18 абсурдных киноляпов, которые проморгали создатели фильмов

Как часто в погоне за красивым кадром создатели фильмов допускают неточности и оплошности. Что это — случайный недосмотр, нехватка бюджета или банальная лень? Мы в AdMe.ru собрали 18 киноляпов, которые смогли заметить внимательные зрители.

Клеопатра Cleopatra, 1963

Все костюмы делались, чтобы в первую очередь подчеркнуть красоту актрисы, и часто не соответствовали эпохе. Вот здесь Клеопатра вышагивает в современных туфельках на шпильке.

Дом странных детей мисс Перегрин Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, 2016

Маленький Джек держит в руках звездочку и тянется, чтобы приклеить ее на карту, но приклеивает кружок.

Дети мисс Перегрин действительно очень странные — за пару секунд малышка Клэр «рожает» только что съеденную ножку обратно.

Иллюзия обмана — 2 Now You See Me 2, 2016

Впопыхах убегая от ФБР, Джек находит время переодеться из формы охранника в свою одежду.

Kingsman: Секретная служба Kingsman: The Secret Service, 2014

Если сильно нужно позвонить, то телефон можно достать из небытия. Так и поступил Эггси, когда достал телефон из пятого измерения, ведь за магнитофоном его не было.

Стартрек: Бесконечность Star Trek Beyond, 2016

Капитан Кирк пристегнул себя ремнем на поясе, однако в другом кадре ремни уже на плечах.

Перл-Харбор Pearl Harbor, 2001

Один из пилотов — настоящий уникум и одинаково хорошо владеет обеими руками. Он рисует на фюзеляже своего самолета красотку медсестру. Рисует, что характерно, правой рукой. А на следующем кадре — уже левой. А потом опять правой.

Парк Юрского периода Jurassic Park, 1993

Хаммонд протирает стакан маленьким белым полотенцем. Внезапно полотенце меняет свой цвет и при этом увеличивается в размерах. Копперфильд нервно курит в стороне.

Агенты А.Н.К.Л. The Man from U.N.C.L.E., 2015

Судя по досье, Илья Курякин родился не в СССР, а в России. Ну хорошо хоть не в Российской Федерации.

Девушка с татуировкой дракона The Girl with the Dragon Tattoo, 2011

Блумквист приезжает в Хедстад с несколькими сумками и чемоданом. А возле дома оказывается, что у него целая гора этих чемоданов.

Дэдпул Deadpool, 2016

Не очень приятный момент, когда Дэдпул отпиливает себе руку. Однако те, кто не отвернулись от экранов, могли заметить, что руку он себе старательно отпиливал левую, но вот уже в другом кадре нет правой руки.

Трансформеры: Эпоха истребления Transformers: Age of Extinction, 2014

В этом фильме трансформации подвержены даже обычные почтовые ящики. Сначала девушка открывает ящик с широким отверстием для писем — при желании туда пролезет ее рука, но тут отверстие становится узким, а закрывает она уже ящик без всяких отверстий.

Пятый элемент The Fifth Element, 1997

Корбен выхватывает у Корнелиуса камень воды, который тут же превращается в камень огня, а камень воды снова в руках у Корнелиуса.

Коломбиана Colombiana, 2011

Чиновник держит в руках MMC/SD флеш-карту, а в компьютер вставляет уже обычную 3,5-дюймовую дискету. Видимо, до режиссеров фильма все-таки дошло, что в 1992 году не было таких флеш-карт, жаль только, что так поздно.

Терминатор: Генезис Terminator: Genisys, 2015

Внимание, вопрос: на какой высоте летит самолет, если из его иллюминаторов видны дуги траекторий межконтинентальных баллистических ракет?

Правильный ответ: от 1 000 км! Вы когда-нибудь летали на самолете выше 20 км?

И да, судя по кривизне дуг, идет война между жителями Вилларибо и Виллабаджо.

Сокровище нации: Книга тайн National Treasure: Book of Secrets, 2007

У Бена в кармане розовый игрушечный зайчик, но когда все переместились в «овальный кабинет», в кармане у него уже совсем другая игрушка.

Властелин колец: Возвращение короля The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003

В сцене прощания у Сэма между кадрами пропадает жилет. Может, Фродо на память прихватил?