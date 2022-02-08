18 человек, которые даже спустя 20 лет знают: Гарри Поттер — это навсегда

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Первая книга о мальчике, который выжил, вышла более 20 лет назад, но и по сей день фанаты находят волшебство даже в совершенно обыденных вещах — или успешно творят его сами.

Мы в AdMe.ru познакомились с историями людей, которые до сих пор ждут письмо из Хогвартса, и мы не удивимся, если они его дождутся. А в конце статьи вас ждет бонус. Предупреждаем: после его прочтения вам понадобится платок, чтобы промокнуть слезы ностальгии.

«Увидел это в нашем местном магазине, сразило наповал»

«— Нужен шампунь?

— Очевидно».

«Кубок Черного озера — вдохновилась Гарри Поттером и сделала его из эпоксидной смолы!»

«Мой рюкзак чем-то напоминает Распределяющую шляпу из Гарри Поттера»

«Моя мама сделала для меня лоскутное одеяло с Гарри Поттером»

«Купил эту серию за $ 20 на распродаже. Пытаюсь хвастаться близким, но никто меня не слушает. Порадуйтесь хоть вы со мной»

«У меня такое чувство, что вот-вот появятся Дамблдор, Макгонагалл и Хагрид, чтобы привезти маленького Гарри»

«У нас на работе есть латунная кафедра 1890-х годов. Это так напоминает „Гарри Поттера“»

«Я знаю, в чем дело, я смотрела „Гарри Поттера“»

Якобитский паровоз, он же Хогвартс-экспресс

А вы знали, что в Португалии студенты носят черную мантию в качестве униформы?

Платформа 9 и 3/4 на Ладожском вокзале

«Его зовут Багет»

Нет, это же Гарри Коттер. © burntchickennugget0 / Reddit

Магловская попытка запечатлеть все 7 книг в кинопостере из дерева

Не может дождаться поездки в Хогвартс

«Комната Гарри Поттера на моей полке»

Экспекто Тыквонус! Хэллоуинская тыква по мотивам «Гарри Поттера»

Это северное сияние выглядит как темная метка из «Гарри Поттера»

Гарри Поттер и узник...

Бонус: пронзительная речь Робби Колтрейна из фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

«Вы сможете посмотреть „Гарри Поттера“ и через 50 лет. Меня уже здесь, к сожалению, не будет... Но Хагрид останется с вами».