17 твитов, которые доказывают, что знаменитостям тоже приходится сталкиваться с трудностями родительства
Тема отцов и детей касается всех родителей без исключения. И даже тех, чьи имена мы частенько видим на обложках журналов и рекламных афишах.
AdMe.ru погрузился в глубины Twitter и нашел подтверждение тому, что даже звезды порой сталкиваются с теми же проблемами в воспитании детей, что и обычные люди. Ирония, юмор и понимание в помощь всем молодым родителям.
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