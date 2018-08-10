18 детей-актеров, которых вы с трудом узнаете сегодня

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Кажется, совсем недавно мы наблюдали за жизнью папиных дочек, переживали за отношения сержанта Макарова и Полины Сергеевны из сериала «Кадетство» и следили за музыкальным успехом группы «Ранетки». Сегодня этих маленьких актеров просто не узнать. Кто-то женился, кто-то развелся, кто-то ушел из кинематографа, а кто-то продолжает добиваться успехов в актерской карьере.

Мы в AdMe.ru узнали, что стало с актерами из российских фильмов и сериалов и чем они занимаются сейчас. А вы бы смогли их узнать сегодня?

Екатерина Дубакина (Маша Шаталина), Моя прекрасная няня, 2004–2009

Екатерина Дубакина известна всем по роли Маши в сериале «Моя прекрасная няня», куда она попала случайно. В тот момент Катя ходила в театральную студию, куда пришла помощница режиссера. Она попросила Катю прочитать стихи и после пригласила на пробы. Вскоре Катю утвердили на роль. Актриса до сих пор продолжает сниматься в кино и играть в театре.

Ирина Андреева (Ксюша Шаталина), Моя прекрасная няня, 2004–2009

Ирина Андреева начала сниматься в кино в 10 лет. Впервые зрители увидели ее в фильме «Сыщик без лицензии», в том же году актрису пригласили на кастинг сериала «Моя прекрасная няня» и утвердили на роль Ксюши. После окончания съемок популярного ситкома Ирина переехала в Европу и поступила в университет. Сегодня о девушке мало что известно. Кто-то говорит, что она живет в Майами и учится на факультете рекламы и маркетинга, согласно другой версии, Ирина живет в Швейцарии и даже подумывает вернуться в Россию.

Екатерина Кабак (Малолетка), Клуб, 2006–2009

Екатерина Кабак — та самая девчонка, которую не пускали потусить в клуб вместе с Настей Задорожной. После сериала актриса снялась в десятке проектов, выступила продюсером картины «Привычка расставаться», вышла замуж и недавно стала новой ведущей программы «Генеральная уборка» на телеканале «Пятница».

Павел Бессонов (Степан Перепечко), Кадетство, 2006–2007

Павел Бессонов сыграл пухлого и доброго курсанта Перепечко в сериале «Кадетство». Этот образ так поглотил актера, что даже в жизни его воспринимали как наивного и деревенского парня. В 2013 году Павел женился, но через 3 года брак распался, актер впал в депрессию. Сейчас Павел снимается в эпизодических ролях в кино и сериалах.

Александр Головин (Максим Макаров), Кадетство, 2006–2007

Александр Головин снимался в «Ералаше», «Кадетстве» и многих других проектах. По признанию артиста, когда он стал популярным, многие поклонницы узнавали, где он живет, и расписывали подъезд признаниями в любви. Некоторые умудрялись выяснить номер сотового, поэтому артист был вынужден менять его несколько раз в год. Сейчас Александр Головин успешно продолжает актерскую карьеру.

Мирослава Карпович (Маша Васнецова), Папины дочки, 2007–2013

Мирослава Карпович сыграла 17-летнюю Машу Васнецову в сериале «Папины дочки», когда ей был 21 год. Сериал стал настолько популярным, что снимался вплоть до 2013 года. В это время актриса успела появиться в нескольких музыкальных клипах, короткометражках и мини-сериале. Сейчас Мирослава продолжает заниматься своей актерской карьерой.

Анастасия Силаева (Даша Васнецова), Папины дочки, 2007–2013

Анастасия Силаева исполнила роль неординарной девушки-гота в сериале «Папины дочки». Изначально Настя пробовалась на роль старшей дочери Васнецова, но режиссер отдал ей роль Даши. О том, чем занимается Анастасия сейчас, мало что известно. Актриса часто выкладывает в инстаграме фото из путешествий и музеев разных стран.

Лиза Арзамасова (Галина Васнецова), Папины дочки, 2007–2013

До того как прийти на кастинг в сериал «Папины дочки», Лиза Арзамасова успела сыграть в мюзикле, опере, а также в других проектах. В 2010 году Лиза попробовала себя в качестве певицы и выпустила 2 сингла, на которые сняли клипы. О личной жизни актрисы ничего не известно. Ей приписывали роман с Филиппом Бледным, но слухи не подтвердились. Сейчас Лиза продолжает заниматься актерской карьерой.

Дарья Мельникова (Евгения Васнецова), Папины дочки, 2007–2013

Дарья Мельникова обрела популярность после роли Жени в сериале «Папины дочки». Актриса не стала заложницей одной роли и смогла реализовать себя в успешных кинокартинах. Даша замужем за актером Артуром Смольяниновым. В 2015 году у пары родился сын.

Екатерина Старшова (Полина Васнецова, Пуговка), Папины дочки, 2007–2013

Екатерина Старшова прославилась ролью Пуговки в сериале «Папины дочки». По словам актрисы, прийти на кастинг предложила знакомая семьи. Эта роль стала сюрпризом для родных, ведь в 5 лет Катя и так посещала разные кружки. Актриса недавно окончила школу и сейчас отдыхает от пройденных экзаменов.

Михаил Казаков (Илья Полежайкин), Папины дочки, 2007–2013

Популярность к Михаилу Казакову пришла после участия в детском киножурнале «Ералаш». А затем в 2007 году актера пригласили на роль Ильи Полежайкина в сериал «Папины дочки». Сейчас актер женат и воспитывает родного сына и дочку жены от другого брака. Живет в Твери и занимается бизнесом.

Елена Третьякова (Елена Кулемина), Ранетки, 2008–2014

Елена Третьякова в детстве играла в футбол, занималась музыкой и играла на гитаре. Однажды она увидела объявление о наборе в музыкальную группу и ради смеха решила принять участие в кастинге. Ее утвердили. Вскоре к группе пришла популярность, они записали свой первый альбом. В 2008 году канал СТС предложил девушкам создать сериал, посвященный группе «Ранетки». После окончания сериала Елена занялась сольной карьерой, но в 2015 году оставила эту деятельность. Сейчас девушка преподает йогу и регулярно проводит мастер-классы.

Лянка Грыу (Евгения Колесниченко), Барвиха, 2009–2010

До сериала «Барвиха» актриса Лянка Грыу снималась во многих постановках, но в основном на второстепенных ролях. В 2009 году вышел фильм «Возвращение мушкетеров», где актриса исполнила роль дочери д’Артаньяна. В этом же году вышел сериал «Барвиха», где Лянка сыграла ученицу элитной школы. После окончания сериала Лянка продолжила актерскую карьеру, вышла замуж за режиссера Михаила Вайнберга и родила сына. Сейчас супруги живут в Лос-Анджелесе.

Марина Орлова (Татьяна Липкина), Барвиха, 2009–2010

Актриса Марина Орлова стала известна благодаря сериалу «Родные люди», куда попала случайно. В этом же году актрису утвердили на роль Татьяны в сериале «Барвиха». С 2009 года актрису начали приглашать на съемки за рубеж, и вскоре Марина уехала на два года в США. Ее авторская работа «Здравствуйте! Я продюсер Вуди Аллена», в которой она выступила как продюсер, сценарист, композитор и актриса, признана лучшим короткометражным фильмом Италии и получила Гран-при на международном кинофестивале в Милане. Марина продолжает заниматься творчеством, а также выступает послом доброй воли итальянской благотворительной организации.

Алина Булынко (Света Голубева), Любовь-морковь — 2, 2008

Алина Булынко стала известной благодаря роли дочери главных героев в фильме «Любовь-морковь — 2». Затем девочку пригласили сняться в двух частях «Елок». Несмотря на то что фильмография Алины насчитывает 18 работ, девушка не собирается продолжать актерскую карьеру. Сегодня об Алине мало что известно. Она практически не уделяет внимания соцсетям, а подписчики восхищаются ее красотой и просят девушку вернуться на экраны.

Денис Парамонов (Глеб Голубев), Любовь-морковь — 2, 2008

Денис Парамонов стал знаменитым еще в детстве после роли Глеба Голубева в фильме «Любовь-морковь — 2». С 11 лет парню предлагали роли в кино. Сначала родители рассматривали все предложения, а после Денис принимал окончательное решение. После окончания школы актер переехал в Москву и поступил в театральную школу Олега Табакова. Сейчас Денис продолжает сниматься в кино и играть в театре.

Анастасия Добрынина (Кука), Кука, 2007

Первую роль в кино Анастасия Добрынина получила в 4 года. Спустя 5 лет актриса сыграла в фильме «Кука», благодаря которому получила известность. Все, кто работал на одной площадке вместе с юной актрисой, обожали ее. Она мгновенно запоминала слова, иногда импровизировала и не капризничала. Сейчас актрисе всего 18 лет, а у нее уже насчитывается более 40 ролей в кино. О личной жизни актрисы ничего не известно. Анастасия продолжает сниматься в фильмах и играть в театре.

Игорь Виноградов (Иван Белый), Бригада, 2002