18 пронзительных фильмов, которые покажут обратную сторону успеха легендарных людей

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Порой кажется, что жизнь легка, если ты богат, знаменит и получил признание публики. Однако каково это — быть героем своего времени? Путь к признанию для большинства талантливых людей не был простым. А после того как они прошли через тернии к звездам и достигли заветной вершины успеха, перед ними открылась обратная сторона славы, со своими испытаниями и тайнами.

Мы в AdMe.ru собрали 18 цепляющих фильмов о легендарных личностях, которые, несомненно, оставили след в истории. Бонус в конце статьи придется по душе тем, кто обожает растягивать удовольствие от просмотра кино.

1. Рокетмен (2019)

Британский певец Элтон Джон — культовая фигура мировой поп-музыки. Фильм расскажет пронзительную и немного сюрреалистичную историю о том, как неизвестному пианисту из маленького городка Реджинальду Дуайту удалось превратиться в суперзвезду. Трейлер. IMDb — 7,6

2. Величайший шоумен (2017)

Финеас Тейлор Барнум мечтал войти в историю, однако все, чем он занимался, не приносило ему удовольствия. Когда весь мир, казалось, оборачивается против него, он решает пойти навстречу заветной цели и создает завораживающее представление-сенсацию, которое становится рождением мирового шоу-бизнеса. Трейлер. IMDb — 7,6

3. Лицо со шрамом (2020)

Картина расскажет об Аль Капоне, который вышел на свободу после продолжительного тюремного заключения. Лишенный былого могущества и потерявший всех друзей, он вспоминает о тяжелом криминальном прошлом и жестоких преступлениях, совершенных по его приказам на улицах Чикаго. Дата премьеры: 30 января 2020

4. Грязь (2019)

Американская глэм-метал-группа Mötley Crüe известна такими хитами, как «Girls, Girls, Girls», «Dr. Feelgood», «Home Sweet Home». Фильм «Грязь» расскажет правдивую биографию музыкантов, со взлетами и падениями, эксцентричными выходками и пороками славы. Трейлер. IMDb — 7,0

5. За пропастью во ржи (2017)

История о том, как родился Холден Колфилд, герой культового для многих поколений романа «Над пропастью во ржи», и как его автор Джером Сэлинджер стал величайшим писателем Америки, выбравшим удивительную судьбу. Трейлер. IMDb — 6,7

6. Подлинный Вермеер (2016)

Одаренный живописец Хан ван Мегерен решается на дерзкий поступок: он пишет картину, которую выдает за неизвестную работу прославленного Яна Вермеера. Фальшивку принимают за подлинник, а бедный художник в одночасье становится богачом. Не справившись с искушением, ван Мегерен продолжает писать «шедевры» великих мастеров. Трейлер. IMDb — 6,1

7. Прекрасный день по соседству (2019)

История реальной и необычной дружбы добродушного телеведущего Фреда Роджерса и талантливого журналиста Тома Джунода. Джунод неохотно соглашается написать статью о знаменитом ведущем, которого он считает слишком нежным и мягким. Но неутомимый оптимизм Роджерса постепенно меняет жизнь и взгляды сурового репортера. Трейлер. Дата премьеры: 22 ноября 2019

8. Трамбо (2015)

В 1947 году известный голливудский сценарист Далтон Трамбо попал в так называемый черный список Голливуда и предстал перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Пробыв год в тюрьме, Трамбо продолжил заниматься любимым делом — написанием киносценариев. Но делать это ему пришлось тайно и под различными псевдонимами. Трейлер. IMDb — 7,5

9. Джеки (2016)

Огромный интерес к Жаклин Кеннеди, первой леди Соединенных Штатов в начале 60-х, с годами не угасает. В центре сюжета фильма один из самых трагических моментов американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе. Тогда весь мир восхищался стойкостью, достоинством и самообладанием Жаклин. Но что на самом деле пережила эта женщина? Трейлер. IMDb — 6,7

10. Эскобар (2017)

История восхождения Пабло Эскобара — его стремительного пути к миллиардам, могуществу и непростительным преступлениям. Основой сценария послужили мемуары, написанные журналисткой, которая влюбилась во всесильного наркобарона. Трейлер. IMDb — 6,3

11. Хичкок (2012)

Известный режиссер Альфред Хичкок отваживается на эксперимент: отойти от ставших его визитной карточкой дорогостоящих фильмов в жанре саспенса и снять скромную и к тому же черно-белую картину «Психо». В процессе работы будущий мастер страха вглядывается в темные бездны человеческой души и играет на эмоциях зрителя настоящую симфонию ужаса. Трейлер. IMDb — 6,8

12. Генсбур. Любовь хулигана (2010)

Серж Генсбур широко известен всем как гениальный поэт, шансонье, киноактер, режиссер и... хулиган. В его объятиях побывало немало самых красивых женщин Франции, от Джейн Биркин до Брижит Бардо, с каждой из которых он записал по альбому. Трейлер. IMDb — 6,9

13. Принцесса Монако (2014)

Весь Голливуд лежал у ног красавицы Грейс Келли: роскошные виллы, oскаровские приемы, шикарные мужчины... Но она выбрала королевский дворец, аристократические балы и благородного принца из маленькой страны недалеко от Франции. Она была королевой Голливуда, но предпочла стать принцессой Монако. Трейлер. IMDb — 5,7

14. Ренуар. Последняя любовь (2012)

Лазурный Берег, 1915 год. Седовласый Огюст Ренуар получает известие о том, что любимый сын Жан ранен на фронте. Единственное, что скрашивает горькое отшельничество художника, — это присутствие рядом молодой рыжеволосой натурщицы. Ослепительная Андре становится последней музой мастера и наполняет его мир новыми красками. Трейлер. IMDb — 6,6

15. История одного назначения (2018)

История дружбы известного писателя Льва Толстого и молодого офицера Григория Колокольцева. В пехотном полку в Тульской области, где служит Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Граф Толстой решает защитить невиновного. Трейлер. IMDb — 6,7

16. 3 дня с Роми Шнайдер (2018)

Роми Шнайдер, актриса с мировым именем, чья карьера началась в 15 лет, уединяется в фешенебельном отеле, чтобы избавиться от депрессии. Здесь, поддерживаемая близкой подругой, она дает свое последнее в жизни интервью для журнала «Штерн». Откровенный разговор с амбициозным журналистом раскрывает неожиданные стороны актрисы. Трейлер. IMDb — 6,9

17. Джуди (2019)

Фильм повествует о последних концертах голливудской звезды Джуди Гарленд в Лондоне в 1968 году. Звезда «Волшебника страны Оз» готовится к шоу, ссорится с руководством, очаровывает музыкантов. Это хрупкая женщина, которую истощили годы тяжелой работы и тоска по детям. Трейлер. Дата премьеры: 27 сентября 2019

18. Бонус: Гений (2017–2018)

Сериал, рассказывающий истории величайших умов человечества от юности и до последних лет жизни. В ленте раскрываются личности гениев, со всеми их слабостями и недостатками, а также их пути к великим открытиям. IMDb — 8,4