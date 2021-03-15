18 детей знаменитостей, о которых могли не догадываться даже их ярые фанаты

Наследники знаменитостей часто идут по стопам родителей, но прославиться им порой удается благодаря одному лишь родству со звездами. Едва ли не каждый день нам приходится натыкаться в интернете на имена и фотографии детей четы Кардашьян-Уэст, Бекхэм, Джоли и Питта или королевских семей. А вот некоторым дочерям и сыновьям мировых знаменитостей удалось избежать ажиотажа вокруг своей персоны.