18 актеров, которые сыграли одну и ту же роль. И люди спорят, кто больше для нее подходит

Есть такие роли в кино, на которые выстраивается очередь из тысячи человек. И это не фигура речи. На роль Мулан создатели фильма действительно выбирали девушку из тысячи актрис, объездив 5 стран. До Роберта Паттинсона Бэтмена сыграла череда выдающихся звезд, казалось бы, что тут можно сделать нового, чтобы зритель не заснул? Но, оказывается, фактурного персонажа всегда можно раскрыть с необычной стороны.

Мы в AdMe.ru сравнили актеров, которые сыграли одну и ту же роль. У кого-то это вышло удачно, а кого-то зрители с удовольствием забросали бы помидорами. В конце статьи мы расскажем, как киноделы превратили каноничного злодея и садиста в чистого сердцем героя (и это не про Джокера, если что).

Принцесса Диана: Женевьев О’Райли — Эмма Коррин

Женевьев О’Райли сыграла в документальном фильме «Диана: Последние дни принцессы». Она была так правдоподобна на экране, что зрители не обратили внимания на отдаленное внешнее сходство. Актриса призналась, что сначала перспектива сыграть икону эпохи напугала ее — она почти отказалась от роли. Эмма Коррин исполнила роль юной леди Ди в «Короне». Сходство до мурашек! Актриса постаралась максимально скопировать движения и манеру речи принцессы. В этом ей здорово помогли документальные съемки, мама-логопед и занятия с тренером по диалектам.

Дориан Грей: Бен Барнс — Рив Карни

Бен Барнс, известный также зрителю как принц Каспиан, исполнил роль Дориана Грея. Фильм снят по роману Оскара Уайльда. В ленте 2009 года показан наивный чистый юноша, который ступенька за ступенькой скатывается вниз, но в итоге осознает зло, которое совершил, и раскаивается. Картина получила неоднозначные отзывы. Рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 44 %, критики назвали этого Дориана скучным, а игру Барнса — безжизненной. Еще один Дориан Грей появился в сериале «Страшные сказки» с Тимати Далтоном и Евой Грин. Рив Карни сыграл харизматичного лондонского франта, бессмертного и нестареющего. Он инстинктивно тянется ко всему опасному, поэтому присоединяется к команде героев, которые связаны со сверхъестественным. Рив Карни прославился благодаря роли Человека-паука в бродвейском мюзикле, также он музыкант и лидер рок-группы Carney.

«Единственное, что все знают о Дориане Грее наверняка, — это то, что у него красивое лицо. И Рив Карни, безусловно, „попадает“ в роль. Он показывает и уродливую душу, когда видит девушку с чахоткой. Он не сочувствует — его это забавляет». The Atlantic

Мистер Дарси: Колин Ферт — Сэм Райли

У романа «Гордость и предубеждение» много экранизаций, но именно фильм 1995 года произвел фурор. А сцену, где мистер Дарси (Колин Ферт) выходит из озера в мокрой рубашке, назвали одной из самых запоминающихся в английском кино. Сэм Райли привнес в образ джентльмена с безупречными манерами кое-что еще. В 2016 году на экраны вышла пародия — «Гордость и предубеждение и зомби». Знакомая история любви разворачивается на фоне зомби-апокалипсиса. С 2009 года фильм находился в производственном аду: его покинули 3 режиссера (в том числе из-за недовольства бюджетом картины). Изначально роль Элизабет Беннет согласилась играть Натали Портман, но и она ушла из проекта. Однако для Сэма Райли роль мистера Дарси была лакомым кусочком. Этот Дарси умеет и любит драться. Вот что актер рассказал о своем участии в проекте.

«У всех нас были тренировки на лошадях, самурайских мечах, немного кунг-фу, а также обучение речи. Но когда вы снимаетесь в низкобюджетных фильмах, вам действительно нужно много зубрить. Всякий раз, когда вы читаете интервью с актерами, кажется, что им всегда дают 3 месяца, чтобы что-то сделать: поправиться, похудеть, изучить карточные фокусы, но нам приходилось все это делать быстро. Я не думаю, что кто-то захочет увидеть еще одну всем знакомую „Гордость и предубеждение“, но здесь я могу сыграть Дарси и в то же время удовлетворить свои другие амбиции — стать героем боевика». Sam Riley

Миледи: Милла Йовович — Ева Грин

«Мушкетеров» 2011 года снял муж Миллы Йовович и режиссер «Обители зла» Пол Андерсон. Каст был шикарный, так, в ленте приняли участие Орландо Блум и Люк Эванс. Но в мировом прокате фильм провалился. Милла Йовович, чья Миледи раскидывала врагов аки мастер кунг-фу, настолько расстроилась, что обвинила студию Summit в плохом промоушене. Мол, расслабились и почивают на лаврах «Сумерек». Однако кинокритики были беспощадны: они написали, что фильм снят без драматизма и почтения к первоисточнику, без интереса к истории и литературе. А боевые сцены сравнили с адаптацией из гонконгских боевиков. Возможно, скоро мы получим достойную современную версию этой истории. Французская кинокомпания Pathé Films сообщила о съемках адаптации романа Дюма в 2 частях: «Три мушкетера — д’Артаньян» и «Три мушкетера — Миледи». В роли коварной шпионки Ришелье снимется звезда «Страшных сказок» Ева Грин. Съемки будут проходить летом 2021 года во Франции. Продюсер фильма Дмитрий Рассам сказал, что всегда мечтал перенести «Трех мушкетеров» на большой экран.

«Мы чувствуем большую ответственность, чтобы сохранить дух Дюма и в то же время создать захватывающую кинематографическую сагу для сегодняшней аудитории». Dimitri Rassam

Бэтмен: Кристиан Бейл — Роберт Паттинсон

Кристиан Бейл снялся в фильме «Бэтмен: Начало» 2005 года и завоевал любовь и зрителей, и кинокритиков. А Роберт Паттинсон станет главным героем в перезапуске серии фильмов о Бэтмене от DC. Паттинсон понимает, что должен быть в определенной физической форме, и рассказал историю, как на съемках «Сумерек» его попросили снять футболку, ожидая увидеть атлетическое тело, — и тут же велели надеть ее обратно. У актера спросили, каково ему исполнять роль, которую до него сыграли многие артисты.

«Мне кажется, это интересно, когда про героя уже сказали так много. Я спрашиваю себя, а есть ли какой-то пробел? Уже была версия полегче, версия помрачнее. Есть ли что-то внутри меня, что я могу тут показать? И ведь все это часть огромного наследия. Это история, которую люди ждут задолго до того, как она вышла. Это заряжает меня энергией». Robert Pattinson

Соня Блейд: Бриджитт Уилсон — Джессика Макнэми

Бриджитт Уилсон — это Соня Блейд, которая появилась в первой экранизации «Смертельной битвы» 1995 года. Актриса выполняла все трюки сама, в том числе в сценах боев. Картина получила смешанные отзывы и много критики, но ее полюбили дети и подростки 90-х. Также фильм считается одним из лучших примеров экранизации видеоигр в мире. Похоже, новый фильм 2021 года повторяет судьбу картины 1995 года в плане неоднозначной реакции. Любопытно, что за первые выходные в мировом прокате (17 стран) он собрал $ 10 млн, причем $ 6 млн из них в России. Так что от русских фанатов была хорошая поддержка. Кинокритики говорят, что фильм-то и нацелен на фанатскую аудиторию, для которой появление любимых героев — это уже счастье. Ленту ругают за слабый сюжет и недостаточное раскрытие персонажей, но за противостоянием Сони и наемника Кано интересно наблюдать. Здесь Соню сыграла Джессика Макнэми. Девушка не является мастером каких-либо видов боевых искусств, но весьма уверенно держит себя на экране. Ранее она играла офицера полиции.

Тарзан: Кристофер Ламберт — Александр Скарсгард

В народной памяти Кристофер Ламберт остался как Горец, а фанаты «Мортал Комбат» боготворят его за роль лорда Райдена. Но до этого актер прославился именно после роли Тарзана в фильме «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян». Режиссер Хью Хадсон выбрал француза на роль английского лорда, потому что искал свежее лицо. Фильм был на ура встречен публикой и критиками, один из них написал: «Если в этом году появится фильм лучше, чем „Грейстоук“, я буду поражен». Все фильмы про Тарзана обычно рассказывали про то, как герой рос в джунглях и встретил свою Джейн. Но в этот раз сценаристы пошли по другому пути. Александр Скарсгард сыграл уже повзрослевшего повелителя обезьян, который стал настоящим джентльменом. Но враги не дремлют, и лорду Грейстоуку придется вспомнить, кто он есть на самом деле. Джунгли зовут!

Один: Энтони Хопкинс — Иэн Макшейн

Так сразу и не скажешь, что тот самый доктор Лектер из «Молчания ягнят» исполнил роль бога Одина в киновселенной Marvel. Энтони Хопкинс сыграл сурового, но справедливого правителя. Впрочем, к людям Один относится просто как к смертным. И явно не в восторге от влюбленности своего сына Тора в героиню Натали Портман. Титулованный британский актер Иэн Макшейн сыграл мистера Среду. Это Один из экранизации книг Нила Геймана. В этой истории между «старыми» и «новыми» богами (Медиа, Глобализация) идет война, и Один вовлекает смертных в свою игру.

Злая королева: Джулия Робертс — Лана Паррия

Джулия Робертс сыграла в легкой комедии «Белоснежка: Месть гномов» с потрясающими нарядами. И актриса отлично вписалась в жанр. Она была первой из основного состава, кого утвердил режиссер Тарсем Сингх. В его видении королева скорее не злая, а неуверенная в себе. Также надо отметить, что фильм был номинирован на «Оскар» за дизайн костюмов, которые создала японка Эйко Исиока. Но это кино не требовало особого драматизма. Другое дело — Реджина (Лана Паррия) из сериала «Однажды в сказке». Здесь личность злодейки глубока и хорошо прописана. Создатели отошли от клише сказки, где мачеха просто завидует красоте падчерицы. У Реджины действительно есть причины мстить Снежке. Благодаря драматической предыстории многие фанаты сериала полюбили этого персонажа. Актриса получила премию TV Guide в категории «Любимый злодей» и еще ряд престижных наград.

Хитклифф: Тимати Далтон — Рэйф Файнс

Роман Эмили Бронте «Грозовой перевал» экранизировали множество раз. В 1970 году в киноленте снялся юный Тимати Далтон. Фильм лишен голливудской пафосности, а характер главного героя близок к «книжному». Позже, в 1992 году, выходит версия с Рэйфом Файнсом. Сейчас визитная карточка этого актера — роль Волан-де-Морта из «Гарри Поттера». Но именно Хитклифф был дебютом Рэйфа Файнса и дал хороший старт его карьере.

Мулан: Джейми Чон — Лю Ифэй

Джейми Чон сыграла Мулан раньше, чем зритель увидел этот образ от Disney в 2020 году. Воительница появилась в сериале «Однажды в сказке». В этом мире она еще и боевая наставница принцессы Мериды. К актрисе, которую Disney искали на роль Мулан, выдвигалось несколько требований. В частности, обладать навыками боевых искусств, знать английский и иметь определенную известность. Из тысячи артисток выбрали китайско-американскую актрису Лю Ифэй. На Rotten Tomatoes «рейтинг свежести» от критиков — 72 %. Многие из них полагают, что история могла быть показана с большей глубиной, но сама кинолента — визуальное чудо. Обычные зрители оценили картину хуже — 52 %.

Тор: Крис Хемсворт — Дэвид Стакстон

Тор, бог грома, известен большинству в исполнении Криса Хемсворта. Его персонаж в марвеловской франшизе претерпевает большие изменения. Сначала он несколько высокомерный, но простоватый принц Асгарда. В фильме «Тор-3» герой продемонстрировал свой юмор и смекалку. В ленте «Мстители: Финал» он сломлен и превратился в Большого Лебовски. В сериале «Рагнарек» 2020 года есть другой Тор, юный, его играет Дэвид Стакстон. «Рагнарек» — фэнтезийное шоу от Netflix, вдохновленное норвежской мифологией. Сериал как раз подходит для тех, кто критиковал Marvel за уход от духа скандинавских легенд. Действие происходит в придуманном городке Эдда, который страдает от промышленного загрязнения из-за действий могущественной семьи Йотул. Подросток Магне Сейер бросает им вызов и с удивлением узнает, что на самом деле он воплощение Тора. А в начале сериала он застенчивый юноша, да еще и с дислексией.

Локи: Том Хиддлстон — Йонас Гравли

Том Хиддлстон в роли Локи произвел настоящий фурор. Армия его фанатов никак не меньше, чем у Тора. В июне 2021 года про Локи выйдет отдельное шоу. А в упомянутом выше сериале «Рагнарёк» есть такой персонаж, как Лориц Сейер, — это Локи. Хотя прямо об этом и не говорится, но существует масса косвенных признаков: он брат Тора, имеет игривую и провокационную натуру. Просто посмотрите на мимику Йонаса Гравли. Кстати, сериал сравнивают с «Сумерками», а на Rotten Tomatoes он имеет хороший «рейтинг свежести» — 81 %.

Елена Троянская: Сиенна Гиллори — Диана Крюгер

В 2004 году вышел оскароносный блокбастер «Троя» с Брэдом Питтом. Роль легендарной красавицы досталась Диане Крюгер. Актриса сыграла трагическую роль женщины, которая видит, как из-за нее гибнет любимый человек и целый город. Годом ранее был выпущен мини-серил «Елена Троянская» с Сиенной Гиллори, посвященный истории жизни Елены. Лента имела относительно небольшой бюджет — она была рассчитана на аудиторию, чей интерес был подогрет скорым выходом «Трои». В сериале есть подробности, не упомянутые в «Трое», к примеру похищение Елены Тесеем.

Геракл: Кевин Сорбо — Дуйэн Джонсон

Многие выросли на сериале «Удивительные странствия Геракла» с Кевином Сорбо. Ожидаемо, что всех других актеров, которые играли эту же роль, будут сравнивать с ним. Тут персонаж еще сравнительно беззаботен: он путешествует по миру в компании друга Иолая, защищая простых людей. В 2014 году вышел фильм Бретта Ратнера с Дуэйном Джонсоном. Здесь показан сломленный Геракл, который при трагических обстоятельствах потерял свою семью; теперь он находит утешение лишь в битвах. Мужчина становится наемником и скитается по миру с компанией таких же потерянных людей. Оказавшись обманутым злым правителем, Геракл падает духом, но его друзья напоминают ему, кто он такой, и помогают вернуть веру в себя. Картина получила неоднозначные отзывы критиков, однако, по общему мнению, фильм стал приятным сюрпризом.

«„Геракл“ стоит на двух столпах: это Бретт Ратнер, стоящий за камерой, и Дуэйн Джонсон, размахивающий набедренной повязкой. И это именно то, что может ожидать от просмотра любой разумный человек, читающий это описание». Кинокритик Scott Foundas

Мина: Вайнона Райдер / Ева Грин + Оливия Ллевелин

Очаровательную девушку, которая стала предметом гастрономического любовного интереса графа Дракулы в фильме 1992 года, сыграла Вайнона Райдер. Здесь история не так однозначна, ведь Дракула верит, что Мина — реинкарнация его погибшей жены Элизабет. И у Мины к Дракуле есть ответные чувства, она просит обратить ее.

«Меня привлек сценарий, потому что это очень эмоциональная история любви, о которой и не подозреваешь, когда вспоминаешь историю Дракулы. У Мины, как и у многих женщин конца 1800-х годов, много подавленной чувственности. Все в женщинах той эпохи, включая корсеты, сковывало их. О каком выражении страсти тут может идти речь?» Winona Ryder

Для начала вспомним, что в романе Стокера у Мины была подруга Люси, которую Дракула обратил первой. В сериале «Страшные сказки» Мина — ближайшая подруга детства главной героини Ванессы Айвз (Ева Грин). Мину играет Оливия Ллевелин. Девушка становится первой жертвой Дракулы и обращена в вампира, но не по своей воле. И через нее Дракула пытается добраться до Ванессы. На самом деле здесь спрятан твист: «сериальная» Мина — это книжная Люси, а настоящая Мина — Ванесса, главная героиня.

Чжан Сяофан: Ли Ифэн — Сяо Чжань

«Нефритовая династия» — это сериал и фильм, которые являются адаптацией одноименного бестселлера. Главный герой Чжан Сяофан — добрый деревенский паренек, чья жизнь перевернулась после того, как его деревню уничтожили бандиты. Юноша попадает в противостояние между светлыми школами боевых искусств и адептами темной энергии. Он влюблен в дочь своего наставника, но кажется, что она видит в нем лишь брата. В сериале (второе название — «Легенда о Чусэнь») героя сыграл Ли Ифэн. Зрители отмечают хорошую игру актеров и юмор, ставя среднюю оценку 6,4. В фильме главную роль исполнил Сяо Чжань, который в 2020 году занял 1-е место в рейтинге самых красивых мужчин в мире. Фильм возглавил кассовые сборы материкового Китая в день своего выхода, собрав 142,22 млн юаней (около ₽ 1,644 млрд).

«Действительно красивый фильм, с юмором. Плюс Сяо Чжань несравненно неотразим (смотрите его в „Неукротимом“). В мире „Нефритовой династии“ можно провести пару часов. Если вы цените китайскую фантастическую драму, вам понравятся восхитительные сражения небожителей. И дрессированная обезьянка!» diggitydawger

Дракула: Люк Эванс — Клас Банг

Итак, Дракула. Этот образ переносили на экран множество раз. Изначально древний аристократ представал злодеем, но персонаж Люка Эванса в фильме 2014 года рассказывает историю благородного и чистого сердцем героя, который пожертвовал своей человеческой жизнью и стал чудовищем, чтобы защитить страну и семью. Зато сериал «Дракула» 2020 года очень близко следует завязке в романе Брэма Стокера. Мы видим весь ужас обычного парня Джонатана Харпера, который оказывается в лапах чудовища и тщетно пытается спастись. Здесь у Дракулы (Клас Банг) нет никакого благородства. Он садист, страшный и беспощадный враг рода человеческого.