17 звезд, которых мы не помним в сериале «Друзья». А они там есть
Культовый сериал «Друзья» выходил на экраны аж 10 лет: с 1994 по 2004 год. За это время в его эпизодах успела появиться пара десятков голливудских звезд первого эшелона. Некоторые из них уже тогда были суперпопулярны (как Брэд Питт или Джулия Робертс), а других мы открыли для себя только сейчас (например, Дакоту Фэннинг или Джованни Рибизи).
AdMe.ru пересмотрел сериал и несказанно удивился тому, как много любимых знаменитостей мы упустили из виду, пока хохотали над шутками Чендлера.
1. Брэд Питт
Брэд Питт появился в сериале в 8-м сезоне и сыграл бывшего одноклассника Моники и Рэйчел, который жутко ненавидит последнюю за то, что она раньше над ним издевалась. По сюжету раньше герой Брэда был полным, как и Моника. Но, глядя на актера, мы в это, конечно, верим с трудом.
2. Гэри Олдмен
Гэри Олдмен сыграл коллегу Джо, актера Ричарда Кросби, в двух эпизодах сериала. Примечательно, что за эту роль Олдмэн был номинирован на премию «Эмми».
3. Джулия Робертс
Однажды Чендлер встречает свою бывшую одноклассницу Сьюзи, над которой он подтрунивал в школе. Та горит желанием отомстить своему обидчику. Играет эту девушку Джулия Робертс.
4. Хью Лори
В лице обычного пассажира самолета, на котором Рэйчел летит в Лондон, зрители узнали будущего доктора Хауса — Хью Лори.
5. Чарли Шин
Во 2-м сезоне Фиби заболевает ветрянкой, и в это время к ней приезжает возлюбленный. Он тоже подхватывает болезнь.
В роли бойфренда Фиби — известный бунтарь Чарли Шин.
6. Брук Шилдс
Брук Шилдс сыграла в «Друзьях» помешанную поклонницу доктора Рейморея, роль которого Джо исполнял в сериале «Дни нашей жизни».
7. Шон Пенн
Шон Пенн играет в сериале Эрика — обманутого жениха Урсулы, близняшки Фиби. Он думает, что его возлюбленная — благовоспитанная учительница, занимающаяся благотворительностью. Но Фиби открывает ему правду.
Эрик и Фиби начинают встречаться, но отношения быстро заканчиваются из-за сходства девушки с сестрой.
8. Бен Стиллер
Бен Стиллер сыграл друга Рэйчел, с которым она хочет пойти на свидание. Однако у парня проблемы с нервами, о чем Росс пытается предупредить девушку.
9. Вайнона Райдер
Вайноне Райдер в «Друзьях» досталась роль Мелиссы — однокурсницы Рэйчел по колледжу.
10. Алек Болдуин
Алек Болдуин перевоплотился в веселого Паркера — друга Фиби. Паркер слишком жизнерадостный и своим позитивным взглядом на вещи раздражает всех вокруг.
11. Джованни Рибизи
Звезда сериала «Подлый Пит» сыграл одного из значимых персонажей в «Друзьях». Джованни Рибизи снялся в роли брата Фиби, ради которого она решилась стать суррогатной матерью и подарить родственнику и его возлюбленной долгожданного ребенка.
12. Брюс Уиллис
Брюс Уиллис сыграл отца девушки Росса, студентки. Его герой Пол Стивенс знакомится с Рэйчел, и у них завязываются отношения.
13. Дэнни Де Вито
Рэйчел с Моникой устраивают девичник для Фиби и приглашают на него стриптизера. Его играет Дэнни Де Вито. В итоге девушки доводят его героя до слез.
14. Риз Уизерспун
Риз Уизерспун появилась в сериале в роли избалованной сестры Рэйчел Джилл. Капризная девушка не работает и живет на деньги родителей.
15. Жан-Клод Ван Дамм
Во 2-м сезоне зрители увидели в сериале камео Жан-Клода Ван Дамма: герои встретились с актером во время съемок фильма с его участием.
16. Дакота Фэннинг
Восходящая звезда сыграла маленькую девочку в доме, который покупают Моника и Чендлер.
17. Робин Уильямс
Робин Уильямс перевоплотился в мужчину, которому изменяет жена, а Билли Кристал выступил в роли утешителя обманутого мужа.
Скольких знаменитостей из списка вы заметили в сериале?