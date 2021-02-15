17 случаев, когда гримеры и костюмеры постарались на славу и превратили серых мышек в истинных королев

В истории поп-культуры навсегда останутся фильмы о превращениях серых мышек в писаных красавиц, будь то уличная цветочница, старшеклассница или агент ФБР. Они на наших глазах меняли очки на контактные линзы, колдовали над укладкой и искали новую себя.

Мы в AdMe.ru уверены, что решиться на перемены никогда не поздно. А эти культовые экранные метаморфозы могут подкинуть парочку идей и подтолкнуть к экспериментам.

Мисс Конгениальность (2000)

Сандра Буллок играет роль грубоватой сотрудницы ФБР Грейси, которая становится агентом под прикрытием на конкурсе красоты. В одном из интервью актриса рассказала, что изначально визажисты тратили на ее макияж не больше 30 минут, но после сногсшибательной трансформации им требовалось уже до 2,5 часов.

Моя супербывшая (2006)

Поскольку по сюжету персонаж Умы Турман ведет двойную жизнь, и образы у актрисы соответствующие. Когда она играет симпатичную, но обыкновенную женщину Дженни Джонсон, носит темный парик, очки и непримечательную одежду. Но все меняется, как только Турман перевоплощается в супергероиню.

Дьявол носит Prada (2006)

Когда работаешь в модном «глянце», надо соответствовать окружению. Поэтому Энди Сакс кардинально меняет свой гардероб, худеет (Энн Хэтэуэй для роли поправилась почти на 4,5 кг, а затем похудела) и отрезает дерзкую челку. Художник по костюмам Патриция Филд обстоятельно подошла к преображению простоватой и слегка неуклюжей Энди. Когда Филд впервые увидела Энн Хэтэуэй и познакомилась с ее персонажем, она сразу поняла, что Энди Сакс должна носить костюмы от Chanel. Патриция Филд тут же позвонила в модный дом, который с удовольствием согласился на сотрудничество.

Любовный напиток № 9 (1992)

Красавица Сандра Буллок не побоялась примерить на себя образ робкой и слегка занудной лаборантки, которую мужчины обходят стороной. Для этой роли над внешностью звезды пришлось всерьез поработать: ее персонаж носит несуразные вещи, толстые очки и не особо следит за растрепанными волосами. Вдобавок ко всему актрисе сделали зубные протезы, за которыми спрятали обворожительную улыбку Сандры.

Прислуга (2011)

Скитер — девушка прогрессивных взглядов. Она мечтает сделать карьеру и не задумывается о замужестве, чем расстраивает своих подруг и маму. В начале фильма героиня даже без особой тщательности подбирает гардероб. Единственное, из-за чего переживает Скитер, — это непослушные кудри (кстати, это не настоящие волосы Эммы Стоун, а парик). Но чтобы впечатлить своего нового молодого человека, она терпит многочасовую укладку и превращается в типичную местную красавицу. Однако такой исход героине Эммы Стоун не по душе, поэтому к концу фильма она принимает свою нетипичную внешность, учится ее выгодно подчеркивать и становится в меру женственной.

Моя большая греческая свадьба (2002)

Вначале фильма Тула, героиня Нии Вардалос, — незамужняя дама, которая работает в семейном ресторане. Отец мечтает выдать дочь за грека, но Тула хочет чего-то большего. В один прекрасный момент она решает взять жизнь под контроль: занимается образованием, уходит на новую работу и лихо берется за поиск себя, попутно меняя коричневые мешковатые кардиганы на элегантные наряды.

200 фунтов красоты (2006)

Кан Хан-на — талантливая певица. Но из-за избыточного веса девушке нет дороги на большую сцену, поэтому она поет за кадром вместо красивой, но безголосой девицы. Вскоре героине надоедает постоянно находиться в тени, поэтому она тратит год на то, чтобы преобразиться до неузнаваемости и начать настоящую карьеру. Чтобы сыграть 90-килограммовую Кан Хан-ну, хрупкой Ким А Чжун весом 48 кг пришлось щеголять в плотном гриме и специальном костюме. Команда тратила по 4 часа, чтобы надуть его до нужных размеров.

Нецелованная (1999)

25-летняя Джози Геллер — перспективная журналистка. Ей поручили написать статью, в которой были бы раскрыты изнутри все секреты школьной жизни. Чтобы не провалить задание, Джози вынуждена претвориться старшеклассницей и вновь пережить самый сложный период своей юности. Художник по костюмам детально продумала то, как одежда будет показывать развитие героини. И действительно, на протяжении всего фильма зритель видит, как Джози из аляповатой девчушки становится девушкой с идеальным чувством стиля.

Красотки (1998)

Французская актриса Жюдит Годреш играет роль скромной ученого-этнолога. Жизнь девушки переворачивается, когда она знакомится с роковой красоткой по имени Алекс и под ее руководством отделывается от образа серой мышки.

Бриолин (1978)

В этом фильме пай-девочка Сэнди переживает кардинальное перевоплощение: она без сожалений меняет невинное розовое платьице на черные кожаные брюки и становится более раскрепощенной.

Моя прекрасная леди (1964)

В культовом фильме о превращении цветочницы в элегантную леди команда гримеров и Одри Хепберн постарались на славу. Волосы актрисы покрывали фуллеровой землей — специальной глиной, которую часто используют в киноиндустрии, когда хотят сделать героя менее опрятным. Поскольку Элиза была бедной, Одри наносили тусклый тональный крем, чтобы ее кожа принимала желтушный оттенок.

Бэтмен возвращается (1992)

Селина Кайл из кроткой и забитой секретарши превращается в уверенную и эффектную женщину с алыми губами, кошачьими глазами и невероятно крутой укладкой.

Деловая женщина (1988)

Умная и амбициозная Тесс работает секретарем и мечтает о руководящей должности. Но на подобной позиции нужно и выглядеть по-деловому стильно, поэтому героиня меняет имидж и укрощает пышную шевелюру.

Красотка (1990)

Трансформация стиля Джулии Робертс в «Красотке» — это отличное руководство для всех, кто хочет выглядеть элегантно и женственно.

Головокружение (1958)

В триллере Альфреда Хичкока красавица Ким Новак играет роль бесхитростной и вульгарной Джуди, которая из дамы с броским макияжем шаг за шагом превращается в олицетворение стиля и сдержанности.

Во власти луны (1987)

37-летняя Лоретта Касторини — холодная и сдержанная женщина, которая придерживается простого стиля и щеголяет с седыми волосами до тех пор, пока не влюбляется. Отличный пример того, что эффектные изменения могут происходить в любом возрасте.

Я худею (2018)

Александра Бортич сыграла роль полноватой Ани, которая решила кардинально измениться, когда ее бросил парень. Для этой работы актриса поправилась практически на 20 кг всего лишь за 1,5 месяца. «Чтобы набрать столько, надо постоянно есть. Утром плотно позавтракала, пошла гулять, за полчаса все улеглось — и снова надо есть. Это очень тяжело, иногда мне казалось, что стоит мне только учуять запах еды, и меня тут же вывернет наизнанку», — рассказывала артистка. Вернуться в форму нужно было также за 1,5 месяца, иначе по условиям контракта пришлось бы заплатить штраф.