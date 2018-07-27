17 русских фильмов-шедевров, про которые все забыли. А зря

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Эти фильмы будто посылка из прошлого: напоминают нам о времени, когда мы были совсем другими, да и само время было иным. Каждый из них независимо от жанра пропитан духом своей эпохи, и если хотите окунуться в нее, смело выбирайте любое кино из нашего списка.

AdMe.ru сделал подборку киношедевров последних 30 лет, которые точно стоит посмотреть. Неважно, вновь или впервые.

Такси-блюз (1990)

В машину таксиста Ивана Шлыкова садится пьяная богемная компания во главе с талантливым джазовым музыкантом Алексеем Селиверстовым. Таксист возит веселых пассажиров по Москве, но после клиенты сбегают, не заплатив. Иван, настоящий мужик советской закалки, находит Селиверстова, отбирает у него саксофон и заставляет отрабатывать деньги, поселив саксофониста у себя дома. Так начинается история их странной дружбы, где будут и огонь, и водка, и медные трубы, и, конечно, точно переданная атмосфера абсурдных и безумных 90-х.

Ребро Адама (1990)

Нина Елизаровна работает экскурсоводом и живет в маленькой квартирке с парализованной матерью и двумя взрослыми дочерями. У старшей, Лидии, роман с женатым начальником, младшая, пэтэушница Настя, беременна, а за самой Ниной Елизаровной ухаживает влюбленный посетитель музея. И хотя любовные перипетии женщин трех поколений показаны на фоне уходящей советской эпохи, их чувства знакомы каждому, вне зависимости от времени и национальности. По-настоящему сильный и глубокий фильм со звездами советского кино.

Любовь (1991)

Двое друзей-студентов ищут свою любовь, и если Вадим пользуется у девушек популярностью, то у более скромного и даже простоватого Саши дела идут не очень. На одной из вечеринок Саша наконец знакомится с девушкой, которая соглашается дать ему свой телефон. Но у их любви нет будущего: Маша — еврейка, ее семья решила эмигрировать в Израиль. Щемящий фильм о первой любви, где сыграл совсем еще юный Евгений Миронов.

Урга — территория любви (1991)

По китайским законам семья не может иметь больше трех детей. Молодая монгольская пара, живущая во Внутренней Монголии на севере КНР, хочет решить проблему, и жена отправляет мужа за презервативами в город. Но тот вместо них привозит велосипед, телевизор и ковбойскую шляпу. Фильм с сюжетом, больше напоминающим анекдот, на самом деле намного глубже — он о неторопливой жизни в степи, верности обычаям и преданности своему народу. Эта картина Никиты Михалкова получил главный приз Венецианского кинофестиваля.

Все будет хорошо (1995)

Юная Оля только что дождалась из армии своей парня Колю, они собираются пожениться. Но размеренную жизнь в общежитии на окраине провинциального городка, где они живут вместе с родителями, нарушает приезд богатого бизнесмена Константина Петровича Смирнова вместе с сыном Петей, лауреатом Нобелевской премии. Бизнесмен решил навестить свою первую любовь - маму Коли. Петя влюбляется в Олю, и ей предстоит сделать выбор: остаться с женихом или уехать в Америку с новым возлюбленным. Разухабистая комедийная мелодрама Дмитрия Астрахана, которая в свое время полюбилась миллионам.

Приходи на меня посмотреть (2000)

Татьяна живет вдвоем со своей больной матерью Софьей Ивановной, которая не может ходить и винит себя в том, что дочь осталась старой девой. Перед Новым годом мать решает, что скоро умрет. Чтобы сделать ее последние дни счастливыми, Татьяна решается на ложь: она представляет незнакомца, который ошибся квартирой, своим женихом, а продавщицу из овощного ларька — дочерью, от которой она якобы отказалась еще в роддоме. Но любовь в этой рождественской истории самая настоящая. Милейший фильм о том, что чудеса случаются. Главные роли исполнили звезды советского кино — Екатерина Васильева, Ирина Купченко и Олег Янковский.

Кукушка (2002)

Осенью 1944 года в холодной Лапландии судьба сводит раненого русского солдата Ивана, финского снайпера Вейкко, которого фашисты перед отступлением обрекли на смерть, переодев в форму СС и приковав к скале, и Анни, женщину из народа саами. Все трое говорят на разных языках, а русский и финн еще и ненавидят друг друга, но в маленьком домике Анни вскоре начинают царить любовь и взаимопонимание. У каждого из них своя дорога, но после встречи ни один из них уже не останется прежним.

Небо. Самолет. Девушка (2002)

Она — взбалмошная стюардесса, он — тележурналист, и как-то раз они встречаются в баре аэропорта. Их любовь — череда встреч, прерывающихся бесконечными взлетами и посадками, и хеппи-энда не будет. Трогательная и красивая история любви двух одиночек. Стюардессу Лару в своей незабываемой манере сыграла Рената Литвинова. Фильм — ремейк легендарной советской ленты «Еще раз про любовь».

Бумер (2003)

Четверо друзей-преступников устраивают перестрелку в кафе и вынуждены скрываться от погони. Они угоняют BMW 7 («бумер») и отправляются в российскую глубинку, все глубже увязая в своих криминальных приключениях. Бандитское роуд-муви о дружбе и предательстве, любви и смерти на фоне ревущих 90-х, которое точно передает дух и атмосферу того времени.

Прогулка (2003)

Двое друзей-петербуржцев знакомятся на улице с девушкой Олей. Они втроем гуляют по городу, непрерывно болтая, смеясь и флиртуя, и за пару часов разговоров Оля успевает завоевать сердца обоих друзей. Но, казалось бы, классический сюжет про любовный треугольник вдруг оборачивается неожиданной развязкой. Фильм, снятый в режиме реального времени и до краев наполненный особым питерским очарованием.

Гарпастум (2005)

Действие разворачивается в 1914 году, в канун Первой мировой войны. Два брата после смерти родителей живут в Петербурге у дяди и вхожи в салон молодой сербской вдовы Аницы, которая принимает у себя городскую богему, в том числе Ахматову, Мандельштама и Блока. Но главная мечта братьев — выкупить участок земли под футбольное поле и собрать собственную футбольную команду. Их планы нарушает война. Атмосферная историческая драма, где снялись Чулпан Хаматова и еще совсем молодой Данила Козловский.

Связь (2006)

Илья — состоятельный предприниматель из Москвы, которому принадлежат несколько охотничьих магазинов, Нина — рекламный агент из Петербурга. Несмотря на то что у обоих есть семьи и дети, между ними вспыхивает страстный роман. Им хорошо вместе, но обоих терзает чувство вины, и они начинают разрываться между долгом и любовью. Этот тонкий и печальный фильм — режиссерский дебют Дуни Смирновой.

Дикари (2006)

Лето, август, Крым. Компания совершенно не похожих друг на друга людей отдыхает в палатках на берегу моря. Здесь неважно, кем ты работаешь и сколько зарабатываешь, здесь все на равных пьют и влюбляются, а сам фильм состоит из грустных и забавных историй, которые знакомы каждому, кто хоть раз отдыхал «дикарем». Ненатужно смешная комедия о недолговечном курортном счастье со звездами российского кино — Гошей Куценко, Маратом Башаровым и Владиславом Галкиным.

12 (2007)

Да, стульев тоже 12. Но это не комедия. 12 присяжных должны принять решение по делу об убийстве 18-летним чеченским парнем своего приемного отца, российского офицера, воевавшего в Чечне. Дело кажется решенным — улики свидетельствуют против обвиняемого. Но один из присутствующих не согласен с общим мнением, и доказательства не кажутся ему такими уж однозначными. Он рассказывает присяжным свою историю, и некоторые из них готовы изменить свое мнение и признать подсудимого невиновным. Каким же будет окончательный приговор?

Мы из будущего (2008)

Четверо приятелей зарабатывают «черным копательством»: на местах боев времен Великой Отечественной войны они ищут награды и оружие, а затем продают перекупщикам. Как-то раз друзья находят блиндаж с военными документами, куда вписаны их собственные имена, и оказываются в 1942 году. Теперь им на собственном опыте предстоит испытать, что такое война. И что такое настоящая любовь, конечно.

Каникулы строгого режима (2009)

Вор-рецидивист Виктор Сумароков по кличке Сумрак пользуется авторитетом у других заключенных, а вот Евгений Кольцов — ненавидимый всеми «мент». В прошлом он воевал в Чечне, но случайно убил своего коллегу-взяточника и оказался в тюрьме. Оба получают ранения в тюремной потасовке, попадают в больницу, но с помощью друга Кольцова сбегают оттуда и устраиваются в пионерский лагерь вожатыми. И тут выясняется, что детишки — это, может быть, еще хлеще, чем матерые зеки. Добрый и смешной фильм без пошлого юмора и «чернухи».

Как я провел этим летом (2010)

Среди мерзлых земель на острове стоит небольшой домик — местная метеостанция. На ней всего два сотрудника — начальник станции Сергей и стажер Павел. Вахта Сергея подходит к концу, и он собирается на материк, где его ждут жена и сын. Однажды Сергей отправляется на рыбалку, а Павел получает радиосоообщение о том, что семья Сергея погибла. Стажер решает скрыть от начальника эту трагическую новость. Немногословная драматическая история с невероятным накалом эмоций, к которой невозможно остаться равнодушным. Григорий Добрыгин и Сергей Пускепалис, сыгравшие в фильме, получили приз за лучшую мужскую роль на Берлинском кинофестивале, а сам фильм стал лучшим на кинофестивале в Лондоне.

Рассказы (2012)

В книжное издательство попадает загадочная рукопись: события, описанные в ней, начинают происходит в реальности с теми, кто прочитал хотя бы страницу. Жених и невеста начинают планировать свадебную церемонию, а заканчивают планированием всей жизни, включая будущих любовников, полиция ищет пропавшую девочку с помощью библиотекарши, декламирующей стихи, а главный редактор влюбляется в юную красавицу, но обнаруживает, что она не знает, что такое гандбол. Фильм состоит из четырех новелл, не похожих одна на другую, но составляющих вместе сатирическую мозаику российской действительности.

Кококо (2012)

Лиза, интеллигентная музейная работница из Питера, и разбитная провинциальная девица Вика оказываются в одном купе. Между ними нет ничего общего, но когда у обеих крадут сумки в поезде, Лиза приглашает Вику пожить в своей квартире. Яркая и шумная новая подруга с ее весельем, вином и вечеринками сначала вызывает у Лизы восхищение, но вскоре оно сменяется совсем другими чувствами. Изящная комедия Дуни Смирновой на вечную тему противостояния интеллигенции и народа.

А какие из российских фильмов любите вы?