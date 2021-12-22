17 сцен из «Гарри Поттера», которые многое объясняют, но их почему-то вырезали при монтаже

Любимая миллионами киновселенная магии и волшебства все еще таит в себе множество секретов. Отчасти потому, что некоторые сцены безжалостно вырезали при монтаже и мы пропустили массу важных или просто комичных моментов.

Мы в AdMe.ru тоже любим фильмы о Гарри Поттере и хотим рассказать вам о вырезанных сценах, которые многое могут разложить по полочкам.

1. Гарри и Хагрид едут в метро и обсуждают будущие покупки в Косом Переулке

Гарри узнал, что ему предстоит купить волшебную палочку и перчатки из кожи дракона, чему удивился, ведь он и не подозревал о существовании драконов. А Хагрид поделился с Гарри тем, что хотел бы купить себе дракона. Согласитесь, было бы круто, если бы мы все же увидели сцену поездки с великаном в магловском метро.

2. Сокурсники обсуждают Гарри, думая, что он наследник Слизерина, потому что говорит на змеином языке

3. Гарри и Рон пугаются одичавшей машины мистера Уизли в лесу

Они наткнулись на машину по пути в пещеру к Арагогу и подумали, что это какой-то большой монстр. Но в итоге автомобиль спас их от пауков.

4. Портрет Полной Дамы заменяют на картину с рыцарем — сэром Кэдоганом

5. Студенты Гриффиндора обсуждают с Макгонагалл проникновение в общую комнату Сириуса Блэка через вход в портрете

Они выясняют, что сэр Кэдоган пропустил незнакомца, потому что у того был пароль. А произошло это потому, что Невилл, который записывал все пароли из-за частой их смены на бумажку, просто потерял ее.

6. Студенты Хогвартса встречают Академию магии Шармбатон и Институт Дурмстранг гимном школы

А это значит, что не только гости отличились своими приветственными магическими выступлениями, но и Хогвартс ответил им. Жаль, нам этого не показали.

7. Профессор Трелони 2 минуты забавно ужинает во время вступительной речи Долорес Амбридж в качестве нового преподавателя Защиты от Темных искусств

У нее просто не получается нормально поесть: то она чуть не подавилась, то заслушалась и крем упал мимо тарелки. Ложку с остатками крема профессор почему-то положила в бокал, в котором потом помыла руки, поскольку испачкала их тем же кремом.

8. Амбридж наблюдает за Драко и его друзьями, которые издеваются над другими студентами

Как мы узнаем позже, она позвала их следить за отрядом Поттера вместе с Филчем. Они несколько раз пытались поймать Гарри и его друзей в Выручай-комнате.

9. Амбридж рассказывает о том, как она ненавидит детей, а любая ее попытка что-либо исправить проваливается

Амбридж направила свою волшебную палочку в сторону Гарри и Гермионы и собиралась произнести заклинание, но ее прервал хруст веток из леса.

10. Гарри замечает исчезновение Малфоя с карты Хогвартса

Гарри обращал внимание на это несколько раз, но Гермиона сомневалась в достоверности карты. В то время Малфой проводил эксперименты с исчезательным шкафом в Выручай-комнате.

11. В пещере с фальшивым крестражем Дамблдор рассказывает Гарри подробности о Томе Реддле

Когда-то давно Том Реддл заманил сюда своих сокурсников, которые в итоге пострадали. Видимо, именно из-за того случая Дамблдор предположил, что в пещере может находиться один из крестражей.

12. Мистер Уизли делает радио для Ордена Феникса

Вот откуда у Рона радио, которым он пользовался во время поиска главными героями крестражей и с помощью которого следил за именами родных и близких в списке пропавших без вести.

13. Гарри и Рон в облике работников министерства предупреждают отца Рона о слежке

14. Рон рассказывает Гарри и Гермионе, что слышал в министерстве о преследовании людей. Главные герои обсуждают странности крестражей

Рон сказал, что людей находят потому, что они произносят имя Того-Кого-Нельзя-Называть. Главные герои предположили, что крестражи ведут себя как живые, поэтому чувствуют присутствие хозяина. О том, как сказалось пагубное влияние кулона на главных героях, мы узнаем позже.

15. Гарри и Рон охотятся в лесу, охота перерастает в шуточный поединок, и Рон едва не попадает в Гарри заклинанием

16. Рон учит Гермиону бросать камешки по воде, что показывает их сближение и намекает на чувства друг к другу

В фильмах мы почти не видели, как Рон и Гермиона сближаются, и, оказывается, как минимум одна такая трепетная сцена, где они вместе отдыхают и бросают камешки в воду, была вырезана.

17. Когда студентов Слизерина увели в темницу, Малфой их освобождает

Малфой пробил стену и освободил своих друзей, чтобы поймать Гарри. Но в финальной версии фильма мы так и не узнали, с чьей помощью слизеринцы выбрались из темницы.