17 знаменитостей, которые нарушили дресс-код и получили от этого удовольствие

Дресс-код на таких мероприятиях, как вручение наград, фестивали и кинопремьеры, строгий, но простой: смокинг для мужчин и вечернее или коктейльное платье для женщин. Бывает, что звезды не против запомниться миллионам зрителей, создав необычный образ. Но зачастую на первый план выходит банальный вопрос удобства.

Мы в AdMe.ru заинтересовались этой темой и отыскали случаи, когда знаменитости проигнорировали правила и привлекли к себе внимание миллионов человек.

Хлоя Чжао

Обладательница «Оскара» 2021 года, получившая награду за фильм «Земля кочевников» в номинации «Лучший режиссер», пришла на церемонию в платье от Hermès и... кроссовках. Согласно дресс-коду black tie допустимым видом обуви считаются туфли на высоких каблуках. Достаточно разумное нарушение правила: провести полночи на шпильках — то еще испытание.

Билли Айлиш

На церемонии вручения «Оскара» в 2020 году певица появилась в брючном костюме от Chanel. Билли нередко высказывалась, что предпочитает свободную одежду, поэтому такой выбор был неудивителен.

Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон пришел на премьеру фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II» в пижаме и в носках без ботинок. Правда, стоит отметить, что наряд был гармонично выдержан в сером цвете.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2017 года в джинсовых шортах. Правда, модель дополнила образ элегантным топом от Alexandre Vauthier и украшениями.

Кейт Миддлтон

Дресс-код total black, разрешающий одежду только черного цвета, был проигнорирован Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA-2018. Хотя платье от Jenny Packham все же имело темный оттенок.

Джулия Робертс

В 2016 году Джулия Робертс вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в длинном платье, скрывающем туфли. Но стоило ей начать подниматься по лестнице, как все увидели, что обуви на актрисе и вовсе нет. И это при том, что даже туфли без каблука не рекомендуются правилами кинофестиваля.

Джоди Фостер

Обладательница «Оскара» 1992 года, награжденная за фильм «Молчание ягнят» в номинации «Лучшая актриса», отказалась от вечернего платья. Джоди Фостер запомнилась всем элегантным нарядом — брючным костюмом от Armani с шелковыми перчатками.

Билли Портер

Актер Билли Портер использовал возможности как мужского, так и женского дресс-кода: он надел верхнюю часть смокинга на вечернее платье. «Туфли на каблуках помогли мне почувствовать уверенность в себе», — поделился своими ощущениями Билли.

Кристен Стюарт

На премьеру одного из фильмов Каннского кинофестиваля Кристен Стюарт пришла в необычном по своей простоте костюме — топе и длинной юбке. Но оказалось, это было платье от Chanel.

Тимоти Шаламе

Появиться на церемонии вручения «Оскара» в спортивном костюме на молнии? Для элегантного Тимоти Шаламе это не проблема, тем более что его костюм — от Prada.

Шэрон Стоун

На церемонию вручения «Оскара» в 1996 году актриса надела серую водолазку от Gap. Каково же было удивление публики, когда выяснилось, что эта элегантная вещь стоила всего лишь $ 21.

Эзра Миллер

Такой необычный образ от Moncler Pierpaolo Piccioli актер выбрал для появления на премьере фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

Дайан Китон

Дайан Китон не раз надевала на церемонию не платье, а костюм. Впервые это произошло в 1978 году, когда она получала «Оскар» за работу в фильме «Энни Холл». А в 1993 году она дополнила образ длинным пальто.

Серена Уильямс

На Met Gala 2019 года знаменитая теннисистка была в ярко-желтом платье от Atelier Versace. При этом она элегантно нарушила дресс-код в отношении обуви, выбрав и кроссовки под цвет платья.

Lil Nas X

На церемонии вручения премии «Грэмми» 2020 года 20-летний рэпер Lil Nas X появился на красной ковровой дорожке в костюме цвета фуксии от Versace и ковбойской шляпе. Если не обращать внимания на ослепляющую расцветку наряда, такой выбор не был случайным: артист получил статуэтку в номинации «Лучшее видео», где он предстал в образе ковбоя.

Трей Паркер и Мэтт Стоун

Создатели «Южного парка» явились на вручение премии «Оскар» 2000 года в вечерних платьях. Причем наряд Трея напоминал зеленое платье Дженнифер Лопес от Versace, которое произвело фурор в том же году на красной дорожке «Грэмми». А Мэтт надел платье, похожее на то, что было на Гвинет Пэлтроу на церемонии награждения «Оскаром» годом ранее.