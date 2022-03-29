17 ярких звездных доказательств того, что беременность и роды только украшают фигуру

Многие женщины не понаслышке знают, каково это — располнеть после родов. Одни не желают мириться с лишними килограммами и усердно возвращают былые параметры, другие наслаждаются сочными формами и женственными изгибами. Взять ту же Кристину Агилеру, некогда молодую и зеленую обладательницу «Грэмми». Сегодня она — мать двоих детей, которая выглядит на все сто.