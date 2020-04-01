17 раз, когда Райан Рейнольдс спасал чей-нибудь день в твиттере
Райан Рейнольдс — это нечто большее, чем просто голливудский актер первого класса: он настоящий король твиттера. Он использует свой уникальный сарказм и комедийное мастерство, чтобы скрасить дни людей в социальных сетях. Коллеги, родственники и друзья Райана нередко становятся объектами его нескончаемого остроумия.
Редакция AdMe.ru выбрала несколько лучших твитов Рейнольдса и надеется открыть вам этого замечательного актера с новой стороны.
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Знаете ли вы других знаменитостей, которые были бы так же популярны в твиттере, как Райан Рейнольдс? Есть ли у вас любимый твит от известного человека?
Фото на превью VancityReynolds / Twitter