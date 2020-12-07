17 тайных деталей из «Гарри Поттера», от которых даже у самых суровых маглов побегут ностальгические мурашки

В следующем году исполнится ровно 10 лет с момента выхода последнего фильма о Гарри Поттере. На протяжении всего этого времени преданные фанаты фэнтезийной саги продолжают находить все новые и новые детали, которых не подмечали раньше. Да и сами создатели периодически подкидывают свежие факты о закулисной жизни франшизы.

Мы в AdMe.ru нет-нет да находим в «Гарри Поттере» новые отсылки и пасхалки, которые переворачивают наше представление об этой вселенной. 17 самых неординарных фактов мы просто не могли оставить без вашего внимания. А в бонусе вас ждет ностальгическая деталь для фанатов старой техники.

Первым вопросом, который Снегг задал Гарри, он выразил сожаление о смерти его матери

Когда Гарри впервые попадает в класс профессора зельеварения, он сразу же чувствует его неприязнь. Когда Снегг начинает задавать Поттеру вопросы, кажется, что он просто хочет выставить первокурсника дураком. Однако не все так просто, и у этой сцены есть другой, скрытый смысл. Первый вопрос, который Снегг задает Гарри, звучит так: «Что будет, если смешать измельченный корень асфоделя с настойкой полыни?» На викторианском языке цветов асфодель, который является разновидностью лилии, означает: «Мое сожаление последует за тобой до конца». А полынь символизирует отсутствие чего-то и горькое сожаление. Так что вопрос Снегга можно истолковать так: «Я горько сожалею о твоей матери Лили». К слову, все названия растений, которые упоминаются в «Гарри Поттере», реальны — автор взяла их из травника Николаса Калпепера.

У Снегга был реальный прототип

Реальным прототипом Северуса Снегга стал школьный преподаватель химии Джон Неттлшип по прозвищу Язва, о котором у Роулинг и ее одноклассников остались не самые приятные воспоминания. Он был излишне строг к ученикам и особенно к будущей писательнице, которой, с ее гуманитарным складом ума, химия давалась с трудом. Когда Неттлшип узнал, что его связывают с образом профессора зельеварения, он поначалу был слегка задет. Его немного успокоило, что Роулинг основывала образ Снегга на 3 разных людях. «Я просто буду надеяться, что худшие черти взяты от двух других прототипов», — говорил он.

Изначально некоторых персонажей звали по-другому

По словам Джоан Роулинг, у нее сохранилась пара небольших записных книжек, в которых она делала самые первые наброски «Гарри Поттера». В одной из них обнаружился список из 40 имен детей, учившихся в год Гарри. Напротив каждого имени был маленький символ, обозначающий факультет, на который он попал. Гарри Поттер и Рон Уизли получили свои имена сразу же. А вот Гермионе Роулинг сначала дала фамилию Пакл. Невилл, прежде чем стать Лонгботтомом (или Долгопупсом в русском переводе), был Сайдботтомом и Паффом. А Драко, вместо того чтобы стать Малфоем, мог бы быть Спандженом или Спинксом.

Имена главных героев имеют символический смысл

«Гарри» является среднеанглийской формой имени Генри, которое предпочитали британские короли. Имя главного героя символизирует его лидерство. Также оно связано со словом «хери», что означает «армия», так что Гарри неслучайно становится основателем отряда Дамблдора и символом борьбы с Волан-де-Мортом. Имя Рона указывает на его статус друга Гарри. Рональд — английское имя, образованное от древнескандинавского Рёгнвальдр — советник правителя. Именно такую ​​роль и играет герой по отношению к Гарри. Гермиону Роулинг позаимствовала из «Зимней сказки» Уильяма Шекспира, но персонажи этих литературных произведений совсем непохожи. Скорее имя героини отражает взгляды ее родителей. Они любили подчеркивать ум и образованность, поэтому назвали дочь в честь героини греческой мифологии Гермионы — дочери Елены Троянской и царя Менелая.

Киношный Гарри Поттер мог быть совсем другим

Первоначально режиссерское кресло «Гарри Поттера» прочили самому Стивену Спилбергу. Он уже готов был приступить к съемкам и даже подобрал кандидатуру на роль мальчика, который выжил, — звезду «Шестого чувства» Хейли Джоэла Осмента. Однако Роулинг настаивала на том, чтобы все актеры были британцами, в то время как Осмент — американец. Это и другие разногласия привели к тому, что Спилберг так и не стал режиссером картины.

Роулинг могла сыграть мать Гарри Поттера

Накануне съемок первого фильма создатели предложили Роулинг сыграть Лили Поттер. Именно она могла бы появиться в зеркале Еиналеж в душевный момент, когда к нему подходит Гарри. И действительно, кто, как не создательница «Гарри Поттера», могла бы лучше всего сыграть его мать? Однако писательница заявила, что не создана быть актрисой, поэтому боится что-нибудь испортить. В итоге роль досталась Джеральдин Сомервилль, сыгравшей Лили во всех 8 фильмах.

Некоторые фанаты все-таки углядели Джоан Роулинг в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната». По сети долго гуляла теория, что писательница предстала в роли одной из ведьм в Лютном переулке. Но создательница книг эту информацию опровергла.

7-я книга изначально называлась по-другому

Чтобы предотвратить утечку сюжетно важной информации из книги «Гарри Поттер и Дары смерти», издатели дали 7-й книге несколько кодовых названий. Ранние корректуры и распечатки передавались сотрудниками издательства под заголовками «Эдинбургские гончары» и «Жизнь и времена Клары Роуз Ловетт: эпический роман, охватывающий многие поколения».

У Минервы Макгонагалл были потомки, которые учились в Хогвартсе

На табличке в Зале славы, которую Гермиона показывала Гарри, обнаружилось несколько странностей. Во-первых, фильм перепутал и назвал отца Гарри ловцом, хотя он был охотником. Во-вторых, на ней указано, что некая М. Г. Макгонагалл завоевала трофей в 1971 году. Возможно, создатели хотели намекнуть на пристрастие Минервы к квиддичу. Вот только в эти годы профессор уже давненько не училась в школе (как мы помним, в момент событий «Фантастических тварей» она уже преподавала в Хогвартсе). Возможно, значок посвящен кому-то из ее внучатых племянников, ведь детей у нее не было. Хотя, надо отметить, Минерва в свое время действительно играла за гриффиндорскую команду, а потом очень болела за нее на школьном чемпионате. Поэтому она так радовалась, когда обнаружила в Гарри талант ловца.

Полная Дама поет не просто так

Джоан Роулинг зашифровала в своих книгах немало аллюзий, которые сложно понять неанглоязычному читателю. Например, поющий портрет Полной Дамы — это отсылка к английской идиоме It isn’t over until the fat lady sings («Ничего не закончено, пока полная дама поет»). Это что-то вроде нашего «цыплят по осени считают» или «не говори гоп, пока не перепрыгнешь».

На создание Хагрида Роулинг вдохновил случайный байкер

По словам исполнителя роли Хагрида Робби Колтрейна, образ его героя был вдохновлен огромным устрашающим байкером, которого Джоан Роулинг встретила в баре. Они разговорились, и он начал жаловаться ей на то, что петунии в его саду в этом году что-то не цветут.

Фильмы заранее демонстрируют детали, которые будут важны в дальнейшем повествовании

Во 2-м фильме, когда Гарри попадает в Лютный переулок, в магазин «Горбин и Бэркес», нам демонстрируют то самое ожерелье, которое сыграет важную роль в «Принце-полукровке». Вероятно, семья Малфой купила его как раз в этом магазине, куда они частенько захаживали. Именно с его помощью Драко пытался проклясть Дамблдора.

А в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня», когда Дамблдор подходит к одному из своих шкафчиков, мы видим там фигурку Даров Смерти. Роулинг настояла, чтобы декораторы обязательно поставили ее туда, хотя они еще и не понимали, для чего.

Домовой эльф Винки присутствовала и в кино

После выхода 4-го фильма многие зрители негодовали по поводу того, что эльфийку Винки полностью вырезали из фильма. В книге ее подсюжет играл очень важную роль: именно она должна была следить за Барти Краучем — младшим на чемпионате мира по квиддичу, из-за ее оплошности он сбежал — и завертелись все события книги. Создатели, вероятно, предвидели такую реакцию зрителей, но просто не могли вместить в один фильм все детали толстенной книги. Однако они оставили небольшую подсказку, показав Добби и еще одного эльфа перед самым началом чемпионата по квиддичу. Фанаты предположили, что на повозке, запряженной ламами, едет именно Винки.

Перед битвой за Хогвартс Слизнорт пьет зелье удачи

Выбегая из замка, чтобы отправиться в бой, профессор подносит к губам какой-то флакончик. Вероятнее всего, в нем сваренный им «феликс фелицис» — «жидкая удача». Это было отличной идеей: в итоге Слизнорт выжил в битве, и в целом выпитое зелье могло способствовать победе добра. Вообще удивительно, почему во вселенной Гарри Поттера этим зельем пользуются так редко.

Дизайн Министерства магии вдохновлен Московским метро

Художник-постановщик Стюарт Крэйг спрятал в фильмах о Гарри Поттере немало отсылок к советскому искусству. Он признавался, что при создании декораций и интерьеров его вдохновляли архитектура и скульптура сталинской эпохи. Так, холл Министерства магии местами напоминает станцию метро «Площадь Революции». В атриуме находится монумент, на вершине которого можно узнать модифицированную копию «Рабочего и колхозницы». А в одной из сцен 3-го фильма в хижине Хагрида и вовсе можно обнаружить серп и молот.

Николас Фламель был реальным человеком

Прототип героя жил во Франции в XV веке и был писцом и торговцем рукописями. После смерти Фламелю стали приписывать занятия алхимией и создание философского камня. Эти легенды впервые появились в XVII веке, а Роулинг вдохновилась ими в XX-м.

Сцена с приворотным зельем намекает на любовь Гермионы к Рону

Приворотное зелье пахнет для каждого по-своему, но мало кто заметил, что в это же время дым еще и меняет цвет. Когда Гермиона говорит, что чувствует запах скошенной травы, зелье зеленеет, при упоминании пергамента — белеет. Потом дым становится рыжим, и Гермиона, немного смутившись, говорит о запахе мятной зубной пасты. На самом деле в этот момент она думала о Роне, и порыжевшее зелье выдало ее.

Серия фильмов имеет кольцевую композицию

Создатели «Гарри Поттера» закольцевали композицию фильмов при помощи шоколадных лягушек. В первой части сладкая зверюшка ускакивает от Гарри в окно поезда. В последней ленте она появляется из ниоткуда и запрыгивает в купе к детям героев. Возможно, это та же самая лягушка, которая символизирует возвращение истории на круги своя.

Бонус: когда Гарри и мистер Уизли едут в Министерство на слушание, Артур набирает в телефонной будке 62442 — это слово «магия» на цифровой клавиатуре