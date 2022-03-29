17 ярких звездных доказательств того, что беременность и роды только украшают фигуру
Многие женщины не понаслышке знают, каково это — располнеть после родов. Одни не желают мириться с лишними килограммами и усердно возвращают былые параметры, другие наслаждаются сочными формами и женственными изгибами. Взять ту же Кристину Агилеру, некогда молодую и зеленую обладательницу «Грэмми». Сегодня она — мать двоих детей, которая выглядит на все сто.
Мы в AdMe.ru воодушевились звездными мамами, которые полюбили себя в новом теле и теперь ловят восхищенные взгляды окружающих.
Кристина Агилера, 2 детей
Элисон Ханниган, 2 детей
Дженнифер Лав Хьюитт, 3 детей
Кирстен Данст, 2 детей
Хелена Бонем Картер, 2 детей
Меган Маркл, 2 детей
Джемма Уорд, 3 детей
Джессика Альба, 3 детей
Бейонсе, 3 детей
Джессика Симпсон, 3 детей
Сиара, 3 детей
Лив Тайлер, 3 детей
Крисси Тайген, 2 детей
Кристина Риччи, 2 детей
Тори Спеллинг, 5 детей
Кейт Хадсон, 3 детей
Мэрайя Кэри, 2 детей
А ваша фигура изменилась после родов? Как сильно?
Фото на превью J. Vespa / WireImage / Getty Images, Invision / Invision / East News
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