17 знаменитостей, которых мы привыкли видеть зрелыми. А ведь они тоже были молодыми
Порой актерам нужно приложить массу усилий и потратить много лет на то, чтобы завоевать славу и популярность. Поэтому зрителям может показаться, что некоторые звезды так и выглядели всегда: с морщинками и проступающей сединой. Но ведь это не так. И часто оказывается, что артистов, которые сейчас знакомы всем, на фото, сделанных в юном возрасте, можно и не узнать.
Мы в AdMe.ru вспомнили некоторых любимых актеров и актрис, прошерстили интернет и посмотрели, какими они были в молодости. И некоторые действительно порядком изменились. А кто-то выглядит так, будто и не было этих лет.
Анжелика Хьюстон
Джон Литгоу
Шарлотта Рэмплинг
Барбара Херши
Стэн Ли
Фрэнсис Фишер
Аннетт О’Тул
Мэри Стинберджен
Роберт Карлайл
Кристин Скотт Томас
Джина Роулендс
Уоллес Шон
Джеймс Нафтон
Ванесса Редгрейв
Сьюзан Салливан
Эллен Дедженерес
Джина Гершон
Кто из этих актеров, на ваш взгляд, изменился больше всех?
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