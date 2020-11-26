18 доказательств того, что первый кадр зачастую раскрывает весь смысл фильма

Мало кто из нас внимательно смотрит вступительные титры и первые кадры фильма. Готовы поспорить, что вы вряд ли вспомните, как именно начинаются самые известные фильмы, которые все мы видели по меньшей мере раз 10. Сможете ли вы с уверенностью сказать, что происходит до того, как Форрест Гамп садится на скамейку, а Рассказчик встречает Тайлера Дёрдена?

Между тем именно в самых первых кадрах зачастую содержатся намеки на важные сюжетные повороты и содержание фильма в целом. AdMe.ru любит разбираться во всевозможных загадках, поэтому мы подобрали несколько фильмов, первые кадры которых рассказывают больше, чем вы могли бы подумать.

Маленькая мисс Счастье

В первом кадре мы видим крупным планом очки Эбигейл, которая смотрит телевизор. В линзах отражаются кадры награждения мисс Америки, и становится понятно, что Оливия отождествляет себя с ней и фильм будет посвящен ее мечте.

Бойцовский клуб

Главный твист «Бойцовского клуба» заключается в том, что Тайлер Дёрден и Рассказчик — один и тот же человек. Намеки на это можно увидеть в самом начале фильма. Например, еще до знакомства Рассказчика с Тайлером последний на доли секунды несколько раз появляется в кадре, причем первый раз он стоит у копировального аппарата, что само по себе символично. Еще один более явный намек можно увидеть в сцене с телефоном. Тайлер звонит Рассказчику, но внимательные зрители заметили, что на аппарате есть плохо различимая надпись No Incoming Calls Allowed. Это означает, что он не может принимать входящие звонки, и разговор с Дёрденом существует только у Рассказчика в голове.

Шестое чувство

«Шестое чувство» — один из самых страшных фильмов с неожиданным финалом. Детский психиатр Малкольм начинает лечить маленького пациента, который может видеть призраков. В итоге Малкольм понимает, что сам все это время был призраком: он погиб от рук бывшего пациента. Но догадаться об этом можно было раньше: когда Малкольм ждет Коула у него дома, мальчик пугается и бежит в церковь, где его находят вцепившимся в статую Богородицы. Его напугал призрак, которым, собственно, и был Малкольм. Другая подсказка заключается в том, что все окружающие, кроме Коула, игнорируют Малкольма, не смотрят ему в глаза. Даже его жена во время ужина ведет себя так, словно находится в ресторане одна.

Сияние

В этом фильме спрятаны всевозможные намеки, но на них мало кто обращает внимание. Когда Джек пробирается через мотель, он видит повсюду разбросанные игрушки своего сына. Джек проходит мимо лежащего на полу плюшевого мишки. Можно подумать, что это всего лишь игрушка, но на самом деле это знак, который намекает на судьбу Дика Холлоранна. Позже его тело найдут в том же месте.

Форрест Гамп

Главный мотив фильма — это попытка осмыслить, что главенствует в нашей жизни: случай или судьба. В первом же кадре мы видим перышко, которое движется по воздуху, и все его игнорируют, кто-то даже смахивает с плеча, пока оно не оказывается под ногами у Форреста Гампа, который кладет его в любимую книгу. Перышко становится отличной метафорой жизни Форреста и всего, что мы дальше видим на экране.

Мой парень — псих

В начальных кадрах камера постепенно наезжает на затылок главного героя, который говорит о том, что хочет все исправить. При этом он выбрал заведомо неправильное направление. Кроме того, мы сразу понимаем, что повествование будет сфокусировано на том, что происходит у героя в голове.

Молчание ягнят

В начальных кадрах знаменитого ужастика мы видим Клариссу Старлинг на середине пути, она тянет себя наверх с помощью каната — ей не требуется чужая помощь, чтобы преодолеть подъем. Это символизирует расследование Клариссы, ее стойкость и мужество. Поднявшись, она на мгновение останавливается, и мы можем слышать звук улетающих птиц, что можно трактовать как освобождение.

Остров проклятых

Фильм начинается с того, что судебные следователи Тедди и Чак прибывают на остров, чтобы расследовать случай пропажи человека, но на самом деле они оказываются пациентом (Тедди) психиатрической клиники и его доктором (Чак). Для большинства зрителей финал был неожиданным, но некоторые внимательные к деталям киноманы практически сразу поняли, что к чему. Например, как только Тедди и Чак попадают в клинику, они должны сдать оружие, и Чак долго возится с кобурой, что должно навести на мысль, что он понятия не имеет, как обращаться с оружием. Кроме того, на стене в комнате Тедди можно увидеть наручники и цепи, которые, очевидно, использовались для того, чтобы удерживать его до начала «игры».

Все о моей матери

Понять, что в оскароносном фильме Педро Альмодовара произойдет несчастный случай, можно уже по титрам — камера скользит по больничным интерьерам, а имена актерского состава стилизованы под капли крови. В одной из начальных сцен главная героиня, Мануэла, участвует в обучающем тренинге для врачей. Она играет женщину, которой врачи сообщают о смерти мужа и просят разрешение на трансплантацию органов. И это ружье непременно выстрелит дальше в фильме: героиня снова оказывается в той же ситуации и с теми же врачами, но на сей раз это уже не тренинг и ее сын действительно погиб.

Бешеные псы

Главная интрига фильма — выяснить, кто из участников ограбления на самом деле коп под прикрытием. Если задаться целью, можно найти немало намеков на протяжении всего фильма, но есть также подсказка и в самой первой сцене, когда бандиты мило завтракают в кафе: мистер Розовый отказывается оставлять чаевые, и когда Джо спрашивает, почему так мало денег, мистер Оранжевый тут же его выдает. Также обратите внимание на разноцветные пластиковые бутылки на столе в сцене на складе, где мистер Розовый и мистер Белый спорят, кто из подельников предатель: белые и розовые бутылки стоят вместе, а оранжевые от них на расстоянии.

Вспомнить все

В культовом фильме 90-х простой парень Даг Куэйд приходит в компанию, которая занимается имплантацией воспоминаний, и выбирает пакет «Секретный агент». Один из сотрудников компании говорит, что в пакет входит спасение девушки, победа над плохими парнями и в итоге спасение планеты, и это как раз то, чем занимается Даг на протяжении фильма. Также Даг говорит, что никогда не видел голубого неба Марса, а это не что иное, как намек на развязку.

Парк юрского периода

В одной из начальных сцен, когда доктор Грант впервые прибывает на остров и пытается пристегнуться ремнем безопасности, обнаруживается, что у него 2 «женских» конца. В итоге доктор завязывает ремень узлом. Впоследствии оказывается, что все динозавры на острове — самки, которые при этом как-то размножаются.

Престиж

В фильме рассказывается о двух соперничающих фокусниках конца XIX века. Ради славы они готовы на многое. В финале выясняется, что у Альфреда Бордена есть брат-близнец Фелон и они прожили одну жизнь на двоих, чтобы осуществить свой самый величайший трюк. Фильм заканчивается казнью одного из близнецов, в то время как другой воссоединяется со своей дочерью. Намек на такой финал есть в самой первой сцене, когда Каттер выполняет фокус с исчезающей птицей. Зрителям кажется, что он заставил птицу исчезнуть, а затем снова появиться. На самом деле он пожертвовал одной птицей и заменил ее другой.

Старикам здесь не место

Немногие охотники за подсказками обратили внимание на то, что в одной из первых сцен Лювиллин Мосс промахивается, когда хочет застрелить антилопу. Это намек на то, что и Антон Чигур ему не по зубам.

Олдбой

Первые кадры «Олдбоя» могут показаться любому зрителю сценой обычной гангстерской разборки: один мужчина держит другого за галстук и вот-вот сбросит с крыши. Но довольно быстро мы понимаем, что в «Олдбое» все оказывается совсем не тем, чем кажется в начале. Примерно через 20 минут повествование возвращается к сцене из первого кадра, и оказывается, что О Дэ Су пытается помочь этому человеку.

Поговори с ней

Фильм начинается со сцены в театре: две женщины исполняют на сцене странный сомнамбулический танец, у них закрыты глаза. Мужчина убирает мебель перед ними, чтобы женщины не травмировались. Тут же в зале находятся два зрителя. Символично, что жизнь каждого из них связана с любимой женщиной, которая находится в коме, а Марко словно оплакивает то, что вскоре произойдет с Лидией.

Заводной апельсин

Треугольник имеет особенное визуальное значение в знаменитой экранизации романа Энтони Берджесса. Стэнли Кубрик использует треугольник не только для украшения плаката фильма, но и «вписывает» его во все знаковые сцены. Например, в начальной сцене в баре «Корова» и в следующей за ней, где молодые бандиты идут по ночной улице, перспектива построена так, что визуально Алекс всегда находится на вершине треугольника. А треугольник, как известно, является символом общественной иерархии. Кроме того, стоит также вспомнить о пирамиде потребностей Маслоу. Выходит, что с первых кадров нам сообщают о том, что кино будет посвящено молодому хищнику, альфа-самцу, который находится на вершине пищевой цепочки.

Леди Бёрд

В первом кадре фильма мы видим мать и дочь, спящих на кровати в мотеле лицом друг к другу, но при этом они разделены значительным расстоянием. Дальше мы слышим их диалоги — короткие реплики, нежные и пассивно-агрессивные одновременно. Мы чувствуем, что мать и дочь близки, но у них есть свои проблемы. И фильм отчасти будет посвящен их непростым взаимоотношениям.

Матч-пойнт

Фильм начинается со сцены игры в теннис, конкретно — с ситуации матч-пойнта, когда выигрыш во многом зависит от везения. Вскоре главный герой Крис и сам попадает в такую ситуацию, когда вся его жизнь будет зависеть от удачного стечения обстоятельств и одно неверное движение может все испортить. Далее мы видим Криса с книгой в руках. Он читает «Преступление и наказание» не только для того, чтобы подготовиться к светским беседам с аристократами, но и потому, что Раскольников и его теория о сверхчеловеке кажутся Крису интересными. Также это намекает зрителю на трагическую развязку.