17 сериалов, просмотр которых является обязательным для каждого жителя этой планеты

Если 20–30 лет назад поклонникам телесериалов приходилось терпеливо дожидаться выхода каждой серии, то сейчас благодаря интернету можно смотреть хоть по сезону в день. И, конечно, при таком подходе приходится постоянно искать новые телешоу, потому что старые стремительно кончаются.

Популярные и раскрученные сериалы все уже посмотрели, поэтому мы в AdMe.ru обратили внимание на, возможно, не самые известные шоу. А среди них постарались выбрать те, которые больше всего хвалили их поклонники.

Отец Тед

Сериал о незадачливых католических священниках, за провинности сосланных в ирландский приход на крошечном островке Крагги. Впрочем, на путь исправления они так и не встали. Классический британский юмор и яркие персонажи сделали этот сериал одним из лучших английских ситкомов. Рейтинг IMDb — 8,6

Самое смешное шоу. Мой любимый эпизод, когда старый священник говорит, что у него болезнь сердца, но он будет в порядке, если никто не сделает ничего внезапного. А затем Дугал вскакивает, крича во весь голос, потому что по телевизору начались «Чужие»! Смешно до слез! © CaptainPasty / Reddit

Черная гадюка

Снятый в жанре альтернативной истории сериал объединяет в себе несколько эпох, связанных одним человеком — Эдмундом Блэкэддером по прозвищу Черная Гадюка. В каком бы историческом периоде он ни оказался, сразу становится ясно, кто здесь самый плохой парень. Персонаж блистательного Роуэна Аткинсона — идеальный антигерой: жадина, трус, негодяй. Но в финале сериала все меняется... Рейтинг IMDb — 8,1

В школе мы смотрели финальный эпизод «Черная Гадюка идет вперед» на уроке истории, и это привело к тому, что 14 подростков истерически рыдали в середине учебного дня. © rhionite / Reddit

Убийство на пляже

Детективный сериал, ставший культовым благодаря великолепной актерской игре Дэвида Теннанта и Оливии Колман, закрученному сценарию и натуралистичной атмосфере маленького британского городка. Кстати, в первом сезоне актер, игравший убийцу, узнал, что его персонаж виновен, только за 2 недели до конца съемок. Рейтинг IMDb — 8,4

Мы с мужем посмотрели этот сериал несколько лет назад и все еще периодически кричим друг на друга: «Милла!» Это офигенно . © XeniaGaze / Reddit

Я пришел в такой восторг от сериала, что сел в машину и проехал 1 000 км от Германии до Дорсета, чтобы сесть возле утеса и жевать рыбу с картошкой фри. Надо как-нибудь повторить. © Chrisbecks / Reddit

Мертвые до востребования

Этот американский комедийно-драматический сериал рассказывает о мальчике, наделенном необычной способностью — оживлять мертвых. Конечно, у дара есть свои ограничения, и именно они делают сериал таким романтичным и смешным. А отличная работа с цветом и яркий визуальный ряд — еще и очень красивым. Рейтинг IMDb — 8,3

Я посмотрела кусочек серии, пока рожала своего старшего сына, и никто вокруг не знал, что это за сериал. Я искала его 10 лет, а все думали, что у меня просто галлюцинации из-за анестезии. © PsychoEm28 / Reddit

Барри

Комедийный сериал о невезучем киллере, который внезапно решает стать актером. По-настоящему черный юмор чередуется здесь с серьезными и даже драматичными сценами. Это сочетание принесло сериалу множество наград и премий. Рейтинг IMDb — 8,3

Это очень смешной сериал, но в те моменты, когда он становится серьезным и эмоциональным, это реально поражает. © heichwozhwbxorb / Reddit

Настоящий детектив

Первый сезон «Настоящего детектива» поднял планку качества сериалов на недосягаемую высоту. Возможно, именно поэтому второй и третий сезоны были встречены зрителями куда прохладнее, хотя и у них есть свои поклонники. Рейтинг IMDb — 9,0

Было интересно следить за атмосферой вокруг «Настоящего детектива» в течение первого сезона. Каждую неделю между эпизодами люди публиковали скриншоты, искали подсказки и теоретизировали о разгадках. Черт, я скучаю по этому сезону! © GeneticSynthesis / Reddit

Сумеречная зона

Фантастический сериал, выходивший на экраны в начале 60-х годов прошлого века. Каждая серия представляет собой отдельную историю, в которой персонажи сталкиваются с мистическими и загадочными явлениями. Финал и мораль этих историй часто становятся сюрпризом для зрителя. Рейтинг IMDb — 9,0

Я помню, как дедушка будил меня в полночь и мы крались в гостиную, чтобы посмотреть новый эпизод вместе. Дело в том, что бабушка запрещала мне не спать так поздно, и было невероятно круто тайком смотреть сериал вместе с дедом. Это было 34 года назад. © rinseanddelete / Reddit

Девчонки из Дерри

Комедийный сериал о подростках из ирландского города Дерри, которые сталкиваются с обычными для тинейджеров проблемами и заботами, и все это на фоне лихих 90-х. В идеале это шоу нужно смотреть в компании с ирландцем, потому что многие шутки и намеки понятны только жителям этого острова. Рейтинг IMDb — 8,4

Я начала пересматривать его прошлым вечером и поняла, что забыла, насколько он смешной. Сестра Мишель теперь мой образец для подражания! © agrince / Reddit

Фарго

Захватывающая история о людях и страстях в штате Миннесота. Родился сериал благодаря одноименному фильму братьев Коэнов 1996 года. Перед каждой серией голос диктора говорит, что «это история, которая произошла на самом деле», но на самом деле это просто шутка в стиле Коэнов. Рейтинг IMDb — 8,9

Удивительный сериал. Там было несколько таких эпизодов, что у меня живот болел от напряжения и переживаний. © mistressofnone / Reddit

Чем мы заняты в тени

Комедийное телешоу о жизни соседей в доме на Стейтен-Айленде. Правда, живут они там уже многие сотни лет, потому что они — вампиры. Сериал основан на фильме «Реальные упыри», который вышел в 2014 году. Рейтинг IMDb — 8,4

Это шоу потрясающее, оно быстро превратилось в одну из моих любимых комедий. Я надеюсь, что авторы продолжат делать этот сериал, потому что я действительно с нетерпением жду четверга, когда выйдут новые эпизоды. © trafficrush / Reddit

Пространство

Научно-фантастический сериал, в котором есть не только космические путешествия и инопланетяне, но и детективная линия, и даже элементы политического триллера. Шоу основано на серии книг Джеймса Кори «Экспансия», и хотя сценаристы достаточно свободно обращаются с первоисточником, дух оригинального произведения сохраняется. Рейтинг IMDb — 8,5

Полная реалистичность. Никаких искривляющих движений, никакого фазерного луча, никакой искусственной гравитации. В этом мире космические корабли строят как небоскребы, а не как морские суда. Пространство опасно и неумолимо, ресурсы ограничены, а люди все еще люди. Сюжет развивается довольно медленно, но время первых эпизодов тратится на создание у зрителя представления о мире, в который он попал. Это понимание окупается позже. © BattleHall / Reddit

Звездные врата: ЗВ-1

Фантастический сериал, в основе которого история, рожденная фильмом Роланда Эммериха «Звездные врата». Очень популярное шоу, породившее ряд сиквелов, впрочем, не имевших такого успеха. Рейтинг IMDb — 8,4

Это безумие, что канал Syfy взял такую ​​замечательную франшизу и просто позволил ей умереть. Сериал погубило не отсутствие интереса зрителей, а подковерные игры на канале. Само шоу быстро стало новым Star Trek, такой же легендой. © Kanaric / Reddit

Мистер Робот

Куда податься гениальному программисту, страдающему социофобией? Конечно, в хакеры. Психологический сериал про молодого инженера отдела кибербезопасности, которого играет обладатель «Оскара» Рами Малек, состоит из 4 сезонов. Первые 3 как следует запутывают зрителей, зато 4-й идеально расставляет все точки над i. Рейтинг IMDb — 8,5

Я профессиональный хакер и хочу сказать, что в сериале показано, как выглядит настоящая работа по взлому, а не то, что обычно демонстрируют в голливудских фильмах. © KenPC / Reddit

Вообще-то, авторы сериала наняли настоящих хакеров для выполнения реальной задачи, затем сделали снимки экранов и конвертировали их в анимацию для отображения на устройствах в шоу. © LockjawTheOgre / Reddit

Сообщество

Комедийный сериал об очень разных людях, пытающихся получить образование в общественном колледже. Шоу буквально переполнено отсылками к поп-культуре и пародиями на сериалы, книги и фильмы. При этом создателям удалось обойтись без пошлости и примитивности, нисколько не потеряв в юморе. Рейтинг IMDb — 8,5

«Сообщество» не похоже ни на одно шоу, которое вы смотрели, но все другие шоу, которые вы видели, помогают вам наслаждаться увиденным. © capeswing / Reddit

Футурама

Популярный фантастический мультсериал, снятый создателями «Симпсонов». В сериале пародируются практически все основные темы современной фантастики, а попутно высмеивается все, до чего удается дотянуться, — от человеческих качеств до политики и телевидения. Рейтинг IMDb — 8,4

«Футурама» известна как шоу с самыми умными авторами в истории. Сериал снимали 7 магистров, 3 доктора наук и пара бакалавров, все по математике и физике. © Stringmaster29 / Reddit

Искатели сокровищ

Красивая, тонкая комедия о жизни британской глубинки от известного по «Пиратам Карибского моря» Маккензи Крука. Потрясающие пейзажи и мягкий английский юмор сделали это шоу одним из самых любимых в Великобритании. Рейтинг IMDb — 8,6

Я думаю, что это одна из лучших вещей на телевидении, нежная, тонкая комедия с великолепными пейзажами. Особо отмечу вступительные титры, которые меняются в каждой серии, с этими птицами и насекомыми в природной среде, которых, должно быть, нашла съемочная группа. © aperijove / Reddit

Ясновидец

Смешной и очаровательный сериал про частного детектива, который вынужден притворяться экстрасенсом, чтобы его выводы выглядели достовернее. Как ни парадоксально это звучит, метод работает, и Шон Спенсер с каждой серией все глубже увязает в собственном притворстве. Рейтинг IMDb — 8,3

Я познакомился с девушкой, и она пригласила меня к себе. Мы смотрели «Ясновидца». И на следующий день, и днем позже. Наконец я заподозрил, что она приглашает меня не для того, чтобы смотреть сериал. Но мы продолжали смотреть. Уже почти 6 лет мы вместе. © northernfury / Reddit