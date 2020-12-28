Мы сравнили фото 17 звезд: на одних у них пухлые щечки, а сейчас — точеные скулы

Несмотря на то, что в мире набирает популярность тип лица с круглыми щечками, или «беби-фейс», ярко выраженные скулы по-прежнему остаются одним из главных трендов и сводят с ума многих людей. Даже от природы круглолицая Селена Гомес поддалась этому веянию и рассталась с очаровательными щечками.

Мы в AdMe.ru выбрали 17 знаменитостей, у которых сейчас прекрасные выразительные скулы, но когда-то были округлые щеки. И, если честно, мы затрудняемся сказать, как им идет больше.

Белла Хадид

Тейлор Свифт

Натали Портман

Меган Фокс

Ким Кардашьян

Адриана Лима

Рене Зеллвегер

Кайли Дженнер

Майли Сайрус

Эмма Уотсон

Зои Кравиц

Селена Гомес

Марго Робби

Николь Кидман

Рианна

Кэти Перри

Тильда Суинтон