17 известных личностей, которые считают особенную улыбку своей фишкой, а не изъяном

Словосочетание «голливудская улыбка» прочно ассоциируется с идеально ровными и белоснежными зубами. Но на деле многие знаменитости не всегда стремятся соответствовать этим стандартам. Улыбки, при которых видно верхнюю десну, трогательную щербинку или не совсем ровный зубной ряд, отнюдь не мешают им быть успешными и обворожительными.