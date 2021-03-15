18 детей знаменитостей, о которых могли не догадываться даже их ярые фанаты
Наследники знаменитостей часто идут по стопам родителей, но прославиться им порой удается благодаря одному лишь родству со звездами. Едва ли не каждый день нам приходится натыкаться в интернете на имена и фотографии детей четы Кардашьян-Уэст, Бекхэм, Джоли и Питта или королевских семей. А вот некоторым дочерям и сыновьям мировых знаменитостей удалось избежать ажиотажа вокруг своей персоны.
Мы в AdMe.ru поинтересовались, как выглядят дети наших любимых звезд, о которых могли не догадываться даже их преданные поклонники. А кто-то мог просто не знать об их родстве.
Селин Дион и Рене-Шарль Анжелил
Брайан Крэнстон и Тейлор Дирден
Лиам Нисон и Майкл Ричардсон
Энди Макдауэлл и Рэйни Куэлли
Гэри и Чарли Джон Олдмен
Эдди и Бриа Мерфи
Марк и Кин Руффало
Тиль и Лили Швайгер
Идрис и Исан Эльба
София и Маноло Гонсалес-Риполль Вергара
Джеймс и Джек Марсден
Мэтт и Марина Перл Леблан
Гарри и Делила Бель Хэмлин
Кевин Бейкон, Кира Седжвик и Сози Рут Бейкон
Майкл, Шакира и Наташа Кейн
Том и Элизабет Хэнкс
Изабель Юппер и Лолита Шамма
Эмма Томпсон и Гайа Уайз
А как вы считаете, кому из детей удалось унаследовать шарм и обаяние своих звездных родителей?
Фото на превью Evan Agostini / Invision / AP / East News, tdeardz / Instagram
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