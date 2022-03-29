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17 ярких звездных доказательств того, что беременность и роды только украшают фигуру

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Многие женщины не понаслышке знают, каково это — располнеть после родов. Одни не желают мириться с лишними килограммами и усердно возвращают былые параметры, другие наслаждаются сочными формами и женственными изгибами. Взять ту же Кристину Агилеру, некогда молодую и зеленую обладательницу «Грэмми». Сегодня она — мать двоих детей, которая выглядит на все сто.

Мы в AdMe.ru воодушевились звездными мамами, которые полюбили себя в новом теле и теперь ловят восхищенные взгляды окружающих.

Кристина Агилера, 2 детей

Элисон Ханниган, 2 детей

Дженнифер Лав Хьюитт, 3 детей

Кирстен Данст, 2 детей

Хелена Бонем Картер, 2 детей

Меган Маркл, 2 детей

Джемма Уорд, 3 детей

Джессика Альба, 3 детей

Бейонсе, 3 детей

Джессика Симпсон, 3 детей

Сиара, 3 детей

Лив Тайлер, 3 детей

Крисси Тайген, 2 детей

Кристина Риччи, 2 детей

Тори Спеллинг, 5 детей

Кейт Хадсон, 3 детей

Мэрайя Кэри, 2 детей

А ваша фигура изменилась после родов? Как сильно?

Фото на превью J. Vespa / WireImage / Getty Images, Invision / Invision / East News
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AdMe/Кино/17 ярких звездных доказательств того, что беременность и роды только украшают фигуру
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