17 важных моментов в популярных мультфильмах, о которых никто не задумывался (До сегодняшнего дня)

Когда мы смотрим какой-нибудь мультфильм в юном возрасте, то о многих моментах даже не задумываемся или же их попросту не замечаем. Да что там дети — даже взрослым не всегда приходят в голову мысли, которые могут кардинально изменить представление о той или иной анимационной ленте или ее персонаже. К примеру, мало кто обращал внимание на то, что у Микки-Мауса уши всегда круглые, под каким бы ракурсом он ни был показан зрителю. Следовательно, уши этого мышонка шарообразные.

Мы в AdMe.ru пересмотрели некоторые популярные мультики и обратили внимание на некоторые важные моменты, которым раньше не придавали значения.

Король Лев

Один из самых печальных фактов в мультфильме «Король Лев», о котором никто не задумывается: мама Симбы ведь провела многие годы с болью в сердце не только от потери своего мужа, но и от пропажи единственного сына.

Душа

В одной из сцен мультфильма советник душ по имени Джерри знакомит наставников со своими подопечными. Он вызывает на сцену Марию Мартинес, а затем зовет ей в пару душу под номером 108 210 121 415. Эта душа неспроста имеет такой номер. По подсчетам Справочного бюро населения (Population Reference Bureau), всего на планете когда-либо рождалось чуть более 108 млрд человек (по состоянию на 2019 г.).

История игрушек

По сюжету все игрушки в этой мультяшной вселенной живые, хотя и тщательно скрывают это от людей. И вы только представьте, каково игрушкам для собак: они живут самой ужасной жизнью.

Кстати, поскольку игрушки не пытаются спрятаться от камер наблюдения во вселенной «Истории игрушек», очень вероятно, что существует какое-то тайное общество, которое знает об их разумности.

Том и Джерри

На самом деле Том и Джерри — лучшие друзья. Просто Том вынужден притворяться, что он ненавидит Джерри, тем самым спасая его. Ведь если бы Том не делал вид, что пытается поймать мышку, то владелец заменил бы его другим котом, который на самом деле поймал бы и съел бы бедного мышонка.

Моана

В мультфильме бабушка Моаны говорит, что их народ прекратил исследования океана после того, как Мауи украл сердце Та Фити, и лодки с путешественниками перестали возвращаться домой. И случилось это примерно 1 тыс. лет назад.

Бабушка описала реальное историческое событие в полинезийской истории, известное как «Долгая пауза». Дело в том, что полинезийцы были опытными мореплавателями. Однако, как только распространение колонизации достигло Самоа и Фиджи, все путешествия в океане внезапно прекратились примерно на 2 тыс. лет. Достоверная причина этой паузы неизвестна, но есть предположение, что в этом виноваты сильные ветра Эль-Ниньо.

Микки-Маус

Уши Микки-Мауса всегда выглядят круглыми независимо от того, в каком положении находится голова этого персонажа. Следовательно, его уши на самом деле являются шарообразными.

Валл-И

В мультфильме «Валл-И» корабль создает искусственную гравитацию только для того, чтобы усадить людей в антигравитационные кресла.

Анастасия

Во время сцены, когда главная героиня в заброшенном дворце танцует вальс с воображаемыми людьми, Анастасия — единственный персонаж в кадре, который отражается на полу.

Американский хвост (Американская история)

Действие этого мультфильма происходит в 1886 году, когда главные герои прибывают в Америку. В некоторых сценах можно увидеть строящуюся и уже затем готовую скульптуру — статую Свободы. В мультфильме она имеет исторически верный цвет — медный. И только после 1900–1906 годов статуя позеленела из-за окисления.

Университет монстров

В мире монстров энергия вырабатывается благодаря крикам испуганных детей. Эта энергия накапливается в виде газа в специальных баллонах. Поэтому в роли электричества у них выступает тот самый газ. И вместо проводов у них используются трубы, а вместо выключателей — клапаны.

Белоснежка и семь гномов

Тщеславная и злобная Королева в этом мультфильме — могущественная ведьма, которая может сварить нужное зелье, чтобы с помощью него превратиться в старуху. И в то же время она почему-то неспособна сварить зелье, чтобы стать более красивой.

Шрек

В «Шреке» можно разглядеть непреднамеренный реалистичный посыл, суть которого в том, что люди находят такую вторую половинку, которая соответствует им внешне, независимо от внутренней красоты.

Кстати, если Шрека считали красивым парнем, когда он превратился в человека, то, соответственно, он был неотразимым красавцем и в своем первозданном теле (по стандартам огров).

Черепашки-ниндзя

Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэль жили и работали в Северной Италии. Поэтому было бы логичнее, если бы главные герои мультсериала «Черепашки-ниндзя» любили не пиццу, а ризотто или поленту (традиционные блюда северной части Италии).

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Даг — единственная собака, которой удалось выследить тропическую птицу (Кевина). А все потому, что Даг — охотничий пес (золотистый ретривер). Все остальные собаки — представители сторожевых пород.

ЛЕГО. Фильм

В ленте «ЛЕГО. Фильм» у космонавта по имени Бенни сломан шлем. Трещину в нем он пытается зафиксировать клеем. На самом деле в 1980-х годах компания Lego по ошибке выпустила шлемы с чересчур тонким ободком у подбородка. Из-за этого деталь часто ломалась в нижней части. И дети или сами заклеивали трещину, или оставляли в неизменном виде. На фото выше, в правой части, — оригинальная лего-фигурка космонавта с той самой сломанной деталькой.