18 человек поделились своими мыслями о кино, при чтении которых так и хочется выдохнуть: «Наконец кто-то это сказал»

Произведения искусства всегда окутаны всевозможными противоречиями, будь то живопись, классические романы или художественные фильмы. То, что одни люди назовут бесспорным шедевром, у других может вызвать немало сомнений и вопросов. Но всегда любопытно узнать, что думают другие о наших любимых кинолентах, популярных приемах и стереотипах или режиссерах.

Мы в AdMe.ru наткнулись на занятный тред, в котором пользователи сети поделились своим мнением о разных вещах из мира кино. И одних эти мысли побудят кивать в знак одобрения, а других — несогласно фыркать.

Если бы вы в самом деле учились в одной школе с Гарри, Гермионой и Роном, вы бы их не дух не переносили. © diegojones4 / Reddit

Я предпочитаю хорошим фильмам развлекательные. Да, меня затягивают незамысловатые сюжетные линии и придуманные миры. Взять, например, «Первому игроку приготовиться». Назовешь ли его выдающимся? Вряд ли. Увлекательный ли он на столько, что я готова закрыть глаза на вездесущие сюжетные дыры? Однозначно. © VanillaLaceKisses / Reddit

Нет, Джек не мог разместиться на этой злосчастной двери. Он пробовал, но она опрокидывалась. Почему-то многие об этом забывают. © 0xspaceinvaderx0 / Reddit

«Форрест Гамп» — очень переоцененный фильм, в котором есть уйма спорных моментов, если углубиться в детали. © Moist-Percentage4963 / Reddit

Вам может нравиться фильм, даже если вы прекрасно понимаете, что он откровенно слабый. Взять, например, «Годзиллу» с Брайаном Крэнстоном. Ну ужас же. Посмотрел ли я при этом его 34 раза? Да. © udatteudatteudatteku / Reddit

Хоакин Феникс действительно круто отыграл психическое расстройство и развитие персонажа, но я не увидел в нем именно Джокера. Я получил удовольствие от фильма и от актерской работы, но для меня эта история не о Джокере. © Carmelpi / Reddit

Концовка «Интерстеллара» испортила все впечатление от фильма. В научной фантастике вы должны следовать правилам, которые сами же установили. Вы не можете в финале взять и оправдать все «силой любви». © voice_of_craisin / Reddit

Механические спецэффекты всегда будут смотреться выразительнее и удивительнее компьютерной графики, сколько бы ее ни было. © catsareniceD**TH / Reddit

Джеймс Кэмерон снимает хорошие фильмы только тогда, когда не располагает баснословным бюджетом. Взять тот же «Аватар»: картинка восхищает, игра исполнителей главных ролей на высоте, но история примитивная и плохо реализованная. А когда-то ограниченный бюджет фильма побуждал Кэмерона уделять больше внимания деталям. © arthurkdallas / Reddit

Как же меня бесит «Стюарт Литтл». Пара буквально усыновила мышь, а какой-то ребенок остался в детдоме! © johnyrobot / Reddit

99 % сильных женских персонажей обычно злодейки. Голливуд совершенно не умеет прописывать сильных и при этом положительных женских персонажей. © BigT***yOrc / Reddit

Вы не можете называть «Звездные войны» величайшей франшизой всех времен, если вам понравились только 3 фильма из 12. © ehbacon23 / Reddit

Лучшие фильмы с Адамом Сэндлером — это отнюдь не комедии. © Drifter747 / Reddit

«Поезд в Пусан» — лучший фильм о зомби, а его продолжение «Поезд в Пусан — 2: Полуостров» — худший. Многие пишут, что сиквел ничем не уступает первой части, но, откровенно говоря, они превратили потрясающую историю в смесь «Безумного Макса» и «Смертельной гонки», и это очень досадно. © Matias8823 / Reddit

Последние фильмы Marvel — это просто набор компьютерных спецэффектов и реплики в одну строчку. © unknown author / Reddit

Снегг все же был паршивцем. То, что называют «любовью» к Лили, было и не любовью вовсе, а одержимостью, которую не следует поощрять. Может, он и работал на хороших парней, но все же был ужасным человеком, а никаким не героем. © Dry-Page5959 / Reddit

Большое количество компьютерной графики портит фильм, потому как актерам не на что реагировать, и из-за этого зачастую страдает актерская игра. © Veronensis / Reddit

Сцены после титров — такая чепуха. Хватит заставлять людей засиживаться в кинозале ради 10–30 секунд. © Arch27 / Reddit