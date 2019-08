17 сериалов, которые не смогли вовремя закончиться и разочаровали фанатов

Самый длинный сериал в мире называется «Путеводный свет»: продолжался он 72 года и насчитывает почти 20 тыс. серий. Шоу так и снимали бы дальше, но съемки пришлось прекратить из-за недостаточного финансирования. Это тот редкий случай, когда на протяжении многих лет зрители пристально следили за судьбами любимых героев. К сожалению, современные шоу, начинаясь как яркие и самобытные, нередко превращаются в обычное средство заработка на фанатах.

Мы в AdMe.ru уверены, что все хорошее должно вовремя заканчиваться, даже любимые сериалы.

Рассказ служанки (The Handmaid’s Tale), 2017—...

В религиозной Республике Галаад только 1 из 100 женщин может иметь детей. Здесь царят жестокие порядки, а привилегированным классом считаются офицеры и их жены. Чтобы продолжить свой род, они нанимают служанку — суррогатную мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Одной из них оказывается Джун Осборн, вокруг которой и строится вся история. Когда нужно было закончить: после 2-го сезона. Слишком медлительное и затянутое повествование. Сценаристы обещают долгожданную «революцию», а зрители получают лишь томный взгляд главной героини и отсутствие развития персонажа.

Американские боги (American Gods), 2017—...

Тень Мун выходит из тюрьмы. Он хочет тихой и размеренной жизни вместе со своей женой Лорой. Но за день до освобождения Мун узнает, что его жена погибла в автокатастрофе. На свободе он знакомится с Мистером Средой, который открывает ему мир старых и новых богов. Когда нужно было закончить: после 1-го сезона. 1-й сезон получил высокие оценки критиков и восторженные отзывы зрителей, чего нельзя сказать о 2-м. Зрители жаловались на большое количество бессмысленных диалогов и скучных персонажей, характеры которых так и не были раскрыты.

Мир Дикого Запада (Westworld), 2016—...

Вымышленный парк развлечений «Мир Дикого Запада» населен андроидами. С роботами можно делать все что угодно, не опасаясь последствий: умелые техники их починят и сотрут им память. Но оказывается, что не все роботы забывают свое прошлое. Когда нужно было закончить: в конце 1-го сезона. На сериал возлагали большие надежды, для НВО он должен был стать второй «Игрой престолов», но не получилось. Сюжет 2-го сезона был слабым и довольно запутанным. Тем не менее в 2020 году нас ожидает 3-й сезон.

Викинги (Vikings), 2013—...

Сериал не претендует на историческую достоверность. Молодой фермер Рагнар Лодброк, потомок бога Одина, бросает вызов кровожадному правителю Харальдсону. Он хочет прекратить набеги на восточные земли, захватить западные и стать правителем викингов. Когда нужно было закончить: после 4-го сезона. После смерти Рагнара в фильме не осталось ярких персонажей. Сюжетные линии стали скучными, а исторические фантазии сценаристов не выдерживают никакой критики.

Мистер Робот (Mr. Robot), 2015—...

Молодой программист Эллиот Алдерсон ведет двойную жизнь. Днем он инженер кибербезопасности в IT-компании, а ночью — талантливый хакер. Эллиот страдает социофобией, раздвоением личности и депрессией. Жизнь парня меняется после того, как он знакомится с Мистером Роботом, который предлагает cломать банковскую систему. Когда нужно было закончить: после 2-го сезона. Мистер Робот и Эллиот встретились и осуществили задуманное. Казалось бы, стоит поставить финальную точку, но продюсеры решили продлить сериал еще на 2 сезона. Рейтинги сериала неумолимо падают вниз. Герои становятся «деревянными» и теряют свое очарование.

Черное зеркало (Black Mirror), 2011—...

Метафорически «черное зеркало» — это экран ноутбука, планшета, телевизора или телефона. По сути, перед нами сериал-антология, новеллы которого не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни временем повествования. Единственное, что их объединяет, — это общая тема, которая проходит сквозь все сезоны, а именно влияние информационных технологий на жизнь человека. Каждая серия — короткометражный фильм, который точно не оставит зрителя равнодушным. Когда нужно было закончить: после 3-го сезона. После того как стриминговый сервис Netflix выкупил права на телешоу, поклонники сериала испытали разочарование. Из остросоциальной фантастики «Черное зеркало» превратилось в штампованный триллер о том, что будущее убивает.

Ходячие мертвецы (The Walking Dead), 2010—...

Помощник шерифа Рик Граймс получает тяжелое пулевое ранение, в результате чего впадает в кому. Очнувшись, он замечает, что все кругом разрушено, а мир захватили зомби. Рик отправляется в Атланту, чтобы отыскать жену и детей. По пути он находит отряд выживших, которые пытаются найти для себя убежище. Когда нужно было закончить: после 4-го сезона. Экшен сменился длинными и заунывными диалогами, а повествование стало невероятно скучным. Теперь зомби — это лишь некое досадное недоразумение, которое мешает выжившим в дележке ресурсов и борьбе за власть.

Теория Большого взрыва (The Big Bang Theory), 2007–2019

Шелдон, Леонард, Говард и Радж — перспективные ученые, которые не приспособлены к реальному миру. Они понимают, как устроена вселенная, но не знают, как познакомиться с представительницей противоположного пола. Однако их жизнь кардинально меняется, когда в квартире напротив поселяется беззаботная официантка Пенни. Когда нужно было закончить: после 5-го сезона. Чудаковатые герои постепенно превращаются в обычных людей. Наука отходит на второй план, а доминирующей линией становятся отношения героев с противоположным полом. Шутки стали скучными и однотипными, а сюжеты эпизодов начали повторяться из сезона в сезон.

Как я встретил вашу маму (How I Met Your Mother), 2005–2014

Тед Мосби рассказывает детям историю о том, как познакомился с их мамой. Когда ему было 27, он решил найти настоящую любовь. На протяжении 9 сезонов Тед ищет ту самую, вляпывается с друзьями в различные истории и заводит мимолетные романы. Когда нужно было закончить: после 8-го сезона. В последнем эпизоде 8-го сезона наконец-то показали маму. Казалось бы, на этом можно поставить точку, однако продюсеры зачем-то решили продолжить сериал. Последний сезон оказался крайне скомканным. Всего в нескольких сериях сценаристы уместили повествование о знакомстве, свадьбе, совместной жизни и смерти мамы.

Доктор Хаус (House, M.D.), 2004–2012

Грегори Хаус — гениальный врач-инфекционист. Он замкнут, циничен и не особо любит своих коллег и пациентов. После инфаркта мышцы бедра Грегори вынужден ходить с тростью и постоянно пить обезболивающее. Вместе со своими помощниками он разгадывает медицинские загадки, чтобы спасти жизнь пациентам. Когда нужно было закончить: после 6-го сезона. Все серии строятся по одному сценарию: поступает больной; у него берут анализы; герои выясняют личные отношения, забыв о пациенте; на Хауса внезапно нисходит озарение; за пару минут он вылечивает больного.

Остаться в живых (Lost), 2004–2010

Самолет терпит крушение где-то над водами Тихого океана. Выживают 48 пассажиров, которые оказываются на необитаемом острове, полным мистических тайн и загадок. Им придется встретиться с агрессивно настроенными аборигенами, столкнуться лицом к лицу с дикой природой и разгадать тайну кода «4, 8, 15, 16, 23, 42». Когда нужно было закончить: после 4-го сезона. Появилось много флешбэков, не несущих практически никакой смысловой нагрузки. А сериал из добротной научной фантастики постепенно стал превращаться в философско-религиозную притчу. Фанаты были недовольны тем, что вопросы, мучавшие их на протяжении нескольких сезонов, так и не были раскрыты сценаристами.

Клиника (Scrubs), 2001–2010

Джон Дориан и Кристофер Терк — интерны в клинике «Святое сердце». Их начальником становится самовлюбленный доктор Персиваль Уллис Кокс. Молодые врачи находят свою любовь, сталкиваются с профессиональными трудностями, попадают в нелепые ситуации и взбираются вверх по карьерной лестнице. Когда нужно было закончить: после 8-го сезона. 9-й сезон получил массу негативных комментариев как от поклонников ситкома, так и от критиков, поскольку в центре внимания оказались студенты-медики, а полюбившиеся всем герои довольно редко стали появляться в кадре.

Это мы (This Is Us), 2016—...

По данным «Википедии», среди ныне живущих в мире людей 18 млн человек одновременно отмечают собственный день рождения. 30-е августа объединяет большую семью Пирсов: в этот день появились на свет близнецы Кейт и Кевин, их приемный брат Рэндалл и отец Джек. Повзрослев, Пирсы разъезжаются, но сохраняют теплые отношения. Когда нужно было закончить: после 2-го сезона. Бесконечные разговоры и недостаток действий — вот главные претензии зрителей к новым сезонам. Закончить шоу следовало бы после смерти Джека Пирса, однако сценаристы решили продлить сериал до 7 сезонов.

Офис (The Office), 2005–2013

Небольшой офис занимается поставкой бумажной продукции. Его сотрудники — люди разных возрастов, увлечений и взглядов на жизнь. Но объединяет их одно: чудаковатый начальник Майкл, выходки которого не дают никому скучать. Построен сериал в стиле документального реалити-шоу. Когда нужно было закончить: после 7-го сезона. Майкл делает предложение своей девушке и переезжает в другой штат. С его уходом начинает происходить что-то непонятное. Одни боссы сменяют других, появляются новые работники, поступки и характеры персонажей не раскрываются, а сериал теряет свою изюминку.

Сверхъестественное (Supernatural), 2005—...

Братья Сэм и Дин Винчестеры путешествуют по США, истребляя различную нечисть, вампиров, демонов и духов. Когда братья были маленькими, их мать убило нечто сверхъестественное, поэтому они отправились с отцом на поиски этого невиданного существа. Спустя годы повзрослевшие Сэм и Дин объединяются, чтобы найти своего отца, пропавшего на последней охоте. Многие сюжеты сериала основаны на городских легендах и фольклоре. Когда нужно было закончить: после 5-го сезона. Изначально предполагалось, что сериал будет состоять из 3 сезонов, но в итоге его растянули на 15. За это время Винчестеры умерли и воскресли, предотвратили апокалипсис, а сам сериал из мистического шоу превратился в заурядную мыльную оперу. Поклонники негодуют.

Очень странные дела (Stranger Things), 2016—...

В провинциальном городке Хоукинсе течет тихая, размеренная жизнь, пока вдруг не начинают происходить странные вещи: таинственно исчезает подросток Уилл Байерс и появляется девочка, обладающая способностями к телекинезу. Этот сериал — ностальгия по 80-м. Изобилие отсылок к культурным феноменам того времени заметно невооруженным глазом. Когда нужно было закончить: после 2-го сезона. Все хорошее должно вовремя заканчиваться. Рейтинги падают, а серии теряют атмосферу напряженности.

Игра престолов (Game of Thrones), 2011–2019

Если последние 8 лет вы не были в коме, то наверняка слышали о том, что «зима близко». В вымышленном мире, похожем на средневековую Европу, 7 семей ведут борьбу за Железный трон Семи Королевств. Предательства, месть, измены и заговоры — для достижения целей все средства хороши. Когда нужно было закончить: нужно было продолжить. 6 эпизодов последнего сезона явно не хватило для того, чтобы раскрыть мотивацию и поступки героев. Финал получился настолько скомканным, что поклонники создали петицию с просьбой переснять последнюю серию. «Игра престолов» — это тот редкий случай, когда нужно было не заканчивать, а продолжать снимать. Остается только ждать выхода новой книги Джорджа Мартина.

Какие сериалы, на ваш взгляд, затянулись, а какие закрыли раньше времени? Давайте продолжим этот список.