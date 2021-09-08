17 звезд, которые неотразимы на красных дорожках, а в жизни абсолютно не парятся насчет одежды

За образы знаменитостей, созданные для красных дорожек, отвечают команды профессионалов. Поэтому вполне естественно, что каждый публичный выход звезды становится поводом для бурного обсуждения. Мы разбираем наряды селебрити до мелочей, рассматриваем их макияж и укладку, пытаясь примерить эту красоту на себя. И крайне редко задаемся вопросом, как же наши иконы стиля одеваются в обычной жизни, когда идут за покупками или отправляются на встречу с друзьями.