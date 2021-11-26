17 советских актрис, которые по красоте не уступали современным дивам Голливуда
Голливудские звезды и дивы зарубежного кинематографа всегда были объектами восхищения и подражания у зрителей с разных уголков Земли. Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор — все они по сей день считаются эталонами красоты, на них равняются даже современные мировые знаменитости. Но стоит признать, что многие советские артистки не уступали иностранным ни талантом, ни шармом.
Мы в AdMe.ru решили сравнить нынешних голливудских див и звезд СССР, дабы ни у кого не осталось сомнений, что ни советский, ни западный кинематограф не обделен эффектными женщинами.
1. Анджелина Джоли и Ирина Алферова
2. Марго Робби и Наталья Кустинская
3. Меган Фокс и Лариса Гузеева
4. Эмилия Кларк и Людмила Савельева
5. Кара Делевинь и Елена Метелкина
6. Джессика Честейн и Елена Коренева
7. Рэйчел Броснахэн и Наталья Варлей
8. Блейк Лайвли и Анастасия Немоляева
9. Дакота Джонсон и Жанна Прохоренко
10. Скарлетт Йоханссон и Ольга Машная
11. Эмма Уотсон и Наталья Трубникова
12. Кейт Хадсон и Тамара Акулова
13. Лили Коллинз и Марина Зудина
14. Хлоя Грейс Морец и Ирина Азер
15. Галь Гадот и Галина Беляева
16. Эван Рэйчел Вуд и Наталья Андрейченко
17. Шарлиз Терон и Наталья Селезнева
А как вы считаете, какие еще советские актрисы могли бы составить конкуренцию зарубежным, если бы они жили в одно время?
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