18 деталей известных фильмов, в которые сначала сложно поверить, а потом невозможно забыть

Пересматривать хорошие фильмы всегда приятно. А уж открывать в них для себя что-то новое приятно вдвойне. Тем более что некоторые секретные приемы и хитрости режиссеров по-настоящему раскрываются только спустя годы.

Мы в AdMe.ru нашли в сети несколько свежих фактов, которые помогут увидеть знакомые фильмы в новом свете.

В «Дне сурка» мэра города играет брат Билла Мюррея — Брайан Дойл-Мюррей

В «Молчании ягнят» персонажи, которые разговаривают с Клариссой, обычно смотрят в упор в камеру, на зрителя

Это было сделано для того, чтобы аудитория скорее ассоциировала себя с девушкой, а не с ее коллегами-мужчинами.

На протяжении почти всего фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины» Джек Воробей носит шляпу из резины

По словам дизайнера костюмов Пенни Роуз, Джонни Депп так часто выбрасывал кожаные шляпы за борт, что в какой-то момент ей это надоело и она сделала шляпу Воробья из резины. И если головной убор оказывался за бортом, он не тонул, а плавал на поверхности воды.

У главного героя сериала «Ведьмак» настолько прокачанный пресс, что он проступает даже через его броню

В одной из сцен фильма «Властелин колец: Две крепости» можно четко увидеть дублера актера Карла Урбана (Эомер)

Особенно хорошо кадр можно рассмотреть в расширенной версии, которая вышла на DVD.

В одной из сцен фильма «Терминатор: Судный день» Арнольд Шварценеггер не высказывает заученную реплику, а читает заготовленный текст с бумажки

Арнольду Шварценеггеру было трудно запомнить историю Скайнет, поэтому Джеймс Кэмерон распечатал и наклеил на лобовое стекло рассказ об организации, чтобы актер смог спокойно его прочитать.

Лиам Нисон согласился играть в фильме «Миллион способов потерять голову» из-за эпизода «Гриффинов», который высмеивал актера

В интервью актер рассказал, что четко запомнил один эпизод из «Гриффинов». В нем Питер отпускает шутку наподобие «Представьте, что Лиам Нисон играет в вестерне. С его забавным акцентом. Ха-ха». Поэтому, когда создатели фильма позвонили актеру, он сказал: «Я снимусь в картине при условии, что буду говорить с очень явным ирландским акцентом».

Чтобы сыграть слепого в фильме «Бегущий по лезвию 2049», Джареду Лето по-настоящему пришлось ослепнуть

Джаред Лето известен тем, что пытается максимально вжиться в каждую свою роль. Так, для съемок «Бегущего по лезвию 2049» он носил непрозрачные контактные линзы, в которых ничего не видел. Это позволило ему сыграть слепого максимально правдоподобно.

В «Психо» аксессуары Марион меняются с белых на черные всего лишь после одного события

Внимательные киноманы заметили, что в начале фильма Марион носит белое белье и белую сумку. А после того, как крадет $ 40 тыс., и белье, и сумка становятся черными. Эта аллегория показывает, что, совершив дурной поступок, Марион очерняет свою душу воровством и перестает быть безвинной.

В фильме «Достать ножи» актриса Кей Каллан, которая играет Ванетту, на самом деле на 6 лет моложе Кристофера Пламмера, который играет ее сына Харлана

Сцена ограбления в фильме «Малыш на драйве» изначально предполагала совсем другие маски

Создатели фильма говорят, что изначально в фильме планировалось использовать устрашающие маски маньяка-убийцы Майкла Майерса из фильма «Хеллоуин». Но студия не смогла получить права на использование этого персонажа. Зато комик Майк Майерс дал добро на использование своего изображения для масок. Поэтому герои появляются в фильме в масках самого известного амплуа Майка Майерса — Остина Пауэрса.

Если бы Гектор и Ахиллес из «Трои» дрались по-настоящему, герой Брэда Питта проиграл бы

Для съемок знаменитой сцены битвы Гектора и Ахиллеса Эрик Бана и Брэд Питт не использовали дублеров. Они заключили пари, по которому тот, кто пропустит удар, должен был платить сопернику деньги: $ 50 за каждый легкий удар, $ 100 за каждый тяжелый удар. В итоге Брэд Питт таким способом сумел заработать лишь $ 200, а Эрик Бана почти в 4 раза больше — $ 750.

В «Казино „Рояль“» (2006) одного из игроков в покер играет актриса Цай Чин, которая также была девушкой Бонда в «Живешь только дважды» (1967)

Изначально костюм Джима Керри в «Маске» не предусматривал крупных зубов. Но актер научился говорить с протезами во рту, тем самым сделав своего героя еще более странным

Одна из самых ярких сцен фильма «Маяк» (2019) была снята всего за один дубль

На протяжении почти 2 минут Уиллем Дефо не мигал, отчего картинка в кадре была завораживающей и шокирующей одновременно.

Хью Кияс-Бёрн, который сыграл центрального антагониста в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), также был главным злодеем в фильме «Безумный Макс» 1979 года

Марлон Брандо когда-то снимался в «Супермене» и получил гонорар, которому позавидовали бы сегодняшние звезды

Текстовыми подсказками во время съемок пользовался не только Железный Арни. В старом фильме «Супермен» 1974 года Марлон Брандо, который находился в кадре всего 10 минут, читал свой текст прямо с подгузника маленького экранного Супермена. За это время он получил самый большой гонорар из всей съемочной группы — $ 4 млн.

Персонаж Келлана Латса (Эммет) в «Сумерках» повсюду носит с собой пакет с яйцами

Спустя 12 лет после выхода «Сумерек» внимательные зрители заметили одну очень странную и любопытную деталь. Персонаж Келлана Латса, Эмметт, постоянно носит в школу пакет с яйцами. Зачем? Пользователи сети успели активно подискутировать на эту тему. Но сошлись во мнении, что, скорее всего, вареные яйца нужны герою для поддержания хорошей физической формы. Ведь парень с таким спортивным телосложением определенно должен есть много белка.