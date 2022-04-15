17 звезд «Гарри Поттера», которые играли в не менее крутом кино, но все об этом забыли

Последний фильм о Гарри Поттере вышел на экраны более 10 лет назад, но сага о юном волшебнике до сих пор в наших сердцах. А актеры, которые в ней сыграли, кажется, были рождены именно для нее.

Мы в AdMe.ru, как и многие наши читатели, обожаем поттериану и уверены, что ее актерский состав практически идеален. А сегодня мы решили вспомнить, где еще снимались люди, которых мы навечно связали со школой магии Хогвартс.

Джейсон Айзекс

Джейсон Айзекс часто играет отрицательных персонажей, поттериана не стала исключением: роль изворотливого и надменного Люциуса Малфоя стала для актера звездной. Параллельно со съемками в серии фильмов о мальчике, который выжил, Айзекс снялся в картине «Питер Пен», где сыграл сразу двух героев: Джорджа Дарлинга и капитана Крюка. А еще за 2 года до этого в фильме «Сладкий ноябрь» исполнил эксцентричного персонажа, любящего щеголять в женской одежде.

Шон Биггерстафф

Шон Биггерстафф известен по роли Оливера Вуда — капитана команды Гриффиндора по квиддичу. Но первым фильмом с его участием был «Зимний гость», который вышел на экраны в 1997 году. Картина получила сразу 3 награды Венецианского кинофестиваля. Приз за лучшую актерскую роль получила Эмма Томпсон, сыгравшая в поттериане прорицательницу Сивиллу Трелони. Кстати, картина стала режиссерским дебютом Алана Рикмана, известного по роли профессора Снегга.

Ричард Харрис

Ричард Харрис сыграл директора Хогвартса Альбуса Дамблдора в первых двух фильмах о юном волшебнике. А буквально за год до выхода картины «Гарри Поттер и философский камень» он сыграл в нем менее культовой ленте «Гладиатор» — там он исполнил роль императора Марка Аврелия.

Мэгги Смит

Многим миллениалам Мэгги Смит запомнилась как Минерва Макгонагалл — строгий, но справедливый декан Гриффиндора. А ведь в 1992 году актриса сыграла очень похожего персонажа — мать-настоятельницу женского монастыря в искрометной комедии «Действуй, сестра».

Дэвид Брэдли

Мировое признание британскому актеру принесла роль противного завхоза Хогвартса Аргуса Филча, но блистал он и в других знаковых фильмах. Например, в комедийном боевике «Типа крутые легавые», вышедшем на экраны в 2007 году.

Иэн Харт

Признайтесь, вам тоже трусливый профессор Квиррелл сразу показался мутным персонажем? Кто бы мог подумать, что Иэн Харт, блестяще сыгравший роль преподавателя защиты от темных искусств, попавшего во власть Волан-де-Морта, до этого дважды исполнил роль бесшабашного Джона Леннона. Первый раз он сделал это в фильме «Часы и времена», вышедшем на экраны в 1991 году, а второй буквально спустя 3 года в картине «Битлз: Четыре плюс один (Пятый в квартете)».

Джон Клиз

«Почти безголовый Ник» троллит зрителей с конца 1960-х годов. Джон Клиз, сыгравший приведение Гриффиндора, — участник комик-группы «Монти Пайтон», выпускавшей ТВ-шоу и снявшей несколько фильмов, в том числе «Монти Пайтон и Священный Грааль».

Джон Хёрт

Актер сыграл в поттериане не самую большую, но значимую роль — мистера Олливандера, изготавливающего волшебные палочки. В этом добряке не сразу можно признать грозного Адама Сатлера из фильма «V значит вендетта».

Джули Уолтерс

Актрису знают по роли матери многочисленного семейства Уизли, но у Джули Уолтерс богатый послужной список и множество кинонаград. Один из самых ярких фильмов с ее участием — мюзикл «Mamma mia».

Кеннет Брана

Актеру, известному поттероманам по роли Златопуста Локонса, принадлежит рекорд как единственному человеку, номинированному на «Оскар» в 7 различных категориях. За фильм «Генрих V», где Брана выступил не только как актер исполнивший главную роль, но и как режиссер, его номинировали 2 раза, правда, награду он тогда не получил.

Джемма Джонс

Джемма исполнила в поттериане небольшую роль — школьной целительницы Поппи Помфри, которая не раз лечила попадающих в разные передряги главных героев саги. А еще актрису можно увидеть в фильмах о Бриджит Джонс, где она блестяще сыграла маму главной героини.

Марк Уильямс

Актер, сыгравшего Артура Уизли — отца дружного семейства и сотрудника министерства магии, можно увидеть в экранизации еще одной британской сказки — «101 далматинец». В этой картине он исполнил роль одного из прихвостней Круэллы Де Вилль. Примечательно, что его напарника сыграл Хью Лори — звезда сериала «Доктор Хаус».

Ширли Хендерсон

Ширли Хендерсон получила мировую славу, когда в свои 40 блестяще сыграла 13-летнюю Плаксу Миртл. И далеко не все узнали назойливое привидение в утонченной Софи Французской из картины «Мария-Антуанетта».

Хелен Маккрори

Одна из самых известных ролей Хелен Маккрори — любящая мать Драко Малфоя Нарцисса. А вот одним из первых фильмов в карьере актрисы стало культовое «Интервью с вампиром». Она сыграла одну из девушек, которых пригласил к себе в номер вампир Лестат.

Билл Найи

Билл Найи — пожалуй, единственный из нашей подборки, кому известность принес не Гарри Поттер. Он отметился во многих культовых фильмах, но одна из самых ярких его ролей — Дейви Джонс из «Пиратов Карибского моря». В поттериане актер сыграл министра магии Руфуса Скримджера.

Предраг Белац

Предрага Белаца, сыгравшего мрачного Игоря Каркарова, мало кто узнал в веселом парне из комедии «Евротур». Зато мрачные черты пожирателя смерти легко угадываются в лорде Донноне из фильма «Хроники Нарнии: Принц Каспиан».

Джим Бродбент

Джим Бродбент запомнился поттероманам как амбициозный и изворотливый профессор Слизнорт, сменивший Снегга на посту преподавателя зельеварения. А ведь на счету актера множество культовых фильмов: «Дневник Бриджит Джонс», «Банды Нью-Йорка», «Облачный атлас» и, конечно, «Мулен Руж!».