вспотеть, и это нормально

От мокрых подмышек не застрахована и герцогиня Меган Маркл

Дочь Мадонны Лурдес Леон не борется с волосами на теле и ничуть не стесняется это демонстрировать

Да и бывший «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима совсем не переживает из-за растительности на руках

Модель Кейт Аптон ничуть не комплексует из-за волосиков над губой

И Тайра Бэнкс не видит ничего зазорного в еле заметных усиках

Одна из самых востребованных моделей 90-х Кейт Мосс не обзавелась голливудской улыбкой

Актриса Шейлин Вудли может выйти на красную дорожку, не пряча кожу под толстым слоем грима

А певица Алиша Киз и вовсе отказалась от косметики в 2016 году и даже основала движение «Без макияжа»

Звезды тоже устают от высоких каблуков. Кристен Стюарт разулась прямо на красной ковровой дорожке

И они тоже попадают в неловкие ситуации. Модель Эльза Хоск обронила сережку на виду у сотен папарацци и просто улыбнулась этой нелепости

И даже продуманный до мелочей наряд может подвести. Так, у Кэтрин Хайгл отстегнулась лямка платья прямо на сцене

Кендалл Дженнер призналась, что испытывала проблемы с прыщами в подростковом возрасте

А потом высыпания снова вернулись, когда модели было уже 23 года и она вовсю покоряла подиумы.

У красавицы Меган Фокс тоже проступают сквозь макияж следы от акне

Дженнифер Гарнер вышла на мероприятие без педикюра, и, кажется, совсем из-за этого не переживает

Дженнифер Энистон позировала фотографам в платье с открытой спиной, где были видны светлые пятна

Возможно, это не самый удачный грим или следы каких-то процедур.

Как вы считаете, должны ли знаменитости выглядеть безупречно или имеют право расслабиться и не обращать внимание на нюансы?