AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

18 детей знаменитостей, о которых могли не догадываться даже их ярые фанаты

----
-

Наследники знаменитостей часто идут по стопам родителей, но прославиться им порой удается благодаря одному лишь родству со звездами. Едва ли не каждый день нам приходится натыкаться в интернете на имена и фотографии детей четы Кардашьян-Уэст, Бекхэм, Джоли и Питта или королевских семей. А вот некоторым дочерям и сыновьям мировых знаменитостей удалось избежать ажиотажа вокруг своей персоны.

Мы в AdMe.ru поинтересовались, как выглядят дети наших любимых звезд, о которых могли не догадываться даже их преданные поклонники. А кто-то мог просто не знать об их родстве.

Селин Дион и Рене-Шарль Анжелил

Брайан Крэнстон и Тейлор Дирден

Лиам Нисон и Майкл Ричардсон

Энди Макдауэлл и Рэйни Куэлли

Гэри и Чарли Джон Олдмен

Эдди и Бриа Мерфи

Марк и Кин Руффало

Тиль и Лили Швайгер

Идрис и Исан Эльба

София и Маноло Гонсалес-Риполль Вергара

Джеймс и Джек Марсден

Мэтт и Марина Перл Леблан

Гарри и Делила Бель Хэмлин

Кевин Бейкон, Кира Седжвик и Сози Рут Бейкон

Майкл, Шакира и Наташа Кейн

Том и Элизабет Хэнкс

Изабель Юппер и Лолита Шамма

Эмма Томпсон и Гайа Уайз

А как вы считаете, кому из детей удалось унаследовать шарм и обаяние своих звездных родителей?

Фото на превью Evan Agostini / Invision / AP / East News, tdeardz / Instagram
----
-
Поделиться этой статьёй