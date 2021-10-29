17 известных личностей, которые считают особенную улыбку своей фишкой, а не изъяном
Словосочетание «голливудская улыбка» прочно ассоциируется с идеально ровными и белоснежными зубами. Но на деле многие знаменитости не всегда стремятся соответствовать этим стандартам. Улыбки, при которых видно верхнюю десну, трогательную щербинку или не совсем ровный зубной ряд, отнюдь не мешают им быть успешными и обворожительными.
Мы в AdMe.ru искренне восторгается героями нашей подборки, которые своим примером доказывают: не стоит комплексовать по поводу внешности, ведь любой кажущийся изъян на самом деле эксклюзивная особенность.
Натали Портман
Джулия Робертс
Аврил Лавин
Дженнифер Гарнер
Николь Кидман
Вуди Харрельсон
Алессандра Амбросио
Джорджия Мэй Джаггер
Синтия Никсон
Рики Жерве
Кэндис Свейнпол
Лорен Хаттон
Джон Хидер
Линдси Уиксон
Бейонсе
Кейт Мосс
Гвен Стефани
А вам приходилось работать над улыбкой или вы тот везунчик, которому от природы достались идеальные зубы?
Фото на превью Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
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