17 твитов, которые доказывают, что знаменитостям тоже приходится сталкиваться с трудностями родительства

Тема отцов и детей касается всех родителей без исключения. И даже тех, чьи имена мы частенько видим на обложках журналов и рекламных афишах.

AdMe.ru погрузился в глубины Twitter и нашел подтверждение тому, что даже звезды порой сталкиваются с теми же проблемами в воспитании детей, что и обычные люди. Ирония, юмор и понимание в помощь всем молодым родителям.

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Вам попадались твиты смешнее? Делитесь в комментариях.

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1 Комментарии
  • 7 декабря 2017
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  • 13265

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