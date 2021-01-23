17 роскошных нарядов из кино, которые привлекли не меньше внимания, чем сами актрисы

Вы наверняка слышали фразу о том, что не платье красит человека. Однако, когда дело касается кино, именно яркие и продуманные наряды услаждают взор зрителя и раскрывают персонажей. И тонкая работа художника по костюмам порой производит на нас не меньшее впечатление, чем актерская игра.

AdMe.ru решил вспомнить самые роскошные платья, в которых актрисы появлялись на экране, ведь за каждым из них стоит маленькая история.

Леа Сейду, «Красавица и Чудовище»

В этой французской интерпретации известной сказки каждый следующий наряд Белль, кажется, превосходит по красоте предыдущий. Художник по костюмам Пьер-Ив Гейро делится, что все платья так или иначе отражают этап взаимоотношений героини и Чудовища. Вот это синее платье, к примеру, Белль надевает для танца с Чудовищем, и в нем же пытается сбежать к больному отцу.

Лили Джеймс, «Золушка»

Это лазурное платье, созданием которого занималась оскароносная художница по костюмам Сэнди Пауэлл, изготовлено из более чем дюжины слоев тонкого шелка. Лили Джеймс, игравшая Золушку, вспоминает: «Когда я надела его, то почувствовала одновременно силу и страх. А потом поняла, что этот страх позволит мне показать, что, должно быть, чувствовала Золушка».

Кейт Уинслет, «Титаник»

На пошив черно-бордового шифонового платья ушло более 1 000 часов, но это определенно того стоило, ведь именно после выхода на экраны «Титаника» дизайнер Дебора Линн Скотт получила «Оскар». А само платье, кстати, намного позже было продано на аукционе за $ 330 тыс.

Катрин Денев, «Ослиная шкура»

Великолепные костюмы Катрин были настолько же тяжелыми, насколько и прекрасными. Носить их было нелегко, поэтому за актрисой всюду следовали помощники: в перерывах между сценами они ставили ей под пышное платье стул, чтобы она могла сесть, не повредив наряд.

Джулия Робертс, «Красотка»

Легендарное красное платье в фильме, можно сказать, кульминация превращения Вивьен из девушки легкого поведения в даму из высшего общества. Кстати, платье могло оказаться черным — так пожелала производственная студия в процессе создания фильма. Но, к счастью, художница по костюмам не отступила, пока с ней не согласились и не одобрили красную ткань.

Гвинет Пэлтроу, «Влюбленный Шекспир»

Несмотря на то что наиболее пышный и богатый гардероб в этом фильме, несомненно, у королевы, наряды Гвинет Пэлтроу — это практически сюжетный прием, ведь всякий раз, когда она должна появиться в кадре, мы гадаем, во что же ее оденут на этот раз: в легкое бальное платье или же в бархатный жакет?

Дженнифер Лоуренс, «Голодные игры: И вспыхнет пламя»

К созданию свадебного платья для Китнисс приложил руку дизайнер, в костюмах от которого в свое время красовались Леди Гага и Ким Кардашьян. Платье с похожим металлическим лифом из его коллекции вдохновило художницу по костюмам, и она захотела создать нечто подобное и для героини «Голодных игр». А юбка из органзы и шифона выглядит пышной, но в то же время легкой и подвижной.

Шарлиз Терон, «Белоснежка и Охотник — 2»

Как должна выглядеть королева, которая попала в этот мир прямиком из зеркала? Художники по костюмам одели Шарлиз Терон в своего рода «расплавленные платья»: каждый ее наряд выглядит так, словно сделан из жидкого золота. К слову, все ее костюмы были довольно неудобными и тяжелыми. Счастье, что носить их подолгу актрисе не приходилось.

Николь Кидман, «Мулен Руж»

Хотя дизайнер Кэтрин Мартин при создании костюмов тщательно исследовала моду того периода, она не ограничивала дизайн исторической достоверностью, работая над мюзиклом «Мулен Руж». Многие костюмы намеренно анахроничны. К примеру, в жизни танцовщица Сатин носила трикотажное боди под своими платьями кабаре, но в фильме наряды Николь Кидман сделали более откровенными и кричащими.

Минни Драйвер, «Призрак оперы»

Гардероб примадонны Карлотты, пожалуй, один из самых ярких и экстравагантных в фильме. Каждый ее костюм словно кричит о том, что она явно не та личность, которую получится игнорировать. Чтобы создать эти наряды, художница по костюмам Александра Бирн неоднократно посещала Париж (в частности, оперные театры) для вдохновения.

Моника Беллуччи, «Братья Гримм»

В наряде, который создала для Моники Габриэлла Пескуччи, прослеживаются мотивы поздней готики (пышный головной убор), а само платье умело сочетает в себе модные тенденции Средневековья: тут и рукава блио, манжеты которых свисают от пола, и пояс гёрдль, которым подчеркивали талию.

Одри Хепберн, «Моя прекрасная леди»

Костюмы Одри в «Моей прекрасной леди» настолько уникальны и изысканны, что часть из них хранится в архиве Warner Brothers, а часть отошла частным коллекционерам-ценителям. Президент Гильдии художников по костюмам Сальвадор Перес уверен, что больше всего восхищает именно этот наряд — белое платье и шляпа с изумительными контрастными акцентами.

Кира Найтли, «Анна Каренина»

Сверкающая окантовка, которую можно заметить вдоль лифа, на самом деле является деталью 1950-х годов. Жаклин Дюрран, художница по костюмам, нашла ее на винтажной распродаже и использовала в наряде. Правда, по большей части это украшение пришлось скрыть, иначе у платья получился бы слишком большой вырез, что для того времени было неуместным.

Эмили Блант, «Молодая Виктория»

Платье было сшито по образу настоящего свадебного платья королевы Виктории, которое сейчас выставлено в Кенсингтонском дворце. Для создания исторически достоверных нарядов художник по костюмам Сэнди Пауэлл даже получила доступ к архиву одежды самой Виктории.

Элизабет Тейлор, «Клеопатра»

Эта накидка, напоминающая крылья феникса, была создана из тонких полосок золотой кожи и украшена тысячами бусин из стекляруса и блестками, закрепленными на бусинах. Кстати, Элизабет за время фильма сменила 65 нарядов — на то время это стало рекордом в мире кино.

Изабель Аджани, «Королева Марго»

Фильм критиковали за то, что наряды в нем не соответствуют эпохе. Однако художники по костюмам, которые черпали вдохновение в картинах Сурбарана, Рембрандта и Жоржа де ла Тура, сделали это осознанно, не беспокоясь об исторической точности. Их выбор был отмечен номинацией на «Оскар» за лучший дизайн костюмов в 1995 году.

Грейс Келли, «Окно во двор»

Этот образ героини Грейс «прямиком из парижского самолета» неоднократно вдохновлял художников по костюмам при работе над другими фильмами. Вероятно, сама Эдит Хед при создании наряда находилась под впечатлением от коллекций Кристиана Диора, но добавила V-образный вырез, который сам Диор начнет использовать только в 1955 году.