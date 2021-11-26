17 советских актрис, которые по красоте не уступали современным дивам Голливуда

Голливудские звезды и дивы зарубежного кинематографа всегда были объектами восхищения и подражания у зрителей с разных уголков Земли. Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор — все они по сей день считаются эталонами красоты, на них равняются даже современные мировые знаменитости. Но стоит признать, что многие советские артистки не уступали иностранным ни талантом, ни шармом.

Мы в AdMe.ru решили сравнить нынешних голливудских див и звезд СССР, дабы ни у кого не осталось сомнений, что ни советский, ни западный кинематограф не обделен эффектными женщинами.

1. Анджелина Джоли и Ирина Алферова

2. Марго Робби и Наталья Кустинская

3. Меган Фокс и Лариса Гузеева

4. Эмилия Кларк и Людмила Савельева

5. Кара Делевинь и Елена Метелкина

6. Джессика Честейн и Елена Коренева

7. Рэйчел Броснахэн и Наталья Варлей

8. Блейк Лайвли и Анастасия Немоляева

9. Дакота Джонсон и Жанна Прохоренко

10. Скарлетт Йоханссон и Ольга Машная

11. Эмма Уотсон и Наталья Трубникова

12. Кейт Хадсон и Тамара Акулова

13. Лили Коллинз и Марина Зудина

14. Хлоя Грейс Морец и Ирина Азер

15. Галь Гадот и Галина Беляева

16. Эван Рэйчел Вуд и Наталья Андрейченко

17. Шарлиз Терон и Наталья Селезнева