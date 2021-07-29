18 доказательств того, что Моника Беллуччи в любом возрасте выглядит так, будто выиграла в лотерею вечную красоту

Моника Беллуччи кажется нам символом красоты и женственности. Но мы почти не помним ее юной девушкой. Кинокарьера актрисы началась еще в 1990-х годах, однако мировую известность она получила уже в нулевые, посыле выхода на экраны фильма «Малена». Тогда Беллуччи было 36 лет.

Мы в AdMe.ru обожаем Монику и считаем, что ею можно восхищаться бесконечно. Даже если на ней леопардовое платье или фиолетовый корсет.

Синьора Беллуччи не любит выставлять свою жизнь напоказ. Возможно, поэтому до того, как актриса стала звездой мирового масштаба, она редко посещала светские мероприятия. И в сети можно найти разве что ее фото с подиумов: довольно долго Моника работала моделью. Один из первых выходов Беллуччи в качестве всемирно известной актрисы состоялся на 51-м Берлинском кинофестивале в 2001 году. Тогда на ней было надето полупрозрачное розовое платье, дополненное легким шарфиком бордового цвета. Это довольно редкий для Беллуччи образ: обычно она предпочитает наряды более темных оттенков.

На премьере фильма «Матрица. Перезагрузка» в 2003 году Моника появилась в непривычном окологотическом атласном платье с корсетом.

Похожий наряд, но уже более яркого тона, с длинными черными перчатками актриса надела в Каннах несколькими днями позже.

Кстати, в 2003-м Беллуччи была ведущей Каннского кинофестиваля: проводила церемонии открытия и закрытия мероприятия. На первой из них актриса предстала в белом.

Обычно Моника предпочитает прямые или слегка вьющиеся волосы. Но в 2004 году она поэкспериментировала с прической и сделала мелкие завитки.

Моника Беллуччи с мужем Венсаном Касселем.

В том же году актриса родила старшую дочь Деву. Папарацци буквально охотились на молодую маму, но Моника и Венсан старались держать малышку подальше от любопытной публики. Хотя иногда снимки Беллуччи с ребенком попадали в СМИ. Стоит отметить, что в повседневной жизни кинодива выглядит ничуть не хуже, чем на красной дорожке. Кажется, она всегда тщательно продумывает свой образ, даже когда просто выходит поиграть с дочкой.

В 2005 году вышел фильм «Братья Гримм», в котором Беллуччи сыграла злую королеву. На премьеру картины актриса пришла в черном платье до пола с элементами бельевого стиля. Это один из любимых образов Моники.

Актриса любит красный и умеет его носить. В 2006 году она появилась на премьере фильма «Я и Наполеон» в лаконичном платье этого цвета и с минимумом аксессуаров.

На Каннский кинофестиваль 2008 года Моника снова явилась в белом платье. Теперь с мягкими голливудскими локонами.

В 2009 году Моника Беллуччи получила премию Women’s World Award и на церемонию вручения надела платье нежно-лилового оттенка.

Считается, что анималистичный принт удешевляет образ. Но Моника смотрится роскошно как в леопардовом наряде, так и в строгом черном платье-футляре с цветами.

Монике очень идут ретрообразы. На церемонии вручения Virna Lisi Award в 2017 году она предстала в наряде в стиле 50-х годов. На ней было черное в белый горох приталенное платье и черное же болеро. На кинофестивале Беллуччи получила приз «За вклад в киноискусство».

Беллуччи любит строгие брючные костюмы, и они ей отвечают взаимностью. Одна из фишек актрисы — брюки, закрывающие обувь. Они заметно удлиняют ноги.

Актриса не так часто выбирает легкие романтичные костюмы светлых нежных оттенков. Поэтому, если честно, мы не сразу узнали ее в платье, которое она надела на церемонию награждения San Sebastian International Film Festival.

В 2019 году СМИ активно обсуждали нового бойфренда Моники — французского художника Николя Лефевра. Тогда они вместе появились на одной из вечеринок Каннского фестиваля. Актриса выбрала яркое, пестрое платье. Не совсем ее стиль, но очень ей к лицу.

Наряды Беллуччи славятся декольте, но ей идут и платья с глухим воротом. На церемонии вручения кинопремии «Люмьер» в 2018 году Моника появилась в красном платье с разрезом и на высоченных каблуках. Хотели бы мы так грациозно ходить в таких туфлях в 53 года.

Моника и сейчас не изменяет своему стилю. Она может надеть полупрозрачный топ с большим декольте, при этом выглядеть не вульгарно, а изысканно. А все благодаря классическому пиджаку и брюкам. А еще железному правилу, которому она никогда не изменяет: открывать или только верх, или только низ.