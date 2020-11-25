17 фактов о съемках главного фильма о динозаврах, который изменил мир кино

В 1993 году вышел фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода», который совершил технологическую революцию в мире кино, сравнимую, по словам Джорджа Лукаса, с изобретением лампочки или первым телефонным звонком. А известный американский кинокритик и писатель Том Шон заявил, что эта лента ознаменовала столь же глубокую революцию, как появление звука в 1927 году.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как же снимали этот эпохальный фильм. Мы прочитали всевозможные интервью с создателями киноленты и актерами и выяснили много любопытного. А в конце мы приготовили бонус, который изменит ваше восприятие велоцирапторов, нагонявших страх и ужас на героев картины Стивена Спилберга.

1.

Этот научно-фантастический фильм основан на одноименном романе Майкла Крайтона. Писатель запросил $ 1,5 млн за права на свой роман. А затем студия Universal Pictures заплатила Крайтону еще $ 500 тыс. за адаптацию сценария для экранизации.

Крайтон отметил, что сюжетная линия в книге гораздо длиннее, а фильм содержит лишь 10–20 % романа. Для экрана пришлось отказаться от многих сцен насилия, а также тех сцен, на съемки которых потребовались бы огромные средства. В частности, Спилберг удалил сцену, в которой прокомпсогнат нападает на маленького ребенка. А из-за ограниченного бюджета пришлось отказаться от сцены, в которой тираннозавр преследует Гранта и детей по реке, перед тем как Малдун успокоит его. Правда, оба сюжета вошли в сиквелы.

2.

Подготовка к съемкам длилась 25 месяцев. Фильм снимали на Гавайских островах. В один из дней на Гавайи обрушился сильнейший ураган «Иники». И некоторые сцены шторма, показанные в фильме, — настоящие кадры, снятые во время урагана.

3.

Главного персонажа — палеонтолога Алана Гранта — должен был сыграть Хариссон Форд. Но он отказался. А Джим Керри пробовался на роль Яна Малкольма, но роль в итоге досталась Джеффу Голдблюму. По словам кастинг-директора фильма Джанет Хиршенсон, «Керри тоже был великолепен, но, думаю, Джефф был убедительнее».

4.

Большинство динозавров было нарисовано на компьютере. В те годы компьютерная графика только зарождалась, и добавление динозавров после окончания съемок было чем-то новым для актеров. Ведь им приходилось взаимодействовать на съемочной площадке фактически с пустотой. Специалисты по эффектам говорили им: «Там, на дереве, есть листок бумаги, на котором нарисован крестик. Просто смотри на него. Это брахиозавр».

5.

Съемки с несуществующими динозаврами приводили к некоторой путанице на площадке. Лаура Дерн рассказала, что в одной из сцен актеры должны были показать испуг, услышав рев тираннозавра. Но так как на самом деле никакого рева и динозавра не было на съемочной площадке, то все они смотрели в разные стороны, еще и в разное время. Чтобы решить эту проблему, режиссер Стивен Спилберг взял в свои руки мегафон и закричал «р-р-а-а-а-у-у!».

6.

Стэн Уинстон сконструировал тираннозавра в натуральную величину: его длина равнялась 11 м, а в высоту он был 5,5 м. Это было существо с гидравлическим приводом, которое во время движения было похоже на мимо проезжающий автобус.

7.

Однажды с ним произошло небольшое ЧП. Незадолго до начала съемок сцены, в которой должен был дождь, поролоновая кожа этого динозавра начала поглощать воду, и вся электроника отключилась. И тираннозавр стал дрожать. Продюсер Кэтлин Кеннеди рассказала: «Он напугал нас до смерти. Мы обедали, и внезапно тираннозавр ожил. Сначала мы не поняли, в чем дело, а потом догадались, что это из-за дождя. Вы бы слышали, как люди кричали».

8.

Звукорежиссер Гэри Райдстром обратил внимание, как его домашний питомец — маленький джек-рассел-терьер по кличке Бастер — грызет свою веревочную игрушку, мотая головой и издавая рык. Так вот, когда в кино тираннозавр трясет добычу своими массивными челюстями, на самом деле мы слышим рык Бастера, просто слегка видоизмененный. Вот еще одно коротенькое закулисное видео, как это механическое чудище вело себя на съемочной площадке:

9.

Кстати, в сцене, когда тираннозавр пытается добраться до детей, аниматронная кукла опустила голову ниже, чем планировалось. От этого даже лопнуло оргстекло, которым защищались маленькие актеры. Это не было запланировано. Их крики были искренними, причем настолько громкими, что Спилберг решил оставить этот дубль в финальной версии.

«А еще видно, как у тираннозавра в этот момент сломался и отлетел зуб», — добавляет Джозеф Маццелло, исполнитель роли Тимми Мерфи.

10.

Вернемся к озвучке животных. Гэри Райдстрому предстояло решить трудную задачу: ему практически с нуля нужно было создать десятки различных звуков, издаваемых динозаврами. А дело в том, что даже ученые не знают, какие звуки издавали эти давно вымершие животные. Как рассказал Райдстром, он несколько месяцев записывал звуки животных, затем их замедлял, а также накладывал друг на друга.

В итоге, когда в кино велоцираптор лает, на самом деле мы слышим звук, издаваемый черепахами во время спаривания. Дыхание велоцираптора является звуком, издаваемым лошадью. А шипение этого динозавра на самом деле является шипением разгневанного гуся. Пение брахиозавра на самом деле является голосом осла. Только что вылупившийся динозавр звучит голосом совенка.

11.

Когда в кадре появляется дилофозавр, он склоняет голову к Деннису Недри и издает манящую трель. Это звук улюлюканья лебедя. «А когда дилофозавр раскрывает свой устрашающий капюшон, использовался звук гремучей змеи и скрипучий голос ястреба», — рассказал звукорежиссер. Напомним, за свою работу он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший звук».

12.

К слову, дилофозавр в фильме сильно отличается по размеру от своего реального аналога, он гораздо меньше. Сделано это для того, чтобы зрители не воспринимали его как грозного хищника. А еще его раскрывающийся воротник на шее и способность плеваться ядом полностью выдуманы. Созданная для фильма аниматронная модель управлялась кукловодами, сидящими на траншее в полу съемочной площадки.

13.

Для работы марионетки трицератопса по кличке Уинстон потребовалось 8 человек. Один управлял глазами с помощью пульта дистанционного управления, а другие сидели в яме под динозавром. Каждой конечностью управлял конкретный кукловод, а другие управляли ртом, языком и дыхательным механизмом.

14.

В фильме в тематическом парке в качестве туристических автомобилей использовался Ford Explorer. Напомним, по сюжету они полностью автономны. На самом деле машины управлялись водителями, спрятанными в багажнике.

15.

А вот как снимали велоцирапторов — на кукловодов надевали поролоновый костюм, обтянутый кожей, имитирующей кожу динозавра. Таким образом, практически во всем фильме мы видим актеров, бегающих в костюмах велоцираптора. В том числе и в знаменитой сцене на кухне.

16.

Съемки во время дождя были непростыми. Ариана Ричардс, исполнительница роли Лекси Мерфи, внучки Хаммонда, вспоминает: «Было очень мокро. Я тогда выпила огромное количество горячего чая, чтобы не заболеть. На нас дули ветровые машины, и постоянно лил дождь. Специалисты по прическам и макияжу то и дело измазывали нас, чтобы мы выглядели достаточно грязными».

17.

Помните сцену, когда вода в стаканах вибрировала из-за массивных шагов приближающегося к машине тираннозавра? Оказывается, идея включить эпизод со стаканами с водой пришла Спилбергу в тот момент, когда он стоял в пробке. Он в машине громко слушал группу Earth, Wind & Fire и заметил, как от басов вибрирует автомобильное зеркало.

На съемках специалист по эффектам Майкл Лантьери, после многих неудачных попыток получить желаемую рябь, наконец придумал прикрепить к приборной панели машины гитарную струну. Он ее дергал и тем самым вызывал рябь на воде в стаканах. Кажется, это идеальный способ убедить зрителя, что сейчас произойдет что-то нехорошее.

Реакция на фильм

Фильм получил более 20 наград, в том числе 3 премии «Оскар» (за технические достижения в области визуальных эффектов и звукового дизайна). «Парк юрского периода» считается вехой в развитии компьютерных изображений и аниматронных визуальных эффектов.

Фильм собрал в международном прокате более $ 912 млн, став самым кассовым фильмом 1993 года. Лента держала этот рекорд до выхода «Титаника» в 1997 году.

Лора Дерн, исполнительница роли доктора Элли Сэттлер, вспоминает: «Когда меня встречали на улицах, люди говорили: „О, черт возьми, ты — та девушка, которая засунула руку в какашки динозавров!“ Я встречала детей, которые боялись пожимать мне руку, будто я их не мыла после той сцены».

А Сэм Нилл (доктор Алан Грант) рассказывает: «Меня часто останавливают на улице, но чаще всего из-за „Парка юрского периода“. И даже если я еду на Филиппины, в Руанду или любую другую страну, люди все равно меня там узнают. И как только они меня видят, они начинают рычать, как динозавры».

В 2011 году фильм вошел в список наиболее достоверных научно-фантастических фильмов по версии NASA.

«Парк юрского периода» показал кинематографистам, что многие из тех идей, которые казались невозможными или слишком дорогими, теперь можно воплощать в жизнь посредством компьютерных технологий. Именно этот фильм побудил Джорджа Лукаса делать приквелы «Звездных войн», а Питера Джексона — снимать «Властелина колец» и «Кинг-Конга».

В целом, благодаря «Парку юрского периода», в последующие годы также вышли «Джуманджи», «День независимости», «Пятый элемент», «Звездный десант», «Титаник» и «Годзилла».

Бонус: велоцирапторы в фильме показаны неверно

Велоцирапторы в реальной жизни выглядели совсем не так, как в «Парке юрского периода». На самом деле эти динозавры были размером примерно с индейку, их длина вместе с хвостом была до 1,5 м. И у них было оперение. Доказать это удалось только в 2007 году, когда исследователи обнаружили перья на предплечье велоцираптора, найденного в Монголии.