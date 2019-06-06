17 знаменитостей, которым, кажется, удалось остановить время

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Вы замечали, что некоторые артисты будто застыли в одном возрасте и почти не меняются 10, а то и 20 лет? Нет, они, конечно, стареют, но делают это как-то уж совсем незаметно. Например, сейчас Тильде Суинтон 58 лет, а выглядит она практически так же, как и в 44 года. Не отстает от нее и Уилл Смит, который в 50 лет мало чем отличается от себя 35-летнего.