17 штампов из фильмов, которые в реальной жизни не работают

Киноиндустрия настолько прочно вошла в нашу жизнь, что порой нам очень хочется пожить жизнью киношного героя или героини. Но чаще всего, как мы ни стараемся, повседневность так и не становится похожей на экранную. Впрочем, из-за этого не стоит переживать, ведь большинство ситуаций из фильмов не имеют ничего общего с реальностью.

Авторы AdMe.ru взялись порассуждать насчет того, какие вещи часто происходят на экране, но почти никогда в жизни.

Грязные лапы на диване

В кино радостная собака после прогулки заходит в дом и сразу прыгает на диван. Вместо того чтобы бегать за негодницей с тряпкой в руках и протирать ей лапы, герой так же радостно садится рядом и включает телевизор.

Шестое чувство у животных

Киношные собаки специально обучены лаять на негодяев и вилять хвостом перед хорошими ребятами, а кошки — выгибаться дугой перед всем, что имеет хоть какое-то отношение к потустороннему миру. В фильмах домашние животные никогда не подойдут к плохишам, а вот в реальности у любого незнакомца с вкусняшкой есть шансы завоевать их расположение.

Сомнительный кофе в постель

Красивый, но очень непрактичный жест, так любимый киношниками, — это кофе в постель. Не очень понятно, как он соотносится с реальной жизнью, когда зубы не чищены, хочется в туалет, да и вообще боишься пролить этот самый кофе на светлые простыни.

Магазины, в которых есть все

Даже в самом маленьком магазинчике в глухомани обязательно будет то, что нужно по сюжету. Это в реальной жизни так бывает, что часами ходишь по огромному супермаркету в поисках нужного товара и так ничего и не находишь. В кино же в каждом магазине волшебным образом найдется еда, одежда, а продавец еще и обязательно расскажет важную информацию.

Очередь? Нет, не слышали

Героям фильмов невероятно везет: им никогда не приходится мучительно стоять в очередях. На кассе они либо первые, либо единственные. Кассиры всегда проворны и не совершают ошибок: разве вы слышали когда-нибудь в фильме «Галя, неси ключ, у нас отмена»?

Шум вокруг никому не мешает

Герои слышат каждое слово, даже если находятся в шумном баре, вокруг идет перестрелка, а из колонок оглушающе долбит музыка. В реальной жизни люди в таких ситуациях смогут вести диалог, только максимально приблизившись друг к другу.

В реальной жизни я ничего не слышу и просто киваю в ответ на ваш вопрос. © ed57ve / Reddit

Очень ранние пташки

У киноперсонажей хочется спросить: во сколько же вы просыпаетесь, если у вас хватает времени на пробежку, душ, завтрак с полной сервировкой и разговоры с домашними? Мы вот утром успеваем лишь сделать пару глотков кофе, а завтрак нередко приходится организовывать прямо на рабочем месте.

Удивительная точность

Каждый раз, когда люди в кино воспроизводят что-то, будь то видео или аудиозапись, они всегда с точностью до секунды попадают на нужное место.

«Маленькие» люди с модельными параметрами

Представления об обычном человеке у киношников и реальных людей здорово отличаются. Когда герой начинает сокрушаться, что потерял работу заурядного клерка, так и хочется хорошенько встряхнуть его и сказать: «Чувак, ты себя вообще в зеркало видел? Да по такому двухметровому красавцу с томными глазами все модельные агентства плачут!»

Внезапный поворот

Нисколько не завидуем киношным адвокатам. Ведь каждый раз в их практике случается невероятно драматичный момент, когда другая сторона вдруг предоставляет доказательства или свидетеля, которые полностью меняют ход дела. Как это ни удивительно, судья тоже обычно не в курсе.

Пластмассовые фразы

Отдельного восторга заслуживают совершенно «неживые» фразы, которые персонажи то и дело бросают друг другу. «Да что с тобой не так?» или «Ты в порядке?» — ну кому придет в голову так говорить в реальной жизни?

Эстетичные травмы

На идеальных геройских телах нет места последствиям легких бытовых травм. Это в реальной жизни мы обречены неделю прятать синюю коленку под брюками после неудачного столкновения с углом кровати. В кино же синяки — это удел жертв маньяков. А любые ссадины, который получает герой по ходу фильма, выглядят весьма эстетично и даже придают ему мужества.

Безразличие к гигиене

Приходя домой, в подавляющем большинстве случаев герой сразу бросается к холодильнику, достает оттуда напиток согласно жанру фильма и жадно пьет прямо из общей бутылки. В реальной жизни ему бы здорово досталось за это от домочадцев.

Извините, мы спешим

В авантюрных фильмах нередко можно увидеть зрелищные погони, участники которых лихо расталкивают толпу на эскалаторе, в торговом центре или ресторане. Так и хочется спросить у режиссеров: ребята, вы хоть раз пытались в реальной жизни грубо протиснуться сквозь плотный поток людей и не схлопотать за это по ушам?

Акулы пера

Каким бы маленьким ни был городок, в котором происходит действие фильма, будьте уверены: в СМИ там трудится по меньшей мере треть его населения. Иначе никак нельзя объяснить тот факт, что дома преступников и их жертв всегда осаждают десятки человек, вооруженных самой современной фото- и видеотехникой.

Ночные объятия

Киношные персонажи страсть как любят обнимать ночью своих партнеров. Каким-то удивительным образом у них получается заключить в объятия свою вторую половинку и при этом не нарушить ее сон. В реальной жизни этот фокус легко может закончиться бессонной ночью для обоих. А ведь завтра на работу!

Удобные соседи

У соседей в кино есть одна отличительная особенность: когда нужно, они всегда дома. А когда их присутствие нежелательно, тогда входная дверь их дома, скорее всего, окажется незапертой — нужно только повернуть ручку. В настоящей жизни мы едва ли знаем, кто живет с нами по соседству, и уж точно нам не придет в голову заходить в их жилище без спроса.