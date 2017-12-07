17 твитов, которые доказывают, что знаменитостям тоже приходится сталкиваться с трудностями родительства

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Тема отцов и детей касается всех родителей без исключения. И даже тех, чьи имена мы частенько видим на обложках журналов и рекламных афишах.

AdMe.ru погрузился в глубины Twitter и нашел подтверждение тому, что даже звезды порой сталкиваются с теми же проблемами в воспитании детей, что и обычные люди. Ирония, юмор и понимание в помощь всем молодым родителям.