17 звезд, которые блистают на красных дорожках, а в обычной жизни одеваются как соседи из вашего двора

Часто мы видим знаменитых людей на красной дорожке с безупречной прической, идеальным макияжем и в шикарной дизайнерской одежде. Но это вовсе не означает, что в обычной жизни они всегда при полном параде. Например, Шарлиз Терон, Риз Уизерспун или даже Леонардо Ди Каприо не переживают по поводу стиля и модных правил. Они позволяют себе не беспокоиться о том, что думают окружающие, и выглядеть так, как им вздумается.

Мы в AdMe.ru внимательно наблюдаем за известными людьми за пределами красных дорожек. И с уверенностью можем сказать: если вам вдруг покажется, что ваш повседневный образ недостаточно крут, помните, что где-то сейчас по улице может идти Кира Найтли, Аня Тейлор-Джой или другая звезда, которая совсем не волнуется по поводу своего наряда.

Киану Ривз

Кира Найтли

Сара Джессика Паркер

Хелена Бонем Картер

Синтия Никсон

Мила Кунис

Кристен Стюарт

Кортни Кокс

Аня Тейлор-Джой

Джулия Робертс

Джаред Лето

Рейчел Макадамс

Шайа Лабаф

Шарлиз Терон

Леонардо Ди Каприо

Кейли Куоко

Риз Уизерспун