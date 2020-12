17 тайных деталей из «Гарри Поттера», от которых даже у самых суровых маглов побегут ностальгические мурашки

Первым вопросом, который Снегг задал Гарри, он выразил сожаление о смерти его матери

У Снегга был реальный прототип

Изначально некоторых персонажей звали по-другому

Имена главных героев имеют символический смысл

Киношный Гарри Поттер мог быть совсем другим

Роулинг могла сыграть мать Гарри Поттера

7-я книга изначально называлась по-другому

У Минервы Макгонагалл были потомки, которые учились в Хогвартсе

Полная Дама поет не просто так

Джоан Роулинг зашифровала в своих книгах немало аллюзий, которые сложно понять неанглоязычному читателю. Например, поющий портрет Полной Дамы — это отсылка к английской идиоме It isn’t over until the fat lady sings («Ничего не закончено, пока полная дама поет»). Это что-то вроде нашего «цыплят по осени считают» или «не говори гоп, пока не перепрыгнешь».