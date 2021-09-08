17 звезд, которые неотразимы на красных дорожках, а в жизни абсолютно не парятся насчет одежды
За образы знаменитостей, созданные для красных дорожек, отвечают команды профессионалов. Поэтому вполне естественно, что каждый публичный выход звезды становится поводом для бурного обсуждения. Мы разбираем наряды селебрити до мелочей, рассматриваем их макияж и укладку, пытаясь примерить эту красоту на себя. И крайне редко задаемся вопросом, как же наши иконы стиля одеваются в обычной жизни, когда идут за покупками или отправляются на встречу с друзьями.
Мы в AdMe.ru захотели посмотреть, какую одежду носят звезды, когда на них не устремлен свет софитов.
Мерил Стрип
Сара Джессика Паркер
Алисия Сильверстоун
Лили Коллинз
Джуд Лоу
Мила Кунис
Люси Лью
Джаред Лето
Рэйчел Макадамс
Рианна
Микки Рурк
Ванесса Паради
Кристен Стюарт
Колин Фаррелл
Мадонна
Шон Пенн
Хлоя Севиньи
Какую одежду в обычной жизни предпочитаете вы? И как часто вы вдохновляетесь образами с красных дорожек?
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